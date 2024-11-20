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33 минуты назад
ПНИПУ
24

В Перми разработали уникальную программу для виртуального исследования скважины

4.4

Ученые Пермского Политеха создали сервис Data Stream Analytics (DSA) — программный продукт на основе методов искусственного интеллекта, который оперативно моделирует виртуальное исследование скважины с определением пластового давления. У модульной программы нет аналогов.

ПНИПУ
# нефтедобыча
# программа
# программное обеспечение
# скважина
В ПНИПУ разработали уникальную программу для виртуального исследования скважины / © Zbynek Burival, Unsplash

Разработка реализуется в рамках стратегического проекта «Цифровые технологии освоения недр» программы «Приоритет-2030». Data Stream Analytics представляет собой компьютерное приложение с графическим интерфейсом, позволяющее проводить несколько типов работ при разработке месторождений нефти и газа. Основное назначение системы – это автоматизация процессов гидродинамического моделирования и контроля разработки месторождений углеводорода, оценка и прогноз энергетического состояния залежи.

Функционал сервиса DSA дает возможность эффективно оптимизировать работу сотрудников, позволяет повысить качество существующих инструментов сопровождения добычи нефти, а также предлагает дополнительные средства анализа и контроля этого процесса.

«Методика оценки пластового давления, использующая технологии искусственного интеллекта, разработана и внедрена в рамках модуля комплексного программного продукта для цифровизации разработки нефтяных месторождений Data Stream Analytics. В настоящее время это ПО успешно используется специалистами предприятий-недропользователей для решения конкретных практических задач», — поделилась Инна Пономарева, профессор кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, доктор технических наук.

Графики работы ПО / © Инна Пономарева, пресс-служба ПНИПУ

По словам ученых, до этого года сотрудничество было выстроено только с компаниями группы «ЛУКОЙЛ». На данный момент ПО политехников заинтересовались предприятия нефтегазовой сферы из Удмуртской Республики, Западной Сибири, Москвы, Волгограда и других регионов России. С одним из партнеров создатели находятся на этапе тестирования решения и заключения договора.

«Изначально программное обеспечение создавалось только для нужд пермских компаний, на основе их данных. Но нефтяной «мир» достаточно тесный – наши клиенты стали делиться опытом от использования DSA, поэтому на нас сами стали выходить предприятия из других городов», — добавил Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, доктор технических наук.

На разработку выданы свидетельства регистрации программы ЭВМ: №2023615554 (Модуль «Экспертиза ГДМ»); №2023614367 (Модуль «Прогнозный вариант»); №2023614401 (Модуль «Верификация»); №2023614383 (Модуль «Оценка и прогноз энергетического состояния залежи»); №2024616250 (Модуль «Графический мониторинг разработки месторождений»).

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# нефтедобыча
# программа
# программное обеспечение
# скважина
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