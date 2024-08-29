Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Собаки осмысленно ответили на слова
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Изучая коммуникацию между разными биологическими видами, ученые особое внимание обращают на взаимодействие людей и собак. Недавняя научная работа показала, что эти животные соотносят предмет и его название так же, как люди, и фактически имеют словарный запас. В другом исследовании выяснили, что они способны повторить действия хозяина, даже когда он не находится рядом, а общается с питомцем по видеосвязи.
Специалисты из нескольких университетов США, Испании и Великобритании обнаружили, что собаки способны адекватно реагировать на слова без подсказок в виде жестов или демонстрации предметов, которые этими словами обозначают. Результаты соответствующих экспериментов опубликовал журнал PLOS One.
В исследовании участвовали 59 собак разных пород, знакомые с тренажером, который состоит из специальных кнопок и позволяет записать на них человеческий голос. Экспериментаторы записали на эти кнопки несколько слов: «выходи»/«на улице», «играть»/«игрушка», «еда»/«есть»/«обед»/«голодный». При этом кнопки закрыли наклейками, чтобы другие исследователи и владельцы собак не смогли их различить до нажатия.
В первом эксперименте кнопки нажимал ученый, который не знал, какое слово записано на какую из них. Соответственно, собаки получали сигналы в случайном порядке, а их ответное поведение фиксировалось на видео.
На втором этапе исследования тренажером управляли владельцы собак (каждый хозяин взаимодействовал со своим питомцем). Они могли выбрать: нажать на какую-то кнопку или произнести слово самостоятельно.
Результаты экспериментов были одинаковыми вне зависимости от того, живую или предзаписанную речь слышала собака и от того, знакомый ли человек нажимал на кнопки. Наиболее четко с соответствующей реакцией ассоциировались слова, связанные с игрой и прогулкой. При этом на понятия, имеющие отношения к еде, животные заметно реже реагировали логичным поведением.
Ученые продолжают работу. Теперь они изучают, можно ли кнопки, использованные в исследовании, применять для общения между собакой и человеком.
Профессор Клайв Уинн из Центра кинологических исследований при Университете штата Аризона (США), который не участвовал в исследовании, считает, что эксперимент со звуковыми кнопками не выявил ничего стоящего, поскольку проверял реакцию животных на знакомые им слова и она была логичной только в двух случаях из трех. Однако его оппонентка Мелисса Берте из Цюрихского университета (Швейцария), также не задействованная в исследовании, отметила: научная работа заложила основу для будущих публикаций, поскольку подтвердила, что собаки все-таки реагировали на сигналы кнопок, а не владельцев.
«Это действительно нужно было показать. И теперь, я думаю, сообщество ученых ждет продолжения экспериментов, которое обещает быть захватывающим», — подытожила Берте.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и стимулов, роль которых сыграли небольшие любовные рассказы, ученые описали «нейронную основу» любви. Выяснилось, что шесть разновидностей этого главнейшего из чувств по-разному связаны с областями мозга, участвующими в системе вознаграждения и социальном познании.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.
Ученые, которые работают с самым чувствительным в мире детектором темной материи LUX-ZEPLIN, рассказали о первых масштабных результатах работы этой машины. Новые данные хотя и оказались вполне ожидаемыми, но все же вселяют надежду. По мнению исследователей, люди как никогда оказались близки к обнаружению частиц этой загадочной субстанции.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Российские леса постоянно горят, но их биомасса рекордно выросла. Как так вышло и что из этого следует?
Космонавты в Сети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии