14 октября, 13:58
Юлия Трепалина
25

Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

❋ 4.7

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
хамелеон без лапы
Один из рассмотренных в исследовании случаев: хамелеон с полностью отсутствующей передней конечностью / © Christopher Anderson

Биологи не впервые сообщают о примерах, когда покалеченные животные выживают в дикой природе вопреки естественному отбору. Исследователи из Университета Конкордия (Канада) недавно описывали подобные случаи у приматов, в том числе у макак, бабуинов и других.

Новая статья на эту тему вышла в журнале The American Naturalist. В этот раз авторы сосредоточили внимание на ящерицах и задокументировали 122 случая потери конечности у 58 разных видов — от миниатюрных гекконов до крупных игуан.

Мысль изучить вопрос появилась несколько лет назад, после эпизода на Багамах: ученые долго не могли отловить необычайно юркого коричневого анолиса (Anolis sagrei). Когда ящерицу все же поймали, выяснилось, что у нее целиком отсутствовала левая задняя лапа. Исследователи при помощи коллег из разных стран взялись выяснить, насколько подобное распространено.

Ранее биологи отмечали, что даже небольшая разница в длине ног у ящериц может иметь критическое значение для их выживания. Собранные свидетельства бросили вызов идее о том, что утрата конечности означает неминуемую катастрофу для этих пресмыкающихся.


Другие примеры ящериц, переживших потерю лапы / © James T. Stroud et al.,The American Naturalist (2025)

Выяснилось, что по своему физическому состоянию, способности находить пропитание и скорости бега особи с дефектами конечностей зачастую не уступали сородичам с полным комплектом лап. Некоторые также активно размножались. Ученых особенно удивило, что выжившие после потери конечностей нашлись даже среди хамелеонов, которым, казалось бы, нужна безупречная координация для лазанья по деревьям.

Ученые дополнительно провели эксперимент, который позволил увидеть, как ящерицы адаптировались к своим особенностям. Рептилиям устроили нечто вроде спортивных состязаний, за которыми наблюдали с помощью высокоскоростной съемки. У некоторых трехлапых особей «спринтерские способности» были снижены, но другие передвигались даже быстрее здоровых. Одна из ящериц, у которой отсутствовала половина задней ноги, компенсировала недостаток за счет более выраженных изгибов тела, напоминавших змеевидные движения.

Хотя ящерицы с недостающей конечностью все же довольно редки (собранные данные показали, что их доля в популяции обычно не превышает 1%), ученые полагают, что их открытия заставляют пересмотреть традиционное представление об эволюции.

Возможно, естественных отбор не всегда работает так, как полагал Дарвин, который описывал его как некую силу, действующую «ежедневно и ежечасно». Вероятно, иногда (например, при обилии пищи и отсутствии хищников) длина конечностей может становиться менее критичной для ящериц, что дает им шанс на благополучное существование, подытожили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
851 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Биология
# естественный отбор
# конечности
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

    14 октября, 13:58

  2. Ученый перечислил неочевидные причины, по которым кофе из автомата может быть опасен для здоровья

    14 октября, 13:34

  3. За 11 лет магнитное поле Земли дало еще большую брешь в Южной Атлантике, но усилилось над Сибирью

    14 октября, 13:14

  4. Тюменские биологи выбрали десять лучших сортов льна для сурового климата

    14 октября, 12:12
Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Антон
2 минуты назад
Ангара 5 такой же вес доставляет

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Kamera
40 минут назад
Pavel, турки - муслимы, у мусулов запрещено(или как минимум не приветствуется) держать дома животных, если они не для охраны, охоты итп. А у всяких

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Леон Ялтинский
52 минуты назад
А у нас Чубайсы рулят.. С нанотехнологиями....

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Вв Вв
1 час назад
И что, так видно Они понимают престиж и показывают свой уровень развития. Польза в запуске спутников, а другой пока не видно. Но время покажет.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Давид Барсегян
1 час назад
Рамазан, за 8 часов у него полная батарея, вот юморист))) Тогда это не автомобиль, а хрен пойми что. 400 км?) А сколько км РЕАЛЬНЫХ?) Принцип личного

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Михаил
1 час назад
Интересно, откуда тут столько укропа выросло?

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Ольга Маринская
2 часа назад
Спасибо за статью! Я как раз только вчера (какая синхроничность!!!!!) прочитала на эту тему главу у Джо Диспенза в книге "Сверхестественный разум", и

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

1 2
3 часа назад
Мда, понятно. Собрались очередные пустозвоны без единой свежей идеи. Очередные банальности про фотосинтез. Какой фотосинтез? Где фотосинтез? На

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

SuperTurg
3 часа назад
Т.е. большинство спутников имеет радар и/или систему оптического распознавания, и также большинство спутников имеет маневровые двигатели? Мне

Исследователи установили, что спутники все чаще уклоняются от столкновений

Иван Колупаев
3 часа назад
Alex, прекрасная экономическая модель у них не с неба свалилась. И до 70-х годов прошлого века Китай тоже был в *опе. Но Китай сумел подружиться с

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Иван Колупаев
3 часа назад
Void, я вас немного расстрою но защита от радиации это не обязательно магнитное поле и даже на Земле основную защиту дает плотная атмосфера. Марс

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Roman Frolov
3 часа назад
Да вы что!? Ах какие неаккуратные ученые там собрались, как жаль что вас там не было, вы бы им сказали про магнитное поле! Тогда бы они не сделали бы

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Dmitriy
3 часа назад
Проверять в нескольких болванчиках это тоже глупо. Их можно уговорить ответить так как ты хочешь. Например если спросить он является ии, по началу

Американка с помощью ChatGPT выиграла суд, который до этого проиграл адвокат

Иван Колупаев
3 часа назад
Sergey, у Венеры тоже нет магнитного поля и что? По вашей логике там нет атмосферы а все кто знает об этом пришли пофантазировать. На самом деле наличие

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Сергей Петровский
4 часа назад
Ну дураки же сами всё, развалили , распилили, воюют друг с другом регулярно идиоты. И в чат пишут Чайна стронг. У вас то всё это было , а теперь только

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Sergey Vasenin
4 часа назад
У Марса нет магнитного поля = нечему защищать новообразуемую атмосферу от "выдувания" космическим ветром = атмосферу опять сдует, как сдуло ту, то

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Andy Caufman
4 часа назад
Said, то есть ты всерьез защищаешь это животное выше, вместо того, чтобы осудить его бескультурье? Не я придумал то, что в наше время мусульманские

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Alex Alexandrov
4 часа назад
У китайцев мощная финансовая поддержка! Они в этом плане молодцы! Ведут бизнес по всему миру! Их товары везде от крупных супермаркетов в

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Void Alex
4 часа назад
Все это очень интересно но у Марса нет магнитного поля почти. Толку от воздуха с таким радиационным фоном...

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Aslan Bekirov
4 часа назад
Это вы про боевых коней?

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

