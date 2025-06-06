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Новый вид рыб в «спасательном круге» нашли в китайских пещерах
Жизнь в пещерах суровая, мягко выражаясь. Рыбы, населяющие подземные воды и никогда не видевшие солнечного света, приспособились к такой среде по-своему. Кто-то решил отказаться от глаз, кто-то от чешуи. Некоторые даже горб для чего-то вырастили. Китайские биологи рассказали о необычной пещерной рыбе, которая «носит» нечто вроде спасательного круга. Зачем? Похоже, чтобы не тратить много энергии.
Постоянные обитатели пещер — иллюстрация того, что жизнь приспособится к любым условиям. Науке известны сотни видов рыб, живущих в таких подземельях. Там нет света и крайне мало пищи. В результате одни рыбы лишились глаз, другие цвета, третьи утратили циркадный ритм, четвертые чешую.
Но при этом развили у себя вкусовые рецепторы, а их «датчики» механических колебаний стали чувствительнее. Некоторые особи даже отрастили горб — у кого-то он превращается в «рог». Зачем он нужен, биологи точно не знают. Предполагают, что защищает тело от ударов о скалы (ничего ведь не видно), сохраняет нужное положение, накапливает жир или улучшает чувствительность.
В Китае находили свыше сотни пещерных рыб с различными особенностями. В новой статье, опубликованной в журнале Zoological Journal of the Linnean Society, китайские исследователи рассказали о двух новых видах. Их наблюдали с 2023 по 2024 год. У одного таксона обнаружился необычно расширенный плавательный пузырь — он выступал с боков, как спасательный круг или жилет.
Ученые выловили рыб в подземной реке в уезде Шицзун (Shīzōng), провинция Юньнань, Китай. Точных координат авторы статьи не указали, чтобы обезопасить небольшую популяцию от любопытных. Из рыб выделили ДНК, проанализировали положение на генеалогическом дереве, а с помощью рентгеновской микротомографии сделали 3D-визуализацию скелета.
Один вид, названный Triplophysa wenshanensis (видовое имя происходит от автономного округа Вэньшань), отличает удлиненное тело, в том числе голова и вытянутое рыло. Длина — 8,5-12 сантиметров. Цвет — светло-коричневый, но на свету спина покрывается коричневыми пятнами. В остальном рыбу отличают небольшие особенности строения вроде расходящихся в разные стороны сенсорных усов.
Второй вид, получивший имя Triplophysa yangi в честь китайского ихтиолога Цзюньсина Яна (Junxing Yang), примечательнее. Эта рыба длиной в среднем 10 сантиметров совершенно белая, на ее голове еле различимы крошечные глазные точки, от рыла тянутся три пары чувствительных отростков, а на теле нет чешуи.
По бокам выдаются расширенные камеры плавательного пузыря — они деформируют тело изнутри и, как отмечают исследователи, у взрослых особей выражены ярче. Их пузырь окружает костяная капсула (ее можно встретить и у других рыб). Однако у T.yangi стенки этой капсулы были тонкими, а сам «корпус» значительно расширен. Авторы статьи сравнили необычный пузырь со спасательным кругом (flotation device). К рыбе будто прикреплены два воздушных шара.
Возможно, это своеобразная адаптация к пещерному образу жизни. Течение реки, в которой обитает T.yangi, слабое, а русло местами опускается на пять метров. Когда ученые наблюдали за этой рыбой в аквариуме, то заметили, что она много времени находится на поверхности, а чтобы опуститься глубже, преодолевает собственную большую плавучесть.
Биологи предположили, что так «спасательный круг» — уникальный способ экономить энергию, зависать в воде, не прилагая особых усилий. Некий энергосберегающий режим во время ожидания добычи у поверхности воды. Также есть вероятность, что расширенный плавательный пузырь улучшает восприятие звуков, но это пока не изучалось.
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