  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
40 минут назад
Игорь Байдов
48

Некоторые пещерные рыбы, вероятно, могут жить без сна

4.1

Несколько популяций мексиканских тетр, которые населяют пещерные водоемы, независимо друг от друга эволюционировали таким образом, что им не нужен сон. В животном мире это явление настоящая редкость. Ихтиологи из США, сделавшие открытия, пока не могут объяснить причин феномена, но у них есть гипотезы.

Биология
# пещерные рыбы
# рыбы
# сон
мексиканская тетра
Мексиканская тетра, обитающая в пещерах. Большинство представителей Astyanax mexicanus живут в реках за пределами пещер, они имеют нормальное зрение, серую или бело-розовую окраску. В пещерах же обитает 34 популяции, которые частично или полностью утратили зрение и окраску / © VPC Animals Photo, Alamy

Сон — древний механизм животного мира, возникший на ранней стадии эволюции. Он важен для здоровья не только людей, но и других животных. Сон позволяет восстановить силы перед новым днем и закрепить в памяти прожитый опыт. Время, необходимое для полноценного отдыха организма, у каждого биологического вида свое. Некоторые виды могут спать по полгода (медведи уходят в спячку на шесть месяцев), другие — всего пару часов в день (морские слоны спят два часа в сутки). 

В природе встречаются животные, которые могут бодрствовать месяцами: например, в длительные периоды кормежки или брачные сезоны. Однако среди представителей фауны есть и те, кому сон вообще не нужен, они обходятся без него практически всю свою жизнь. 

Например, так поступает один из видов пещерных рыб, обитающих в пещерных водоемах Мексики и США. Речь идет о нескольких популяций мексиканской тетры (Astyanax mexicanus). При этом рыбы, несмотря на отсутствие сна, выглядят здоровыми, а продолжительность их жизни не уменьшается. Открытие сделала команда американских и мексиканских ихтиологов, о чем рассказала в своей статье, опубликованной на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org.

То, что мексиканские тетры могут обходиться без сна, ученые предполагали еще несколько десятилетий назад. К таким выводам исследователи пришли, изучая Astyanax mexicanus в лабораторных условиях. В новой работе команда ученых под руководством Алекса Кина (Alex Keene) из Техасского университета A&M впервые доказала, что эти рыбы не спят и в дикой среде. 

Большинство представителей Astyanax mexicanus живут в реках за пределами пещер, они имеют нормальное зрение, серую или бело-розовую окраску. В пещерах же обитают 34 популяции, которые частично или полностью утратили зрение и окраску.

Кин и его коллеги изучали рыб из четырех популяций Astyanax mexicanus, обитающих в реках у поверхности воды, шести популяций, населяющих пещерные водоемы, и пяти популяций так называемой гибридной формы (сохранили некоторую пигментацию и частично зрение). 

Специалисты провели визуальные наблюдения и выяснили, что рыбы, обитающие у поверхности воды, спят от трех до шести часов в сутки, исходя из уровня своей активности, в то время как пещерные и рыбы гибридной формы вообще не спят.

Astyanax mexicanus
Филогенетическое дерево, основанное на молекулярно-филогенетическом анализе популяций пещерных рыб Astyanax mexicanus / © Alex Keene

По словам Кина, следующий шаг его команды — регистрация мозговой активности и изучение физиологических различий между рыбами, обитающими у поверхности воды и в пещерах. В будущих исследованиях может скрыться тот факт, что представители пещерных популяций Astyanax mexicanus на самом деле умеют спать, только у них развит однополушарный сон — медленноволновый сон, который развивается лишь в одном полушарии мозга (как у китов, дельфинов и некоторых видов птиц). Во время этого типа сна другое полушарие мозга находится в состоянии бодрствования. 

В таком случае пещерные мексиканские тетры могут плавать во время сна, но неясно, зачем им нужно такое поведение, если их собратья — рыбы, живущие у поверхности воды — этого не делают.

У команды Кина есть несколько объяснений. Во-первых, у пещерных рыб эта особенность появилась из-за того, что им приходится тратить больше времени на поиски пищи. Во-вторых, у них развился настолько чувствительный слух, что даже малейший шум не дает им уснуть. У пещерных популяций Astyanax mexicanus есть боковые линии — чувствительный орган, воспринимающий движение и вибрации окружающей воды. Ранее Кин и его коллеги выяснили, что эти боковые линии чрезвычайно чувствительны, по-видимому, они могут быть связаны с подавлением сна.

Если же окажется, что некоторые популяции Astyanax mexicanus действительно всегда бодрствуют, это будет убедительным доказательством того, что своего рода «бессонница» — важный и необходимый элемент адаптации к пещерной жизни. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# пещерные рыбы
# рыбы
# сон
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Щедрость и мозг
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
700
Соединения костей
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Магия машин: как искусственный интеллект стал новой магией
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Ноя
600
Красота по-палеолитически: приемы обработки и способы ношения украшений верхнего палеолита
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Трехмерная геномика: как укладка ДНК управляет работой генов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Улучшение и расширение функций здорового мозга
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Геометрия, физика и теория чисел — единство науки глазами математика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
600
Старение и иммунитет: взаимосвязи
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
700
Систематический обзор птиц: бескилевые и «курогуси»
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:21
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре

Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.

Биология
# домашние питомцы
# конфликт
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# ссора
# стресс
Позавчера, 14:21
Юлия Трепалина

Ученые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальства

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Психология
# агрессия
# начальник
# персонал
# поведение
# работа
# руководство
# управление
Вчера, 20:37
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
17 ноября
Юлия Позднякова

СКИФ: секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Интервью
# коллайдер
# синхротрон
# ускоритель частиц
# физика
# ядерная физика
Выбор редакции
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Разработка Пермского Политеха позволила детально исследовать возникновение коррозии в авиационном двигателе

    7 минут назад

  2. В Перми разработали уникальную программу для виртуального исследования скважины

    33 минуты назад

  3. Некоторые пещерные рыбы, вероятно, могут жить без сна

    40 минут назад

  4. В НИТУ МИСИС нашли альтернативу дорогостоящим удобрениям

    1 час назад
Выбор редакции

Сила накопления: как работают аккумуляторы

5 часов назад

Последние комментарии

Александр Хасанов
17 минут назад
"Магнитные бури вне магнитного поля не происходят" Правду говорят: век живи - век учись. (Я всю жизнь считал, что причиной магнитных бурь являются

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Олег Бурков
1 час назад
Швейцарские часы спешат на помощь

Физики создали механический кубитФизики создали механический кубит

Владислав
1 час назад
Прекратите "собачиться!" Все, что называется гипотезой или теорией имеет место быть. Конечно исключая "божью благодать", которая априори невеждами

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Александр Попков
2 часа назад
tv, о, лучше молчать обо всем до *официального заявления зажравшегося чинуши*, вот они точно никогда не врут))) накрыть весь мир колпаком ТАСС, а всех

Американская ракета SLS может никогда не полететь к ЛунеАмериканская ракета SLS может никогда не полететь к Луне

Александр Березин
4 часа назад
Александр, нет, это другие ученые. Чувствительность Земли к парниковому эффекту намного ниже, потому что ее атмосфера уже обеспечивает парниковый

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Oleg Zhiykov
4 часа назад
Никита, какой такой большей степени) Если у Вас вывести полезный груз на орбиту Земли стоит вдвое дешевле, чем у Роскосмоса, особенно когда цена на

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, вопрос о 0,38 в этом контексте все еще не изучен до конца. Но в теории при 0,38 возможны хотя бы компенсирующие меры -- костюмы с утяжелением

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Kiridan
4 часа назад
Александр, Лобовое столкновение планет это прямо из ряда вон редкое явление. Обычно происходит приливный захват с очень медленным сближением, и

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Kiridan
5 часов назад
А разговоров-то было! Но действительно, кто бы сомневался, что чудесного прорыва так скоро не случится.

Новая модель ИИ компании OpenAI оказалась не такой продвинутой, как надеялисьНовая модель ИИ компании OpenAI оказалась не такой продвинутой, как надеялись

Александр Хасанов
6 часов назад
"Расчеты другой научной группы из NASA показывают, что достаточно примерно пяти миллиардов тонн, чтобы на планете стало теплее на дюжину градусов"

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Акела Промахнулся
11 часов назад
а если менять сторону при каждой подаче ветер будет как то влиять на а игру?

Ученые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честнымиУченые узнали, как сделать соревнования по бадминтону по-настоящему честными

Иван Колупаев
11 часов назад
Вячеслав, а вы говорили мы их теряем 🙂 наши-то илоны даже круче - только дай волю самому Маску накидают 😏

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

tv box
12 часов назад
Вот когда будет озвучена конкретная дата, и в эту дату не будет взлета. Вот только тогда вы можете написать о том что этого не произошло. А сейчас вы

Американская ракета SLS может никогда не полететь к ЛунеАмериканская ракета SLS может никогда не полететь к Луне

Дмитрий Филимонов
13 часов назад
Понятно, что способность стоять на одной ноге - один из миллиона способов проверить хорошую физическую форму, читай здоровье. Ваш Кэп

Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных измененийПоза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений

Кирпань Николай
14 часов назад
Дмитрий, забавно, когда не видно свисток и свистящего, а только звук - "жути" больше. Когда на ютубе смотрел как свиятят - не прочувствовал.

Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхУченые испытали ацтекские свистки смерти на современных людях

Anton Khoryukov
15 часов назад
"Иначе разница в ускорениях между разными телами тела будет слишком некомфортной для людей." Разными *частями* тела, поправьте пожалуйста.

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

1 2
15 часов назад
Водородный Старшип? Я же говорю, в 1,7 раза больше объём нужен. Это в 1,2 раза больше диаметр и во столько же длина. Это "огромный"? Не, не огромный,

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

Акела Промахнулся
16 часов назад
"паразитов" так и не нашли самшит сгрызен полностью сто процентов 🤕

Минприроды: завезти насекомых-вредителей на сочинскую Олимпиаду могли специальноМинприроды: завезти насекомых-вредителей на сочинскую Олимпиаду могли специально

Андрей Сурин
16 часов назад
Так, а гравитации в 0,38 земной достаточно, чтобы кости и мышцы людей не деградировали? Ctrl+Enter всё ещё не работает... 1. >>>по размерам зонам ->

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

Степан Жук
17 часов назад
Александр, ну это реально и не свист ни разу. Зачем было в статье так писать? Это действительно как некий крик или вопль. Но не свист вот вообще. Но

Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхУченые испытали ацтекские свистки смерти на современных людях

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно