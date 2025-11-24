Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Мировой рынок кофе продолжает расти, однако модели потребления этой ароматной жидкости в разных уголках планеты кардинально различаются. Североевропейские страны, движимые давними кофейными традициями и высокими доходами населения, уверенно лидируют по потреблению на душу населения.

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка / © Visual Capitalist

Новая инфографика, основанная на данных компании Cafely, ранжирует 65 стран по объему ежедневного потребления кофе на человека в 2025 году, наглядно показывая различия в питейных привычках по всему миру.

Северная Европа по-прежнему остается глобальным центром кофемании. Люксембург возглавляет мировой рейтинг с показателем 5,31 чашки в день на человека — значительно опережая более крупные экономики.

Показатель Люксембурга объясняется наличием огромного числа «кросс-бордеров» — людей, работающих в стране, но живущих за ее пределами. Почти половина всех работников (47%) проживают за границей, и их ежедневное потребление кофе учитывается в статистике Великого Герцогства.

Близко следуют давно известные своей сильной кофейной культурой Финляндия и Швеция. Все десять стран-лидеров рейтинга являются европейскими, что отражает как исторически сложившиеся предпочтения, так и высокую покупательную способность.

Несмотря на значительные абсолютные объемы потребления, такие крупные страны, как Соединенные Штаты, Япония и Бразилия, занимают в расчете на душу населения гораздо более низкие места.

США со средним показателем 1,22 чашки в день находятся на 24-й позиции. Япония, с ее процветающей сетью кофеен и культурой кофе в банках, в среднем выпивает чуть меньше одной чашки в день. Бразилия — крупнейший в мире производитель кофе — располагается в середине списка, на 18-м месте, с 1,58 чашки в день. Россия занимает 46-ю строчку рейтинга с показателем 0,5 чашки кофе в день.

В нижней части рейтинга расположились страны, где в повседневных привычках доминирует чай или другие напитки. Индия фиксирует самый низкий уровень потребления — всего 0,02 чашки в день, что эквивалентно примерно одной чашке каждые семь недель. Несколько африканских и южноазиатских стран также демонстрируют низкие показатели, как правило, употребляя менее 0,3 чашки в день.