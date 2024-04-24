Куры покраснели от эмоций

Раньше, в соответствии с работами Чарльза Дарвина, считалось, что краснеть от эмоций может только человек. Согласно новой работе, это также свойственно курам. При этом степень покраснения кожи различается в зависимости от того, положительно или отрицательно птица реагирует на ту или иную ситуацию.

Животные выражают эмоции с помощью мимики, а также движений, при которых меняется положение ушей или форма глаз (это свойственно разным видам млекопитающих: приматам, кошкам, лошадям, грызунам, овцам, крупному рогатому скоту, козам, свиньям, собакам). Тем не менее от эмоций могут зависеть и такие изменения, как покраснение кожи, которое говорит об изменении кровотока.

Долгое время, вслед за трудами Чарльза Дарвина, считалось, что краснеть может только человек. Новые работы показывают, что это не так. Например, быстрое покраснение кожи может проявляться у некоторых птиц с обнаженной кожей на мордочках, а также у сине-желтого попугая ара.

В новом исследовании ученые из Национального научно-исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды во Франции проанализировали, может ли выражаться покраснением кожи эмоциональная реакция у сассекских кур-несушек — распространенных домашних птиц. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Applied Animal Behaviour Science.

Исследование проводили в роще площадью 363 квадратных метра, которая расположена в долине Луары во Франции. Там авторы статьи три недели наблюдали за шестью трех-четырехмесячными курами и снимали их на видео. Птицы оказывались в разных ситуациях: например, их кормили аппетитным кормом или ловили. Ученые отобрали 18 тысяч кадров с изображением кур, а затем с помощью специальной программы измерили, насколько на каждом снимке у птиц краснела кожа на мордочке.

Когда курам давали корм, который им нравится (мучных червей), они немного краснели. Когда птицы переживали негативный опыт, например их пытались поймать, то кожа на мордочке становилась пунцово-красной. Ее оттенок в состоянии покоя был заметно светлее.

В качестве реакции на внешний раздражитель у сассекских кур могут краснеть участки кожи, отмеченные на фотографии / © Applied Animal Behaviour Science, Delphine Soulet et al.

Во втором эксперименте исследователи рассматривали, как домашние птицы реагируют на взаимодействие с человеком. В нем участвовали 13 сассекских кур, которых пять недель приучали к присутствию одного из экспериментаторов, и 12 кур этой же породы, ставшие контрольной группой. Экспериментатор с понедельника по два часа утром и вечером проводил с курами: просто находился рядом в статической позе, кормил птиц, разговаривал с ними. Эмоциональную реакцию кур измеряли до и после пятинедельного общения экспериментальной группы с человеком.

В итоге, когда исследователь сидел между курятником экспериментальной группы и открытой площадкой, где гуляли птицы из контрольной группы, куры по-разному реагировали на его присутствие. У кур, которые привыкли к экспериментатору, цвет кожи сохранялся более светлым, чем у тех, которые с ним не взаимодействовали. По словам авторов исследования, это говорит о более спокойном состоянии птиц из экспериментальной группы, а также о том, что они воспринимают человека более позитивно, чем куры из контрольной группы.

Исследователи отметили, что степень покраснения кожи может стать новым показателем, которые позволит оценивать благополучие животных. В дальнейшем они планируют изучить, как различаются эмоциональные реакции такого типа внутри вида, особенно в отношениях доминирования или подчинения.

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