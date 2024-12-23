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Леопардов научились распознавать по рыку
Эксперимент в Африке показал, что диких леопардов можно с высокой точностью идентифицировать по неповторимым особенностям их рычания. Ученые рассчитывают использовать новую методику для достоверной оценки численности леопардов в рамках проектов по сохранению этих редких животных.
Кошачьи вида Panthera pardus известны своим одиночным и скрытным образом жизни. Это затрудняет сбор данных об их количестве, местах обитания и поведении, которые необходимы сотрудникам природоохранных служб.
Группа исследователей из Великобритании, Германии и Танзании решила проверить, может ли биоакустика помочь с распознаванием отдельных леопардов и оценкой размеров их популяции. Ранее эту технику на основе анализа звуковых сигналов животных применяли преимущественно при изучении птиц и морских видов.
Негромкий, низкочастотный рык, похожий одновременно на кашель и скрежет пилы по древесине, — наиболее характерный звук, издаваемый леопардами. Он может разноситься на расстояние не менее километра и служит в основном для привлечения партнеров по спариванию и обозначения своих прав на территорию.
В эксперименте, который провели в Национальном парке Ньерере в Танзании, ученые прикрепили к деревьям вдоль дорог и троп 50 видеокамер с микрофонами, чтобы запечатлеть леопардов и рисунок пятен на их шкурах, а также записать своеобразное рычание этих хищников. С помощью комплекса данных специалисты создали систему для анализа структуры вокализаций леопардов и распознавания по ним индивидуальных животных. Она позволила идентифицировать диких кошек с точностью до 93%.
Авторы новой методики надеются, что ее успешное тестирование проложит путь для дальнейших исследований, направленных на оценку плотности популяции леопардов и изучение разнообразия используемых ими вокализаций.
Открытие представили на ежегодном собрании Британского экологического общества в Ливерпуле, которое состоялось в декабре 2024-го. Статью об исследовании планируют опубликовать в журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation. Вместе с сотрудниками Эксетерского и Оксфордского университетов (Великобритания) вклад в научную работу внесли специалисты Франкфуртского зоологического общества (Германия), Института исследований дикой природы Танзании (TAWIRI), Управления национальных парков Танзании и благотворительной природоохранной организации Lion Landscapes.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.
Исследователи из Сколтеха вывели новые математические уравнения, описывающие поведение агрегирующих частиц в газообразных средах. Полученные формулы помогут моделировать многие природные и технологические процессы: от формирования капель дождя и снежинок до движения гранул и порошков по трубам и даже образования колец вокруг планет-гигантов. Новые уравнения замещают два набора старых, которые приходилось «механически» сочетать, что приводило к недопустимо высокой для ряда приложений погрешности.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
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Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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