  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 октября, 13:34
РТУ МИРЭА
73

Ученый перечислил неочевидные причины, по которым кофе из автомата может быть опасен для здоровья

❋ 4.9

Ароматный кофе из уличного автомата для многих стал символом быстрого начала дня. Однако за этой доступностью может скрываться серьезный риск. Почему даже внешне исправный аппарат производит опасный напиток? Ответ кроется в процессах, невидимых для покупателя. О реальных угрозах рассказал Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА
# автомат
# бактерии
# вкус
# запах
# кофе
Эксперт предупредил, чем может обернуться чашка кофе из уличного автомата / © Diatarveden, ru.wikipedia.org

Главная опасность, по словам эксперта, начинается с пренебрежения базовой гигиеной. Первый источник угрозы — вода. «Феномен «зеленой воды» в резервуарах — это не просто цветовой эффект, — поясняет Андрей Дорохов. — Это результат жизнедеятельности сине-зеленых водорослей и грибков. Продукты их метаболизма делают воду токсичной». Употребление такого напитка ученый сравнивает с лотереей, где в призе могут оказаться серьезные желудочно-кишечные расстройства.

Второй рассадник опасности — органические остатки. Частички кофе и молока, накапливаясь в механизмах, быстро прокисают при комнатной температуре. «Эти остатки не только катастрофически влияют на вкус, но и создают питательную среду для патогенной микрофлоры, включая кишечную палочку и стафилококки», — акцентирует Дорохов.

Почему проблема не в технологии?

Многие считают, что проблема — в самой технологии приготовления, но это не так. «Качественный аппарат, обслуживаемый добросовестным оператором, который ежедневно меняет воду, моет и дезинфицирует все системы, способен производить абсолютно безопасный напиток. Проблема не в технологии, а в человеческом факторе», — заключил эксперт.

Еще одно опасное заблуждение — списывать все на плохо протертый носик. Если же в аппарате были замечены тараканы, это говорит о системном провале. «Такая ситуация — уже не просто «плохо помыли», — подчеркивает химик. — Это свидетельствует о полном отсутствии регулярной чистки. Продукты жизнедеятельности вредителей — сильные аллергены, усугубляющие и без того опасную среду».

Что делать потребителю?

К сожалению, у покупателя нет возможности заглянуть внутрь аппарата до покупки. Поэтому единственный инструмент защиты — осведомленность и внимание к деталям. «Регулярная промывка и дезинфекция — это не рекомендация, а строжайшее требование, — заключает Андрей Дорохов. — Его игнорирование является прямым пренебрежением безопасностью людей».

Если от аппарата исходит неприятный запах, а вкус кофе вызывает стойкие ассоциации с кислятиной или горечью — это явный сигнал отказаться от покупки. Пока система контроля за уличными автоматами несовершенна, осведомленность потребителя — его главная защита.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
82 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# автомат
# бактерии
# вкус
# запах
# кофе
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы. Канал «Москва — Волга»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
700
Как устроены исследования питания
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Ревизские сказки и исповедные росписи как источник информации
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Окт
600
Симбиоз лишайников: целая вселенная на заборе
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
14 Окт
700
Неожиданная биология: прорывы сентября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно