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Собаки повторили действия хозяев по видеосвязи
Собаки не только узнали своих владельцев во время видеосозвона, но и смогли сымитировать их поведение. При этом животные по-разному справлялись с заданием, когда видели людей сборку, сверху и спереди.
Предыдущие исследования показали, что собаки на самом деле способны понимать человека. Например, у них есть лексикон, позволяющий соотносить предмет с его названием. При этом известно, что некоторые представители животного мира (например, попугаи) различают общение друг с другом во время видеосозвона и просмотр заранее записанного видео.
Ученые из Будапештского университета Этвеша Лоранда в Венгрии проанализировали коммуникацию человека и собаки по видеосвязи. Домашние животные смогли повторить действия хозяева точно так же, как если бы находились с ним в одном помещении и общались вживую. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Biologia Futura.
В эксперименте участвовали две собаки: золотистый ретривер Франк и лабрадор Тара. Их по методике «Делай как я» обучили имитировать действия человека. Когда нужного эффекта удалось достичь вживую, общение собак с людьми сделали удаленным. Животные взаимодействовали с двухмерной видеопроекцией в натуральную величину, которую обеспечивал специальный сервис видеоконференций. Хозяин показывал какое-то действие перед камерой своего устройства и устно подавал команду, чтобы питомец повторил за ним.
Собакам предлагали ходить задом наперед, ложиться, кружиться, нажимать на кнопку звонка. Некоторые движения впервые демонстрировались именно во время созвона, поскольку не были в числе учебных упражнений: без тренировки животных просили поднять предмет, коснуться носом столба, опрокинуть бутылку с водой. При этом исследователи проверяли не только способность собак выполнить нужное действие при удаленном общении с хозяином, но и их реакцию на разные проекции: спереди, сбоку и сверху.
Франк и Тара одинаково успешно повторяли знакомые и новые действия. Исследователи допустили, что задания с предметами вызвали у собак больше трудностей: например, кнопку вслед за хозяином во время созвона не нажал никто, хотя при личном взаимодействии такой проблемы не возникало. Но, отметили авторы статьи, перечень заданий был слишком маленьким и не позволяет делать подобные выводы.
Легче всего Франку и Таре было повторять действия, когда они видели хозяев спереди или сбоку, — именно так собаки обычно смотрят на людей в повседневной жизни. Когда хозяев показывали сверху, повторить действие было сложнее, хотя в ряде случаев животным это удавалось.
По мнению исследователей, проведенный эксперимент предоставил новую информацию о том, как собаки воспринимают и интерпретируют действия человека:
«Этот инновационный метод может расширить исследования ряда других потенциальных когнитивных способностей, в том числе у других видов».
Тем не менее, считают авторы публикации, их выводы стоит подтвердить на более крупной выборке и с бо́льшим количеством действий. Результаты могут различаться в зависимости как от типа задания, так и от индивидуальной реакции собаки на него.
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