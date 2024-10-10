Шмели отреагировали на стресс так же, как люди

После стрессовой ситуации у шмелей снижаются мотивация и ожидания, они начинают вести себя подобно людям-пессимистам. Выяснили это и описали конкретные проявления стресса у насекомых исследователи из Великобритании.

Ученые неоднократно фиксировали у животных эмоциональные и поведенческие реакции, схожие с человеческими. Например, согласно недавним научным работам, куры могут краснеть от эмоций, а слоны — хоронить умерших сородичей.

Специалисты из Ньюкаслского университета в Великобритании изучили действия шмелей под действием стресса. Результаты эксперимента с имитацией нападения хищника опубликовал научный журнал Proceedings of the Royal Society B.

Сначала насекомых научили ассоциировать зеленый цвет с менее сладким вознаграждением (30-процентный раствор сахарозы), а зеленый — с более сладким (50-процентный раствор сахарозы). Когда шмели видели каждый из цветов на экране, то летели именно к тому типу раствора, который соответствовал конкретному цвету. При этом «промежуточные» оттенки, напоминающие зеленый и синий одновременно, многие интерпретировали как сигнал о более сладком вознаграждении.

Далее для двух из трех групп насекомых ученые сымитировали нападение хищника. Одни шмели столкнулись с сильной тряской, другие — с ловушкой в виде роботизированной руки, которая захватывала насекомое. Третья группа шмелей была контрольной, поэтому их в стрессовые ситуации не помещали.

После имитации встречи с хищником шмели заметно реже стали воспринимать промежуточные оттенки как указание на самый сладкий раствор, чем насекомые из контрольной группы. Шмели, пережившие стресс, в ответ на такие стимулы с большей вероятностью летели к 30-процентному раствору сахарозы, а не к 50-процентному.

После стресса шмели стали чаще интерпретировать неясный цветовой стимул как сигнал о менее сладком вознаграждении / © Olga Procenko et al., Proceedings of the Royal Society B

Исследователи допустили, что стрессовая ситуация сделала шмелей более пессимистичными. Вероятно, многие насекомые стали считать высокое вознаграждение менее вероятным, прекратили рассчитывать на него. Эта особенность поведения может повлиять на то, как шмели выбирают цветы для опыления.

«Помимо предположения, что состояния, сходные с эмоциями, могли сохраняться в ходе эволюции, наше исследование открывает новые возможности для понимания того, как стресс влияет на когнитивные способности и поведение насекомых. Это может дать представление об их реакции на экологические вызовы и послужить основой для действий по сохранению природы», — пояснили авторы научной статьи.

Дальнейшие исследования, по мнению ученых, стоит посвятить последствиям для растений, к которым приводит стресс насекомых. Кроме того, важно выяснить, какие нейронные механизмы связаны с выявленной реакцией шмелей на стрессовые условия и свойственны ли аналогичные реакции насекомым в дикой природе.

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