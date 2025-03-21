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9 минут назад
Юлия Трепалина
83

В сточных водах европейских городов выросла концентрация тяжелых наркотиков

4.9

Анализ проб сточных вод из 128 городов в 24 странах Евросоюза, Турции и Норвегии показал, что в образцах, взятых в регионе в прошлом году, увеличилось содержание следов запрещенных психоактивных веществ МДМА (экстази), кокаина и амфетамина по сравнению с предыдущими показателями.

Медицина
# Европа
# каннабис
# кокаин
# наркомания
# наркотики
# психоактивные вещества
# сточные воды
взятие проб воды
© Shutterstock/Illustration

Пробы для исследования, результаты которого опубликовал Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), отбирали на протяжении недели в период с марта по май 2024 года в водосборных бассейнах очистных сооружений. Образцы проанализировали на наличие следов пяти тяжелых наркотиков (амфетамина, кокаина, метамфетамина, МДМА/экстази и кетамина), а также метаболитов каннабиса.

Хотя показатели в разных местах значительно варьировались, специалисты отметили, что следы шести перечисленных веществ обнаружили практически во всех городах, рассмотренных в анализе. Самые высокие массовые концентрации экстази в сточных водах выявили в пробах из Бельгии, Чехии, Нидерландов и Португалии.

В лидерах по кокаину, следы которого определяли по его основному метаболиту бензоилэкгонину, стали страны Западной и Южной Европы. Среди европейских городов первые места по уровню бензоилэкгонина в сточных водах заняли бельгийские Антверпен и Брюссель, испанская Таррагона и столица Нидерландов Амстердам.

Уровень следов амфетамина оказался самым высоким на севере и востоке Европы, в таких государствах, как Бельгия, Германия, Нидерланды, Швеция и Норвегия. На юге Европы показатели были значительно ниже, но специалисты отметили тенденцию к росту.

Исследователи выявили разнонаправленные траектории по кетамину и метамфетамину. В отношении каннабиса, присутствие которого оценивали по метаболиту тетрагидроканнабинола THC-COOH, зафиксировано снижение по сравнению с 2023-м в 25 городах из 51, где брали пробы. Выше всего концентрации оказались в сточных водах Испании, Нидерландов, Норвегии и Португалии.

Тем не менее конопля остается самым часто используемым нелегальным наркотиком в регионе. По данным национальных опросов, в прошлом году каннабис употребляли около восьми процентов взрослого населения Европы, что составляет порядка 22,8 миллиона человек.

Комментируя данные, директор EMCDDA Алексис Гусдел заявил, что мониторинг сточных вод дает ценную информацию о динамике потребления и поставок наркотиков. Полученные результаты наглядно иллюстрируют масштабы и комплексный характер проблемы.

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Медицина
# Европа
# каннабис
# кокаин
# наркомания
# наркотики
# психоактивные вещества
# сточные воды
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