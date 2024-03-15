Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В НИЯУ МИФИ предсказали строение новых двумерных углеродных материалов
Исследователи НИЯУ МИФИ предсказали строение и свойства новых двумерных материалов — диаманов, построенных из аллотропных модификаций графена.
Статья опубликована в высокорейтинговом научном журнале FlatChem. В последние несколько лет в исследовании графена наметилось два новых направления, отметил руководитель работы, профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин.
«Первое направление – это создание новых аллотропов графена. С одной стороны, они сохраняют главные преимущества графена, такие как высокую прочность и подвижность носителей. С другой стороны, часто они обладают дополнительными полезными свойствами – двойным конусом Дирака, управляемой запрещенной зоной, способностью формировать сверхрешетки из осажденных ионов, повышенной каталитической и адсорбционной активностью», – рассказал он.
Однако, по мнению ученого, получить эти аллотропы непросто. Все они менее энергетически выгодны, чем графен, поэтому долгое время синтезировать их не удавалось. Только в самые последние годы технология самосборки молекул на металлических подложках развилась настолько, что позволила относительно просто синтезировать графин, графенилен и другие подобные материалы.
Настоящий бум в этой области, сопровождающийся синтезом десятков аллотропов, может произойти через два-три года, добавил Константин Катин. «Второе новое направление – это производство диаманов, в которых параллельные графеновые слои соединяются ковалентными связями. Благодаря усилиям нескольких лабораторий, диаманы перестали быть редкими «курьезными» структурами – надежные химические методики позволяют получать их на большой площади и без высоких давлений», – рассказал ученый.
Он напомнил, что первые диаманы нанометрового размера получались лишь под иглой силового микроскопа, и отметил, что диаманы считаются самыми твердыми из известных 2D-материалов (хотя распространять понятие «твердость» на наноматериалы, по его мнению, нужно с большой осторожностью).
В своем исследовании ученые НИЯУ МИФИ совместили оба направления, поэтому их работа посвящена диаманам на основе аллотропов графена. Проведя компьютерное моделирование, они выяснили, что только два аллотропа графена подходят для создания диаманов. Новые диаманы оказались почти такими же прочными, как классический диаман.
«Новые диаманы являются полупроводниками. Особенно интересно, что они концентрируют электроны на уровне примерно на 3 эВ ниже энергии Ферми, что интересно с точки зрения оптоэлектроники», – объяснил Константин Катин. В будущем исследователи планируют спроектировать транзисторы и другие устройства на основе новых диаманов. Главное – показать преимущества новых аллотропов хотя бы на уровне компьютерного моделирования.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.
Многие уверены, что русские выиграли Бородинское сражение, а по вентиляции можно передвигаться, как по тайным ходам внутри здания. Говорил ли Борис Ельцин «Я устал! Я ухожу»? И насколько слышен звук выстрела из оружия с глушителем на самом деле? Ученые Пермского Политеха объяснили, как возникает «эффект Манделы» — феномен коллективных ложных воспоминаний.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, скорее всего, пока это не поняли ни в NASA, ни в «Роскосмосе». Между тем именно этим двум организациям из-за случившегося предстоит страдать больше остальных: SpaceX сегодня полностью изменила их будущее (а заодно наше с вами). Отныне весь мир будет вынужден создавать совсем другие ракеты, чем он планировал еще вчера. И летать на них совсем к другим небесным телам.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Растения-убийцы
Вместо Луны
Сланцевая революция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии