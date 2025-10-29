Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Домашним животным навредило обращение с ними как с детьми
Владельцы домашних животных нередко «очеловечивают» их и окружают заботой так же, как маленьких детей. Кажется, что такое внимание должно помочь питомцам прожить долгую счастливую жизнь и уберечь их от болезней, однако ученые заметили противоположный эффект. Его в новой книге описала международная команда ветеринаров.
Взаимодействию человека и животных посвящено множество научных работ. Например, авторы недавних исследований выяснили, что происходит в мозге собаки при общении с хозяином, а также обнаружили у собак «словарный запас».
Ветеринары из Австралии, США и Великобритании проанализировали собственный профессиональный опыт и предупредили о вреде так называемой fur baby culture — культуры отношения к домашним животным как к человеческим детям. Эту проблему они описали в книге Veterinary Controversies and Ethical Dilemmas. Provocative Reflections on Clinical Practice.
Авторы книги отметили, что «очеловечивание» питомцев приводит к ряду негативных последствий. Это гипердиагностика, то есть ошибочные медицинские заключения о наличии болезни или её осложнений; чрезмерное лечение; манипуляции со стороны производителей товаров для животных, которые гонятся за прибылью.
Согласно книге, когда домашние животные перестали быть исключительно рабочими и превратились в членов семьи, они стали переносить больше серьезных медицинских вмешательств — в том числе хирургических. При этом самое дорогое или прогрессивное лечение — не всегда лучший вариант для животных: по мнению авторов книги, более целесообразно выбирать уход, который учитывает индивидуальные особенности и качество жизни каждого животного.
«Некоторые ветеринары стремятся продвигать и поддерживать связь между человеком и животным как особую и необходимую для благополучия человека, не задумываясь о том, что, возможно, у этого подхода есть недостатки как для питомца, так и для владельца. <…> На самом деле у деревенских собак, которые бродят группами, качество жизни может быть лучше, чем у дизайнерских, которых оставляют одних на весь день», — пояснила одна из авторов книги, ветеринар Таня Стивенс.
По мнению Тани и ее коллег-соавторов, долгая жизнь домашнего питомца не будет счастливой, если он страдает от старческих недугов, а хозяин не хочет с ним прощаться. Хотя современная профилактическая медицина позволяет животным доживать до преклонного возраста, это может лишь усиливать их боль и дискомфорт.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
30 Июня, 2013
Космический субботник
19 Февраля, 2015
Мирные люди в немирное время
2 Июня, 2020
Армения: в шаге от Бергамо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии