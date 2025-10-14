Ученый перечислил неочевидные причины, по которым кофе из автомата может быть опасен для здоровья

Ароматный кофе из уличного автомата для многих стал символом быстрого начала дня. Однако за этой доступностью может скрываться серьезный риск. Почему даже внешне исправный аппарат производит опасный напиток? Ответ кроется в процессах, невидимых для покупателя. О реальных угрозах рассказал Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

Главная опасность, по словам эксперта, начинается с пренебрежения базовой гигиеной. Первый источник угрозы — вода. «Феномен «зеленой воды» в резервуарах — это не просто цветовой эффект, — поясняет Андрей Дорохов. — Это результат жизнедеятельности сине-зеленых водорослей и грибков. Продукты их метаболизма делают воду токсичной». Употребление такого напитка ученый сравнивает с лотереей, где в призе могут оказаться серьезные желудочно-кишечные расстройства.

Второй рассадник опасности — органические остатки. Частички кофе и молока, накапливаясь в механизмах, быстро прокисают при комнатной температуре. «Эти остатки не только катастрофически влияют на вкус, но и создают питательную среду для патогенной микрофлоры, включая кишечную палочку и стафилококки», — акцентирует Дорохов.

Почему проблема не в технологии?

Многие считают, что проблема — в самой технологии приготовления, но это не так. «Качественный аппарат, обслуживаемый добросовестным оператором, который ежедневно меняет воду, моет и дезинфицирует все системы, способен производить абсолютно безопасный напиток. Проблема не в технологии, а в человеческом факторе», — заключил эксперт.

Еще одно опасное заблуждение — списывать все на плохо протертый носик. Если же в аппарате были замечены тараканы, это говорит о системном провале. «Такая ситуация — уже не просто «плохо помыли», — подчеркивает химик. — Это свидетельствует о полном отсутствии регулярной чистки. Продукты жизнедеятельности вредителей — сильные аллергены, усугубляющие и без того опасную среду».

Что делать потребителю?

К сожалению, у покупателя нет возможности заглянуть внутрь аппарата до покупки. Поэтому единственный инструмент защиты — осведомленность и внимание к деталям. «Регулярная промывка и дезинфекция — это не рекомендация, а строжайшее требование, — заключает Андрей Дорохов. — Его игнорирование является прямым пренебрежением безопасностью людей».

Если от аппарата исходит неприятный запах, а вкус кофе вызывает стойкие ассоциации с кислятиной или горечью — это явный сигнал отказаться от покупки. Пока система контроля за уличными автоматами несовершенна, осведомленность потребителя — его главная защита.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 82 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».