Домашним животным навредило обращение с ними как с детьми

Владельцы домашних животных нередко «очеловечивают» их и окружают заботой так же, как маленьких детей. Кажется, что такое внимание должно помочь питомцам прожить долгую счастливую жизнь и уберечь их от болезней, однако ученые заметили противоположный эффект. Его в новой книге описала международная команда ветеринаров.

Взаимодействию человека и животных посвящено множество научных работ. Например, авторы недавних исследований выяснили, что происходит в мозге собаки при общении с хозяином, а также обнаружили у собак «словарный запас».

Ветеринары из Австралии, США и Великобритании проанализировали собственный профессиональный опыт и предупредили о вреде так называемой fur baby culture — культуры отношения к домашним животным как к человеческим детям. Эту проблему они описали в книге Veterinary Controversies and Ethical Dilemmas. Provocative Reflections on Clinical Practice.

Авторы книги отметили, что «очеловечивание» питомцев приводит к ряду негативных последствий. Это гипердиагностика, то есть ошибочные медицинские заключения о наличии болезни или её осложнений; чрезмерное лечение; манипуляции со стороны производителей товаров для животных, которые гонятся за прибылью.

Согласно книге, когда домашние животные перестали быть исключительно рабочими и превратились в членов семьи, они стали переносить больше серьезных медицинских вмешательств — в том числе хирургических. При этом самое дорогое или прогрессивное лечение — не всегда лучший вариант для животных: по мнению авторов книги, более целесообразно выбирать уход, который учитывает индивидуальные особенности и качество жизни каждого животного.

«Некоторые ветеринары стремятся продвигать и поддерживать связь между человеком и животным как особую и необходимую для благополучия человека, не задумываясь о том, что, возможно, у этого подхода есть недостатки как для питомца, так и для владельца. <…> На самом деле у деревенских собак, которые бродят группами, качество жизни может быть лучше, чем у дизайнерских, которых оставляют одних на весь день», — пояснила одна из авторов книги, ветеринар Таня Стивенс.

По мнению Тани и ее коллег-соавторов, долгая жизнь домашнего питомца не будет счастливой, если он страдает от старческих недугов, а хозяин не хочет с ним прощаться. Хотя современная профилактическая медицина позволяет животным доживать до преклонного возраста, это может лишь усиливать их боль и дискомфорт.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Полина Меньшова 389 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.