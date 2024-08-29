В «Росатоме» получили первую опытную партию топлива для уникального исследовательского реактора

Ученые из АО «ГНЦ НИИАР», входящего в «Росатом», изготовили опытную партию тепловыделяющих элементов (твэлов) с виброуплотненным уран-плутониевым МОКС-топливом для многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР). Этот реактор сегодня возводят в Ульяновской области. Твэлы уже прошли приемочные испытания и в скором будущем выйдут на серийное производство.

МБИР можно назвать очень важным проектом долгосрочного развития экспериментальной базы российской атомной отрасли. Он обеспечит лидерство в развитии инновационных реакторных технологий на следующие 50 лет. Новый реактор должен заменить действующую сегодня исследовательскую установку БОР-60. МБИР обладает уникальными возможностями: позволит расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла. Кроме того, с его помощью создание безопасных ядерных энергетических установок четвертого поколения пойдет быстрее.

Опытную партию тепловыделяющих элементов нового дизайна для МБИР изготовили впервые. В будущем такие твэлы войдут в состав штатных тепловыделяющих сборок. Их используют в активной зоне строящегося реактора. Новый дизайн тепловыделяющих элементов обеспечит высокую плотность нейтронного потока в активной зоне. Это создаст множество возможностей для самых разных экспериментов на реакторе.

Новые твэлы уже прошли цикл предварительных и приемочных испытаний на соответствие технологической и конструкторской документации. Представители комиссии «Росатома» из Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского, НИКИЭТ, АО «МСЗ» и ГНЦ НИИАР вынесли вердикт: продукция соответствует нормам качества и готова для производства опытной партии. Сейчас начинается подготовка к производству стартовой загрузки МБИР, необходимой для обеспечения своевременного пуска реактора.

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