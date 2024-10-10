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В НовГУ рассказали о влиянии микропластика на мужскую фертильность
Ученые НовГУ выяснили, что микропластик содержится в семенной жидкости и мужских половых органах, и может оказывать негативное воздействие на фертильность. Исследователи также узнали, что на 67 процентов микропластик состоял из полистирола.
На площадке НовГУ ИНТЦ «Валдай» завершилась конференция «Микропластик в науке о полимерах». Прозвучали доклады о сортировке микропластика в зоне разбега волн, загрязнении Финского залива и юго-восточной части Балтийского моря микропластиком и другие. Научный сотрудник лаборатории полимерных биоматериалов и систем Института высокомолекулярных соединений РАН Виталий Воробьев рассказал о проблеме нанопластика, который образуется в ходе распада микропластика под воздействием внешних факторов. К ним относятся ультрафиолетовое и тепловое излучение, влияние живых микроорганизмов.
«Частицы нанопластика присутствуют во всех сферах окружающей среды, например, они обнаружены в бутилированной воде, — рассказал Виталий Воробьёв. — Американские исследователи изучали эту проблему и выяснили, что в бутилированной воде 90 процентов частиц составляет нанопластик, при этом его значительная доля имеет размер менее двухсот нанометров.
Некоторые ученые считают, что именно нанопластик лучше растворяется в клетке и потенциально более опасен. Другие же склонны утверждать, что угроза исходит от гораздо более мелких частиц, размером менее одного или двух микрон, так как они могут проникать через биологический барьер и вызывать различные негативные последствия на клеточном уровне».
Ассистент кафедры общей гигиены Сеченовского университета Денис Краскевич рассказал о путях поступления микропластика в организм человека и потенциальных рисках для здоровья. Спикер отметил, что микропластик чаще всего проникает через пищеварительный тракт и дыхательные пути, реже — через кожу, плаценту и укусы насекомых. В организме взрослого человека в среднем находится 103 микрочастицы микропластика на килограмм массы тела, у младенцев — 172 микрочастицы. Более 90 процентов микропластика выводится из организма с отходами жизнедеятельности, а более мелкие частицы всасываются в кровь и задерживаются во внутренних органах.
«Наибольшее количество микропластика обнаружено в легочной ткани со средним значением 14,9 частиц на грамм ткани, за ним следовали тонкий и толстый кишечник, а также миндалины, — объяснил Денис Краскевич. — Обилие микропластика также было выше у женщин, чем у мужчин. Различные исследования показывают, что самым распространенным полимером в организме является поливинилхлорид, также встречаются полипропилен и полиэтиленфталат.
Проводились также исследования влияния микропластика на состояние здоровья: снижалась функция толстого кишечника, увеличивалась секреция желчных кислот и метаболитов в печени, проявлялись нарушения функционирования кишечного барьера, некоторые нарушения жирных кислот, а также усиливалось размножение бактерий микрофлоры кишечника.
Также стоит упомянуть, что микропластик способен вызывать воспалительный процесс. Еще одним из недавних исследований было обнаружено, что микропластик содержится в семенной жидкости и мужских половых органах, и может оказывать негативное воздействие на мужскую фертильность. По концентрациям было обнаружено от 0,23 частиц в семенной жидкости и 11,6 частиц в мужских половых органах. Микропластик состоял на 67 процентов из полистирола.
Конференции «Микропластик в науке о полимерах» проходит в НовГУ второй раз. Организаторы — Новгородский университет, Росприроднадзор, МГУ имени М. В. Ломоносова, Отделение химии и наук о материалах РАН. Партнерами конференции выступили Фонд «Экология» и ПАО «СИБУР Холдинг».
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