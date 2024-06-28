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39 минут назад
Юлия Трепалина
52

Ученые подсчитали, сколько юных футболистов становятся успешными игроками-профессионалами

4.3

Начиная заниматься футболом в детстве, многие спортсмены, как и их родители, мечтают о карьере профессионального игрока. Однако новое исследование на примере выпускников испанских футбольных академий показало, что заветной цели достигают считаные единицы.

Психология
# профессиональный спорт
# спортсмены
# футбол
# футболисты
Футболисты на поле
Кадр из фильма «Пеле: рождение легенды» / © Imagine Entertainment, Seine Pictures

Футбол — одно из главных увлечений испанцев. Этот вид спорта лидирует по числу зарегистрированных в стране профессиональных игроков и клубов. Также в Испании действует развитая сеть футбольных академий, подготавливающих детей к спортивной карьере. Группа ученых из Эссекского университета в Великобритании, которую называют родиной футбола, решила проследить за судьбой подающих надежды игроков 13-18 лет и выяснить, каких успехов они добились спустя 10 лет после выпуска.

В долгосрочном исследовании, охватившем период с 2009 по 2021 год, авторы изучили карьерный путь почти 200 юных футболистов из двух элитных академий мадридских профессиональных клубов после аттестации. Также анализ выявил, какие технические навыки и психологические черты могут влиять на то, кем станет игрок в будущем — профи или любителем. Научную работу опубликовал International Journal of Sports Science & Coaching.

В результате выяснилось, что из 198 рассмотренных футболистов-подростков только 12 человек, или 6%, впоследствии стали профессиональными игроками. Из них только семеро, то есть всего 4% исходной выборки, в течение 10 лет по окончании футбольной академии пробились в высшую профессиональную лигу Испании. Пятеро остальных играли за испанские команды второго дивизиона. Кроме того, еще четверо футболистов покинули страну и перешли в зарубежные профессиональные лиги — как правило, второстепенные.

Ученые обратили внимание на то, что никто из игроков, впоследствии попавших в профессиональные клубы, не родился в последние три месяца года, а 44% рассмотренных футболистов академии появились на свет в январе, феврале или марте.

Такая статистика, вероятно, говорит о предвзятом отношении тренеров к чуть более юным спортсменам, которые родились в конце года и потому могут быть менее развитыми по сравнению с рожденными раньше. Авторы тем не менее отметили, что физическое доминирование не гарантирует наличия необходимых для футбольной карьеры психологических качеств, таких как уверенность в себе.

Среди технических навыков, коррелировавших с профессиональными успехами, исследователи перечислили прием мяча, умение смещаться к центру и обыгрывать соперника (дриблинг). Также связь прослеживалась с высокой оценкой футбольных навыков тренерами.

В целом исследование показало, что молодые спортсмены из футбольных академий имеют мало шансов стать успешными профессиональными игроками. Для максимального раскрытия потенциала футболистов исследователи рекомендовали давать им больше возможностей для развития, прежде чем принимать решение об отчислении из академии.

Также тренерам следует больше внимания уделять формированию у спортсменов уверенности в себе и совершенствованию умений по контролю мяча, чтобы увеличить долю игроков, «дорастающих» до статуса профессионала. Кроме того, привлечение игроков, уже обладающих этими качествами, может повысить продуктивность системы развития футбольных талантов, заключили авторы.

Вратари в исследовании не рассматривались из-за специализированных навыков, связанных с этой позицией. Другая научная работа недавно показала, что голкиперы обладают особым складом ума, отличающим их от полевых игроков и людей в целом.

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Психология
# профессиональный спорт
# спортсмены
# футбол
# футболисты
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evgeny koshkarov
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Robo Mind
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아스야 오키셰바
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почему ctrl+enter не работает? Фламмулина название гриба

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