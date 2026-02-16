Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые узнали причину образования тромбов после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca

Во время пандемии коронавируса десятки людей столкнулись с опасным последствием применения вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson. Теперь исследователи выяснили причину образования тромбов после использования препаратов.

Вакцина AstraZeneca против COVID-19 / © Frank Augstein, AP

В 2021 году, когда только появлялись первые вакцины против COVID-19, некоторые люди сталкивались со смертельным побочным эффектом после некоторых прививок. Векторные аденовирусные вакцины, например от AstraZeneca и Johnson & Johnson, связывали с новым синдромом — вакцино‑индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопенией (ВИТТ).

Кровяные сгустки образовывались в венах или артериях. Состояние сопровождалось снижениям количества тромбоцитов в крови, что приводило к неконтролируемому кровотечению. С этим сталкивался примерно один из 200 тысяч пациентов. В итоге специалисты ограничили использование обоих препаратов.

Международная группа исследователей выяснила, что причиной могла быть мутация в В‑клетках, отвечающих за производство антител. Иммунная система ошибочно распознавала аденовирусный белок как человеческий белок крови PF4. Это приводило к выработке антител, запускавших процесс тромбообразования. Результаты исследования опубликованы в England Journal of Medicine.

Исследователи предположили, что пациенты с ВИТТ, вероятно, ранее столкнулись с аденовирусом, который научил их В-клетки распознавать аденовирусный белок.

В перспективе открытие поможет в разработке аденовирусных вакцин против других болезней, например, Эболы. По словам авторов работы, исследователи смогут изменять или удалять из вакцин конкретный аденовирусный белок, изредка вызывающий ВИТТ. Это поможет избегать крайне редкого осложнения.