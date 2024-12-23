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8 минут назад
Юлия Трепалина
11

Леопардов научились распознавать по рыку

4.4

Эксперимент в Африке показал, что диких леопардов можно с высокой точностью идентифицировать по неповторимым особенностям их рычания. Ученые рассчитывают использовать новую методику для достоверной оценки численности леопардов в рамках проектов по сохранению этих редких животных.

Биология
# вокализация
# дикие животные
# идентификация
# кошачьи
# леопарды
# рык
леопард
Леопард в национальном парке Ньерере, Танзания / © Charlotte Searle, University of Oxford

Кошачьи вида Panthera pardus известны своим одиночным и скрытным образом жизни. Это затрудняет сбор данных об их количестве, местах обитания и поведении, которые необходимы сотрудникам природоохранных служб.

Группа исследователей из Великобритании, Германии и Танзании решила проверить, может ли биоакустика помочь с распознаванием отдельных леопардов и оценкой размеров их популяции. Ранее эту технику на основе анализа звуковых сигналов животных применяли преимущественно при изучении птиц и морских видов.

Негромкий, низкочастотный рык, похожий одновременно на кашель и скрежет пилы по древесине, — наиболее характерный звук, издаваемый леопардами. Он может разноситься на расстояние не менее километра и служит в основном для привлечения партнеров по спариванию и обозначения своих прав на территорию.

В эксперименте, который провели в Национальном парке Ньерере в Танзании, ученые прикрепили к деревьям вдоль дорог и троп 50 видеокамер с микрофонами, чтобы запечатлеть леопардов и рисунок пятен на их шкурах, а также записать своеобразное рычание этих хищников. С помощью комплекса данных специалисты создали систему для анализа структуры вокализаций леопардов и распознавания по ним индивидуальных животных. Она позволила идентифицировать диких кошек с точностью до 93%.

© Charlotte Bird, WildCRU, University of Exeter

Авторы новой методики надеются, что ее успешное тестирование проложит путь для дальнейших исследований, направленных на оценку плотности популяции леопардов и изучение разнообразия используемых ими вокализаций.

Открытие представили на ежегодном собрании Британского экологического общества в Ливерпуле, которое состоялось в декабре 2024-го. Статью об исследовании планируют опубликовать в журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation. Вместе с сотрудниками Эксетерского и Оксфордского университетов (Великобритания) вклад в научную работу внесли специалисты Франкфуртского зоологического общества (Германия), Института исследований дикой природы Танзании (TAWIRI), Управления национальных парков Танзании и благотворительной природоохранной организации Lion Landscapes.

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Биология
# вокализация
# дикие животные
# идентификация
# кошачьи
# леопарды
# рык
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