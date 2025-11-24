  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
24 ноября, 08:03
Рейтинг: +66
Посты: 109

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Мировой рынок кофе продолжает расти, однако модели потребления этой ароматной жидкости в разных уголках планеты кардинально различаются. Североевропейские страны, движимые давними кофейными традициями и высокими доходами населения, уверенно лидируют по потреблению на душу населения.

 Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка / © Visual Capitalist
 Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка / © Visual Capitalist

Новая инфографика, основанная на данных компании Cafely, ранжирует 65 стран по объему ежедневного потребления кофе на человека в 2025 году, наглядно показывая различия в питейных привычках по всему миру.

Северная Европа по-прежнему остается глобальным центром кофемании. Люксембург возглавляет мировой рейтинг с показателем 5,31 чашки в день на человека — значительно опережая более крупные экономики.

Показатель Люксембурга объясняется наличием огромного числа «кросс-бордеров» — людей, работающих в стране, но живущих за ее пределами. Почти половина всех работников (47%) проживают за границей, и их ежедневное потребление кофе учитывается в статистике Великого Герцогства.

Близко следуют давно известные своей сильной кофейной культурой Финляндия и Швеция. Все десять стран-лидеров рейтинга являются европейскими, что отражает как исторически сложившиеся предпочтения, так и высокую покупательную способность.

Несмотря на значительные абсолютные объемы потребления, такие крупные страны, как Соединенные Штаты, Япония и Бразилия, занимают в расчете на душу населения гораздо более низкие места.

США со средним показателем 1,22 чашки в день находятся на 24-й позиции. Япония, с ее процветающей сетью кофеен и культурой кофе в банках, в среднем выпивает чуть меньше одной чашки в день. Бразилия — крупнейший в мире производитель кофе — располагается в середине списка, на 18-м месте, с 1,58 чашки в день. Россия занимает 46-ю строчку рейтинга с показателем 0,5 чашки кофе в день.

В нижней части рейтинга расположились страны, где в повседневных привычках доминирует чай или другие напитки. Индия фиксирует самый низкий уровень потребления — всего 0,02 чашки в день, что эквивалентно примерно одной чашке каждые семь недель. Несколько африканских и южноазиатских стран также демонстрируют низкие показатели, как правило, употребляя менее 0,3 чашки в день.

21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
23 ноября, 15:12
Любовь С.

Астрономы нашли редкую быстро растущую сверхмассивную черную дыру

Наблюдая за галактикой CANUCS-LRD-z8.6 с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», астрономы обнаружили в ее центре сверхмассивную черную дыру. Хотя она существовала всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, ее масса оказалась рекордной для столь ранней эпохи.

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# квазары
# металличность
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
# спектральный анализ
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
