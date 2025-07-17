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17 июля, 18:11
Юлия Тарасова
6

Поведение собак при просмотре телевизора отразило особенности их характера

❋ 4.5

Новое исследование показало, что реакция псов на объекты и звуки с ТВ-экранов варьируется в зависимости от характера и психологических особенностей питомцев. По мнению специалистов, знание этих деталей может пригодиться при разработке коррекционных программ для собак с проблемным поведением.

Биология
# домашние питомцы
# зоопсихология
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# телевизор
собака у телевизора
© Lauren Jack

Хотя многие четвероногие компаньоны регулярно контактируют с телевизором в повседневной жизни, исследований, направленных на количественную оценку и выявление механизмов, обуславливающих поведение псов при просмотре ТВ, крайне мало. Изучить «зрительские привычки» собак решила группа психологов и ветеринаров из Обернского университета (США). Их статья появилась в журнале Scientific Reports.

Для своих целей ученые разработали специальный опросник Dog Television Viewing Scale (DTVS). Участниками исследования стали 650 владельцев собак, которых привлекли с помощью сообщений в соцсетях. В финальный анализ вошли ответы 453 человек, подтвердивших, что их питомцы — чистокровные псы или метисы — смотрят телевизор.

Анкеты включали разнообразные вопросы о собаках, их поведении и привычках, в том числе связанных с телевизором. В частности, владельцев спросили, приучали ли они питомцев к ТВ-просмотру, как долго домашний телевизор бывает включен, насколько экран привлекает внимание собаки, как пес реагирует на разные объекты (сородичей, других животных, людей и неодушевленные предметы, например машины) и так далее.

Применив к полученным данным методы статистического анализа, исследователи установили, что чаще всего реакцию собак вызывали изображения животных на экране и свойственные псам звуки, такие как вой или лай. Владельцы 206 питомцев сообщили, что их подопечные всегда реагировали на такие аудиостимулы из телевизора.

Собаки, которых характеризовали как возбудимых, были склонны следовать за объектами на экране, будто те присутствовали реально. Пугливые или тревожные псы чаще реагировали на не связанные с животными стимулы: например, на сигналы автомобилей или дверные звонки. Выяснив эти особенности восприятия собак-компаньонов, зоопсихологи смогут предложить меры по исправлению проблем в поведении.

Авторы предупредили, что поскольку выборка включала владельцев, чьи питомцы постоянно контактировали с телевизором, результаты могут не отражать тенденций среди собак в целом. Тем не менее исследователи предположили, что телевизор, как источник дополнительных стимулов, способен улучшить условия жизни собак. К примеру, его можно использовать для создания более насыщенной среды для псов в приютах.

Ранее вопросом собачьих ТВ-предпочтений интересовалась другая группа американских ученых. Исследование тоже показало, что псов привлекал контент с животными, особенно ролики с собаками. Ветеринары планируют использовать эти сведения для разработки видеометодики по оценке зрительного внимания псов и происходящих в нем возрастных изменений.

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Юлия Тарасова
736 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Биология
# домашние питомцы
# зоопсихология
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# телевизор
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