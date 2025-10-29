Ученые выяснили, какие математические модели точнее прогнозируют реакцию опухоли на терапию рака легкого

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова провели исследование, которое поможет разработчикам лекарств подбирать оптимальную дозу и оценивать эффективность новых противоопухолевых препаратов на ранних этапах клинических испытаний. Сравнив различные математические модели, широко используемые для прогноза динамики опухолевого процесса, они определили, какие их них наиболее точно предсказывают, как опухоль будет реагировать на лечение.

Одни из наиболее сложных задач при разработке новых противоопухолевых препаратов — подбор оптимальной дозы и оценка эффективности лекарства на ранних этапах клинических исследований, когда данных еще очень мало. Для их решения разработчики используют математические модели, которые описывают, как опухоль ведет себя под действием препарата и прогнозируют дальнейшее течение заболевания. Однако до сих пор не было понятно, какая из существующих моделей справляется с этой задачей лучше всего.

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета провели первое в своем роде сравнительное исследование пяти наиболее широко используемых моделей на основе клинических данных 381 пациента с немелкоклеточным раком легкого. Результаты работы опубликовали в научном журнале «CPT: Pharmacometrics and Systems Pharmacology».

С помощью продвинутого статистического анализа они выявили три наиболее надежные модели (BiExp, LExp, TGI) и определили сферу их применения. Лидером в описании текущих данных и краткосрочном прогнозе динамики опухоли стала модель ингибирования роста опухоли TGI (Кларет). В то время как модель LExp продемонстрировала стабильность предсказаний для долгосрочного прогнозирования (до 16 месяцев). Все три модели хорошо оценивали объективный ответ опухоли — один из ключевых показателей эффективности лекарства, но ни одна из них не смогла точно предсказать момент развития резистентности опухоли — это задача для будущих исследований.

«Наше исследование предоставляет ученым и фармацевтическим компаниям методологическую базу для подбора оптимальной модели, позволяющей точнее прогнозировать динамику размера опухолей и способствовать принятию решений в ходе клинических испытаний, — отметила одна из авторов работы, младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Анна Мишина. — Это важный шаг к персонализации терапии и ускорению разработки новых противораковых препаратов».

Результаты исследования будут использованы в разрабатываемой в Сеченовском университете цифровой платформе «Онкомонитор». Этот инструмент позволит врачам и исследователям строить более точные прогнозы выживаемости и подбирать оптимальную терапию для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Сеченовский Университет 48 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.