В ИПФ РАН нашли обратную связь между задымлениями атмосферы и вызывающими их пожарами

Физики ИПФ РАН выявили взаимосвязь между лесными пожарами и возникновением осадков. Знания в этой области могут повысить эффективность тушения природных пожаров, улучшить системы раннего оповещения для населения, а также точность прогнозов изменения климата.

Уже несколько лет группа физиков под руководством доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ РАН Игоря Коновалова изучает дымовые аэрозоли, образующиеся при лесных пожарах в Сибири, и их роль в атмосферных процессах. В работе 2024 года нижегородские физики впервые выявили обратное влияние дымов на пожары посредством атмосферных осадков.

Для этого проведены численные эксперименты на разработанном французскими коллегами из Политехнической школы (École Polytechnique) и Университета Париж-Эст-Кретэй (UPEC) модельном комплексе CHIMERE-WRF. Он позволяет моделировать загрязнение атмосферы и погоду в региональном масштабе с учетом обратного влияния атмосферного аэрозоля на метеоусловия.

Физики проанализировали данные спутниковых измерений осадков и интенсивности пожаров. В итоге ученые выяснили, что на сильно задымленных территориях сибирской тайги уменьшается интенсивность осадков, что вызвано выхолаживанием поверхности земли из-за дымового затемнения и локальным ослаблением циркуляции влаги. Это приводит к «истончению» облаков — уменьшению их водозапаса и оптической толщины. Подавление дымами осадков приводит к увеличению эмиссий дымов таежных пожаров примерно на 30 процентов. В то же время, над ландшафтами тундры в условиях меньших задымлений происходит некоторое увеличение осадков.

И это приводит к уменьшению эмиссий дымов от пожаров в тундре — примерно на 15 процентов. «Воздействия дымов на погодные условия и сложные обратные связи в системе пожары-дымы-погода пока изучены слабо. Однако исследования в этом направлении очень актуальны и активно ведутся в мире, а их результаты публикуются в ведущих научных журналах. При этом особенно мало изучено влияние на погоду сибирских природных пожаров, являющихся основным источником дымов над Северной Евразией и Восточной Арктикой», – рассказал Игорь Коновалов.

Исследование физиков ИПФ РАН продемонстрировало взаимосвязь между лесными пожарами и возникновением осадков. Знания в этой области могут повысить эффективность тушения природных пожаров, улучшить системы раннего оповещения для населения, а также точность прогнозов изменения климата. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.

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Институт прикладной физики РАН 4 статей ФИЦ ИПФ РАН — одна из ведущих российских научных организаций, с 2016 года является Федеральным исследовательским центром. Располагается в самом центре Нижнего Новгорода. Ежегодно здесь реализуется более 300 исследований, в том числе по крупным федеральным программам. У нас проводятся исследования по физике плазмы, геофизике, лазерной физике и гидроакустике, а также по рентгеновской оптике, наноматериалам, упрочняющим и ресурсосберегающим технологиям.