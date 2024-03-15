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56 минут назад
Юлия Трепалина
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Людям предложили перейти на мясо питонов

4.7

Рассмотрев опыт ферм по выращиванию крупных питонов в Азии, ученые пришли к выводу, что это один из эффективных, но в то же время наименее вредных для экологии видов животноводства. По мнению исследователей, людям стоит всерьез задуматься о его внедрении в массовых масштабах.

Биология
# животноводство
# мясо
# питоны
# продовольственная безопасность
# рептилии
Cетчатый питон
Cетчатый питон (Malayopython reticulatus) / © Wikimedia Commons

В основу работы, которую опубликовал журнал Scientific Reports, легли данные с двух ферм в Таиланде и Южном Вьетнаме, где разводят сетчатых (Malayopython reticulatus) и темных тигровых (Python bivittatus) питонов. Оба вида могут достигать веса более чем в 100 килограммов, быстро растут и очень плодовиты. Самки способны производить до 100 яиц в год на протяжении 20 лет и более после наступления зрелости в возрасте около трех лет.

Хотя большую часть рациона рептилий на фермах составляли грызуны и переработанные белковые отходы другой животноводческой продукции (свинины, курятины, рыбы), суточная прибавка в массе у сетчатых питонов доходила до 19,7 грамма, а у темных тигровых — до 42,6 грамма в день. У обоих видов самки росли быстрее самцов. В период голодания, длительность которого могла превышать четыре месяца, питоны в среднем теряли 0,004% массы тела в день и быстро начинали снова расти при возобновлении кормления.

Оказалось, что питоны — необычайно эффективные сельхозживотные, благодаря эктотермности (то есть холоднокровности), ведущей к минимальному расходу энергии в покое. Исследователи подсчитали, что на каждые четыре грамма корма, затраченные при выращивании рептилий, фермы получали по одному грамму разделанной туши питонов. Для сравнения, у других видов сельхозживотных, таких как коровы, свиньи и птицы, эффективность откорма обычно выражается соотношением десять к одному.

Среди других достоинств питонов с точки зрения разведения на мясо исследователи упомянули гибкость в режимах кормления, способность долго обходиться без питьевой воды, низкий уровень выбросов парниковых газов и нетребовательность в плане пространства. Кроме того, рептилии не переносят характерные для теплокровных вирусы, такие как птичий и свиной грипп или Covid-19.

С учетом перечисленного авторы считают, что разведение питонов может стать рациональной альтернативой традиционному животноводству, особенно в странах, которые сталкиваются с последствиями изменений климата и испытывают проблемы в плане продовольственной безопасности.

Впрочем, в комментарии The Guardian один из исследователей пояснил, что он с коллегами не требует, чтобы все прекратили есть говядину и перешли на питонов, а призывает к дискуссии.

«Нужно обсуждение по поводу того, чтобы они [питоны] играли более заметную роль в структуре сельскохозяйственной продукции», — сказал специалист в области биоразнообразия и экологии из Университета Маккуори (Австралия) Даниэл Натуш (Daniel Natusch).

Впрочем, Лин Шварцкопф (Lin Schwarzkopf), заведующая кафедрой зоологии и экологии в Университете Джеймса Кука (Австралия), указала, что вопрос нуждается в дополнительных исследованиях и более глубоком изучении всех аспектов. К примеру, температура тела у рептилий поддерживается в основном за счет факторов внешней среды. Значит, в местах для разведения питонов придется создавать более теплые и более прохладные зоны, что в промышленных масштабах будет очень дорого.

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Биология
# животноводство
# мясо
# питоны
# продовольственная безопасность
# рептилии
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Комментарии

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3 Комментария

Masyanya Masyanya
Masyanya Masyanya
32 секунды назад
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Почти все сельскохозяйственные животные- травоядные. Для выращивания питонов вначале нужно вырастить зерноядных крыс, а уже ими кормить питонов. Тут даже не 10 к 1, а гораздо большие расходы питательных веществ и энергии.
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Дмитрий Константинов
Дмитрий Константинов
33 минуты назад
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Тот случай, когда начинаешь испытывать некоторое удовольствие от собственного возраста - мол, на мой век коровок, свинок, барашков и курей точно хватит. А вы там дальше - ну, уж как-нибудь сами :)
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Masyanya Masyanya
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Гена Пастухов
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Aleksandr Kolotygin
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Сергей Видинеев
1 час назад
Если бы,Н-1,полетела...ну да Луны долетела,а далее возить,что на ней Что?а,обслуживать,а 30 движков одноразовых...фон Браун до этого не

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Dmitriy Dorian
1 час назад
Александр, к сожалению, одного только заявления Путина о важности и приоритетности недостаточно, ну только если он не самостоятельно хочет

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Dmitriy Dorian
1 час назад
Андрей, а вот и "шутки за 300" подъехали.

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Dmitriy Dorian
1 час назад
Виктор, предпосылочки чего? Что антинаучные "эзотерические" учения каким-то образом могут повлиять на реальность? Ну только в магическом времени.

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Виталий Лллл
2 часа назад
Ivan, хорошо маск мошенник. Но как вы относитесь к тому, если Роскосмос сможет сделать такую ракету, уикоторй цена вывода будет в 30 раз меньше?

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Ван Хельсинг
2 часа назад
Конечно, если не речь слушать, а читать субтитры — больше разберешь, а сама суть, воспринимать на слух, попросту пропадает.

Лингвисты разобрались, как субтитры влияют на просмотр видео на иностранном языкеЛингвисты разобрались, как субтитры влияют на просмотр видео на иностранном языке

Виталий Лллл
2 часа назад
Alexandr, сам самолет может стоит сотню миллионов долларов. Но сколько стоит полет такого самолета?гораздо дешевле. Здесь тоже самое.

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Виталий Лллл
2 часа назад
С учетом быстрого развития теслаботов , луна вполне может стать полигоном для отработки безлюдных производств , что бы потом разворачивать такие

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Иван Колупаев
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