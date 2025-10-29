Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, какие математические модели точнее прогнозируют реакцию опухоли на терапию рака легкого
Ученые Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова провели исследование, которое поможет разработчикам лекарств подбирать оптимальную дозу и оценивать эффективность новых противоопухолевых препаратов на ранних этапах клинических испытаний. Сравнив различные математические модели, широко используемые для прогноза динамики опухолевого процесса, они определили, какие их них наиболее точно предсказывают, как опухоль будет реагировать на лечение.
Одни из наиболее сложных задач при разработке новых противоопухолевых препаратов — подбор оптимальной дозы и оценка эффективности лекарства на ранних этапах клинических исследований, когда данных еще очень мало. Для их решения разработчики используют математические модели, которые описывают, как опухоль ведет себя под действием препарата и прогнозируют дальнейшее течение заболевания. Однако до сих пор не было понятно, какая из существующих моделей справляется с этой задачей лучше всего.
Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета провели первое в своем роде сравнительное исследование пяти наиболее широко используемых моделей на основе клинических данных 381 пациента с немелкоклеточным раком легкого. Результаты работы опубликовали в научном журнале «CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology».
С помощью продвинутого статистического анализа они выявили три наиболее надежные модели (BiExp, LExp, TGI) и определили сферу их применения. Лидером в описании текущих данных и краткосрочном прогнозе динамики опухоли стала модель ингибирования роста опухоли TGI (Кларет). В то время как модель LExp продемонстрировала стабильность предсказаний для долгосрочного прогнозирования (до 16 месяцев). Все три модели хорошо оценивали объективный ответ опухоли — один из ключевых показателей эффективности лекарства, но ни одна из них не смогла точно предсказать момент развития резистентности опухоли — это задача для будущих исследований.
«Наше исследование предоставляет ученым и фармацевтическим компаниям методологическую базу для подбора оптимальной модели, позволяющей точнее прогнозировать динамику размера опухолей и способствовать принятию решений в ходе клинических испытаний, — отметила одна из авторов работы, младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Анна Мишина. — Это важный шаг к персонализации терапии и ускорению разработки новых противораковых препаратов».
Результаты исследования будут использованы в разрабатываемой в Сеченовском университете цифровой платформе «Онкомонитор». Этот инструмент позволит врачам и исследователям строить более точные прогнозы выживаемости и подбирать оптимальную терапию для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Декабря, 2021
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
2 Октября, 2022
Почему шмели любят кошек
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии