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11 минут назад
Полина Меньшова
22

Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком

5.3

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.

Биология
# общение с животными
# собаки
# человек и собака
Биологи обнаружили синхронизацию на уровне мозговой активности между человеком и собакой Зрительный контакт и поглаживание вызвали синхронизацию в разных долях головного мозга
Биологи обнаружили синхронизацию на уровне мозговой активности между человеком и собакой Зрительный контакт и поглаживание вызвали синхронизацию в разных долях головного мозга / © PxHere

Согласно предыдущим исследованиям, люди при взаимодействии синхронизируются на уровне как эмоций, так и мозговой активности. Особенно сильна эта связь у тех, кто находится в близких отношениях, причем неодинакова, например, у лучших друзей и романтических партнеров. Известно также, что во время разговора мозг каждого из собеседников обрабатывает информацию пословно и учитывает контекст.

Специалисты из Китайской академии наук, Пекинского педагогического университета (оба — в Китае) и Линкольнского университета в Великобритании изучили, что происходит в мозге человека и собаки, когда они общаются. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Advanced Science.

Оказалось, что мозговая активность при общении синхронизируется не только у людей, но и у человека с собакой. Когда «собеседники» внимательно смотрели друг на друга, возникала взаимная реакция в лобной доле, а когда человек гладил собаку — в теменной. Обе эти области связаны с вниманием.

Во время эксперимента ученые измеряли мозговую активность человека и собаки, когда те находились в разных комнатах, а также когда были в одном помещении и либо общались, либо никак не контактировали / © Wei Ren et al., Advanced Science
Во время эксперимента ученые измеряли мозговую активность человека и собаки, когда те находились в разных комнатах, а также когда были в одном помещении и либо общались, либо никак не контактировали / © Wei Ren et al., Advanced Science

Эксперимент с участием 19 собак длился пять дней. В течение этого времени они постепенно сближались с человеком, с которым оказались в паре, и синхронизация становилась сильнее. В межвидовой коммуникации человек был лидером, а собака — «последователем».

При этом у некоторых животных (у девяти из 19 собак) были генетические мутации. Они вызывали симптомы социальной неполноценности, характерные для расстройств аутистического спектра. Собаки с такими особенностями теряли синхронизацию и становились менее внимательными во время общения с человеком. Устранить эти отклонения удалось с помощью однократного прима ЛСД — полусинтетического психоактивного вещества, которое относится к психоделикам и может вызывать зависимость.

Зрительный контакт и поглаживание вызвали синхронизацию в разных долях головного мозга / © Wei Ren et al., Advanced Science
Зрительный контакт и поглаживание вызвали синхронизацию в разных долях головного мозга / © Wei Ren et al., Advanced Science

«У нашего исследования два вывода: во-первых, нарушение межмозговой синхронизации может быть использовано в качестве биомаркера аутизма, а во-вторых, ЛСД или его производные способны смягчать социальные симптомы аутизма», — подытожили авторы научной статьи.

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Биология
# общение с животными
# собаки
# человек и собака
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