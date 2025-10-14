Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Биологи не впервые сообщают о примерах, когда покалеченные животные выживают в дикой природе вопреки естественному отбору. Исследователи из Университета Конкордия (Канада) недавно описывали подобные случаи у приматов, в том числе у макак, бабуинов и других.
Новая статья на эту тему вышла в журнале The American Naturalist. В этот раз авторы сосредоточили внимание на ящерицах и задокументировали 122 случая потери конечности у 58 разных видов — от миниатюрных гекконов до крупных игуан.
Мысль изучить вопрос появилась несколько лет назад, после эпизода на Багамах: ученые долго не могли отловить необычайно юркого коричневого анолиса (Anolis sagrei). Когда ящерицу все же поймали, выяснилось, что у нее целиком отсутствовала левая задняя лапа. Исследователи при помощи коллег из разных стран взялись выяснить, насколько подобное распространено.
Ранее биологи отмечали, что даже небольшая разница в длине ног у ящериц может иметь критическое значение для их выживания. Собранные свидетельства бросили вызов идее о том, что утрата конечности означает неминуемую катастрофу для этих пресмыкающихся.
Выяснилось, что по своему физическому состоянию, способности находить пропитание и скорости бега особи с дефектами конечностей зачастую не уступали сородичам с полным комплектом лап. Некоторые также активно размножались. Ученых особенно удивило, что выжившие после потери конечностей нашлись даже среди хамелеонов, которым, казалось бы, нужна безупречная координация для лазанья по деревьям.
Ученые дополнительно провели эксперимент, который позволил увидеть, как ящерицы адаптировались к своим особенностям. Рептилиям устроили нечто вроде спортивных состязаний, за которыми наблюдали с помощью высокоскоростной съемки. У некоторых трехлапых особей «спринтерские способности» были снижены, но другие передвигались даже быстрее здоровых. Одна из ящериц, у которой отсутствовала половина задней ноги, компенсировала недостаток за счет более выраженных изгибов тела, напоминавших змеевидные движения.
Хотя ящерицы с недостающей конечностью все же довольно редки (собранные данные показали, что их доля в популяции обычно не превышает 1%), ученые полагают, что их открытия заставляют пересмотреть традиционное представление об эволюции.
Возможно, естественных отбор не всегда работает так, как полагал Дарвин, который описывал его как некую силу, действующую «ежедневно и ежечасно». Вероятно, иногда (например, при обилии пищи и отсутствии хищников) длина конечностей может становиться менее критичной для ящериц, что дает им шанс на благополучное существование, подытожили исследователи.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 медицинских технологий, которые могут привести к бессмертию
10 лучших гаджетов 2014 года
Великие мореходы Хейердала
Роскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферы
Мифические чудовища: скандалы, интриги, расследования
Лики созависимости
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии