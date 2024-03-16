Таяние Арктики связали с экстремально теплым летом в Европе

Группа британских океанографов изучила изменение солености морской воды на севере Атлантики и пришла к выводу, что пресная вода, поступающая с тающих арктических льдов, вероятно, повлияет на летнюю погоду в Европе.

Экстремальные скачки температуры в Европе объясняют сильным таянием арктических льдов и Гренландского ледяного щита. Naked Science уже рассказывал, как с 1980 по 2010 годы остров «позеленел» на 111%, а площадь заболоченных земель выросла почти вчетверо. Территория Арктики прогревается вдвое сильнее, чем в среднем по миру — это выражается в том числе и в объемах пресной воды, попадающей в океан. Такой эффект принято называть Арктическим усилением.

Ранее высказывалось несколько предположений, что потеря арктического льда статистически связана с экстремальной погодой в средних широтах. Исследователи наблюдали, что зимние холодные аномалии в субполярной зоне предшествовали волнам тепла в Европе следующим летом. Однако механизмы этого влияния изучены плохо.

Британские океанографы решили применить новый способ изучении океанических изменений. Дело в том, что предыдущие исследования сталкивались с трудностями при моделировании солености воды, а информация со спутников и буев плохо отражала реальную картину. Новая работа, опубликованная в журнале Weather and Climate Dynamics, рассказывает, как вклад талой пресной воды может отразиться на погоде в Европе этим летом.

Аномалии в атмосфере вследствие нарушения теплообмена в северной части Атлантического океана / © Marilena Oltmanns et al.

Авторы использовали в своих расчетах данные, полученные с 1979 по 2022 годы. При помощи анализа баланса массы воды на поверхности они изучили то, как распространяется пресная вода и как она влияет на соленость океана. А прогноз летней погоды для Европы исследователи сделали на основе статистического и корреляционного анализа десяти самых теплых и десяти самых холодных периодов.

Как объясняют авторы, воздух субполярной зоны осенью и зимой холоднее поверхности океана — из-за этого верхний слой воды охлаждается, становится плотнее и опускается. На его место приходит вода потеплее, которую снова нужно охлаждать. Но в этот процесс теплообмена повсеместно входит пресная вода, которая не такая плотная, как соленая. В результате нарушается теплообмен, и атмосфера региона становится нестабильной.

Образуются аномалии циклонов, Северо-Атлантическое течение (продолжение Гольфстрима) отклоняется на север. В итоге, как пишут океанографы, на юге субполярной зоны становится теплее, ветры смещаются на север — и такие следствия циклонов приводят к антициклонам над Европой. То есть к более теплой и сухой погоде в регионе.

Изменение солености воды на поверхности моря зимой (с января по март) / © Marilena Oltmanns et al.

«Основываясь на выявленной цепочке событий, мы ожидаем, что океанско-атмосферные условия будут благоприятны для необычно теплого и сухого лета над Южной Европой в этом году», отметила автор нового исследования Марилена Олтманнс.

Однако стоит оговориться, что многочисленные факторы изменения морской воды — осадки, испарение, речной сток, перемешивание течениями и другие — делают точное оценивание ее солености почти невозможным.

В целом в отношении 2024 года для части Европы (например, Восточной), прогноз авторов новой работы может сбыться: опыт показывает, в годы с холодной зимой в России, скажем, следующее за ней лето определяется антициклонами, то есть получается относительно сухим и жарким. Однако достаточно неочевидно, что подобные механизмы будут работать на долгосрочной основе.

Дело в том, что 120 тысяч лет назад глобальная температура была на градус выше, чем в наши дни, то есть климат был похож на тот, что ждет нас в последней четверти XXI века. При этом в Европе наблюдалась быстрая экспансия таких деревьев как грабы (вплоть до Валдая). Грабы не выносят ни сильных морозов, ни сильных засух. Между тем, частое лето с антициклонами не может не приносить сильных засух. Следовательно, при серьезном потеплении 120 тысяч лет назад экстремально сухой летней погоды в Европе явно не наблюдалось.

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