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Ночные ящерицы, вероятно, единственные позвоночные, которые выжили вблизи места падения «динозаврового» астероида
Падение астероида 66 миллионов лет назад стало причиной цепочки катастрофических событий, погубивших большинство видов, включая нептичьих динозавров. Считается, что после удара в радиусе тысячи километров практически сразу погибли все сложные организмы. Однако, согласно новому исследованию, вблизи места падения астероида могли находиться существа, которым удалось выжить и пережить катастрофу. Их потомки до сих пор живут в том регионе.
Конец мелового периода стал переломным моментом в истории Земли. Когда у полуострова Юкатан в Мексике упал астероид диаметром 10 километров, последствия оказались катастрофическими. Мгновенно возникли чудовищные цунами и землетрясения, стали извергаться вулканы. В воздухе оказался огромный объем пыли и сажи, которые надолго закрыли Солнце. Наступила «астероидная зима». Резко упала температура, нарушились пищевые цепочки.
Это событие, известное как мел-палеогеновое вымирание, уничтожило примерно 75 процентов всех видов на планете, включая нептичьих динозавров, и многих морских рептилий. Считалось, что наземные животные вблизи места удара — в радиусе тысячи километров — погибли мгновенно или вскоре после катастрофы. Выжили только предки современных млекопитающих и птиц, которые обитали вдали от эпицентра на других континентах.
Международная команда палеонтологов и филогенетиков под руководством Чейза Браунштейна (Chase Brownstein) из Йельского университета в США сделала открытие, которое меняет представление о выживаемости во время катастрофы. Они обнаружили, что особая группа ящериц, обитающая в непосредственной близости от места удара, могла пережить падение астероида и продолжила жить в этом месте даже после всех негативных для Земли последствий. Об этом ученые рассказали в статье для журнала Biology Letters.
Среди современных обитателей Земли есть неприметное семейство рептилий — ночные ящерицы (Xantusiidae). Несмотря на название, они не строго ночные, иногда ведут дневной образ жизни. Эти небольшие существа (длина тела обычно не превышает 10 сантиметров) обитают под камнями, в расщелинах скал и даже в гнездах грызунов.
Ученые знали, что Xantusiidae —относительно древняя группа, существовавшая еще несколько десятков миллионов лет назад. Браунштейн и его коллеги подозревали, что эти рептилии могли появиться намного раньше — в меловом периоде.
Чтобы точно определить возраст рептилий, исследователи проанализировали ранее поулченные данные о последовательностях ДНК видов. Они реконструировали родословное древо трех современных родов ночных ящериц: Lepidophyma, Xantusia и Cricosaura.
Затем палеонтологи тщательно изучили строение скелетов как ныне живущих, так и ископаемых ночных ящериц. Применив метод молекулярных часов, который позволяет оценить время эволюционных событий, анализируя накопленные мутации в ДНК, ученые смогли определить истинный возраст разных линий этих рептилий и даже оценить особенности размножения их древних предков.
Оказалось, последний общий предок всех современных ночных ящериц жил 93 миллиона лет назад. Это на десятки миллионов лет раньше предыдущих оценок. Более того, анализ показал, что эти древние ящерицы размножались крайне медленно — самки откладывали всего одно или два яйца за раз.
Современные ночные ящерицы обитают на Кубе, в Центральной Америке и на юго-западе США, их ареал образует своеобразный круг с кратером Чиксулуб в центре. Браунштейн выдвинул гипотезу: предки этих ящериц не просто жили в меловом периоде — они жили рядом с тем местом, куда 66 миллионов лет назад упал роковой астероид. По мнению ученого, древние популяции, вероятно, находились гораздо ближе к эпицентру, чем их потомки.
Как же ящерицам удалось выжить, когда даже гигантские динозавры погибли в радиусе сотен километров? Ответ, вероятно, кроется в образе жизни этих рептилий. Многие ночные ящерицы живут в узких расщелинах скал и глубоких укрытиях. Эти убежища могли защитить их от первоначальной ударной волны, пожаров и падающих обломков.
Не менее важен их исключительно медленный обмен веществ, сравнимый с метаболизмом других «чемпионов по выживанию» — черепах и крокодилов. Медленный метаболизм требует мало пищи и позволяет долго обходиться без еды — критически важное преимущество в мире, где солнечный свет пропал на годы, а растения погибли.
Браунштейн допустил, что ночные ящерицы, вероятно, делили свою судьбу с некоторыми другими рептилиями, которые могли использовать схожие стратегии выживания — прятаться в укрытиях и экономить энергию. Но проблема в том, что этих линий больше нет, поэтому проверить гипотезу невозможно. Ночные ящерицы не просто выжили, но и сохранились как эндемики этого региона до наших дней.
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Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке
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