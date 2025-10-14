Трехлапые ящерицы бросили вызов представлениям о естественном отборе в дикой природе

Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.

Биологи не впервые сообщают о примерах, когда покалеченные животные выживают в дикой природе вопреки естественному отбору. Исследователи из Университета Конкордия (Канада) недавно описывали подобные случаи у приматов, в том числе у макак, бабуинов и других.

Новая статья на эту тему вышла в журнале The American Naturalist. В этот раз авторы сосредоточили внимание на ящерицах и задокументировали 122 случая потери конечности у 58 разных видов — от миниатюрных гекконов до крупных игуан.

Мысль изучить вопрос появилась несколько лет назад, после эпизода на Багамах: ученые долго не могли отловить необычайно юркого коричневого анолиса (Anolis sagrei). Когда ящерицу все же поймали, выяснилось, что у нее целиком отсутствовала левая задняя лапа. Исследователи при помощи коллег из разных стран взялись выяснить, насколько подобное распространено.

Ранее биологи отмечали, что даже небольшая разница в длине ног у ящериц может иметь критическое значение для их выживания. Собранные свидетельства бросили вызов идее о том, что утрата конечности означает неминуемую катастрофу для этих пресмыкающихся.



Другие примеры ящериц, переживших потерю лапы / © James T. Stroud et al.,The American Naturalist (2025)

Выяснилось, что по своему физическому состоянию, способности находить пропитание и скорости бега особи с дефектами конечностей зачастую не уступали сородичам с полным комплектом лап. Некоторые также активно размножались. Ученых особенно удивило, что выжившие после потери конечностей нашлись даже среди хамелеонов, которым, казалось бы, нужна безупречная координация для лазанья по деревьям.

Ученые дополнительно провели эксперимент, который позволил увидеть, как ящерицы адаптировались к своим особенностям. Рептилиям устроили нечто вроде спортивных состязаний, за которыми наблюдали с помощью высокоскоростной съемки. У некоторых трехлапых особей «спринтерские способности» были снижены, но другие передвигались даже быстрее здоровых. Одна из ящериц, у которой отсутствовала половина задней ноги, компенсировала недостаток за счет более выраженных изгибов тела, напоминавших змеевидные движения.

Хотя ящерицы с недостающей конечностью все же довольно редки (собранные данные показали, что их доля в популяции обычно не превышает 1%), ученые полагают, что их открытия заставляют пересмотреть традиционное представление об эволюции.

Возможно, естественных отбор не всегда работает так, как полагал Дарвин, который описывал его как некую силу, действующую «ежедневно и ежечасно». Вероятно, иногда (например, при обилии пищи и отсутствии хищников) длина конечностей может становиться менее критичной для ящериц, что дает им шанс на благополучное существование, подытожили исследователи.

