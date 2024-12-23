Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

У многих животных можно встретить умение использовать инструменты. В разных целях, хотя преимущественно ради добывания пищи, к орудиям прибегают слоны, новокаледонские вороны, какаду Гоффина и некоторые приматы (шимпанзе в том числе), причем этот список пополняется. К примеру, летом Naked Science рассказывал, как биологи впервые застали редкий вид капуцинов из Бразилии за раскалыванием орехов камнями.

Наиболее интересны в этом смысле наблюдения за группами диких шимпанзе. Эти приматы живут долго, поэтому ученые могут следить за их обучением и особенностями обращения с инструментами десятилетиями. Известен случай, когда самки шимпанзе из Кот-д’Ивуара после переселения переняли привычки добывать орехи деревянными молотками из новой группы, хотя прежний способ — удары камнями — был эффективнее. Стоит отметить, что самцы справлялись с этим медленнее самок.

Взрослая самка шимпанзе Фана (Fana) раскалывает орех с помощью каменного молотка и наковальни / © Nature Human Behaviour, Tetsuro Matsuzawa.

Несомненно и эволюционное преимущество тех, кто добывает больше пищи быстрее. Международная группа антропологов решила выяснить, существуют ли индивидуальные различия в способах раскалывания орехов у диких шимпанзе — вдруг кто-то приноровился работать лучше. Исследователи проанализировали наблюдения за небольшой группой этих обезьян в Боссу (Гвинея) с 1992 по 2017 год — ее непрерывно изучают с 1976-го. Выяснилось, что некоторые шимпанзе действительно научились раскалывать орехи значительно лучше сородичей. Подробности исследования приведены в журнале Nature Human Behaviour.

За 25 лет наблюдений набралось 832 часа видеозаписи, где приматы крушат ореховую скорлупу. Всего в исследовании фигурировала 21 взрослая особь (12 самок, девять самцов), все были старше шести лет — принято считать, что к этому времени шимпанзе заканчивают социальное обучение. Самой старой особи было 60 лет. Всего на камеру попало 3882 случая, где приматы кололи орехи (били предметом-молотом по плоду, лежащему на наковальне), из них 3228 были удачным, то есть обезьянам удалось извлечь целое ядро.

Видео, снятое в 2012 году, демонстрирует индивидуальные различия в эффективности раскалывания орехов у шимпанзе Боссу. Первый — Пели (Peley), 14-летний взрослый самец, который успешно расколол два ореха. Второй — Джедже (Jeje), 15-летний взрослый самец, которому не удалось расколоть ни одного ореха. Третий — Фоаф (Foaf), 32-летний взрослый самец, который успешно расколол орех. Кадры с Пели сделаны за несколько минут до кадров с Джедже и Фоафом / © Nature Human Behaviour, Sophie Berdugo and Tetsuro Matsuzawa.

Ученые оценивали умения шимпанзе по следующим критериям: длительность раскалывания ореха, количество ударов (отдельно таких, после которых орех смещался), процент успеха, а также количество раз, когда приматы меняли орудие и скорость этих движений. Ряд дополнительных статистических анализов показал, что эффективность, с которой особи добывали ядра орехов, растет до 11 лет. Иными словами, шимпанзе оттачивали свои навыки еще в подростковом периоде.

В целом исследователи зафиксировали значительные различия в методах раскалывания орехов у приматов. Некоторые особи извлекали ядра вдвое быстрее сородичей, кто-то часто отвлекался. Одни шимпанзе откладывали камни и доставали ядра зубами, другие выковыривали пальцам, кому как удобнее, если упрощать. В то же время на добыче орехов сказывался возраст: пожилые шимпанзе (в группе было шесть индивидов старше 45 лет) действовали медленнее, а манипуляций с орудиями было больше. Неожиданным противоречием стало отсутствие влияния пола на эффективность колки орехов, но, возможно, это связано с тем, что группа Боссу малочисленна.

Результаты, полученные во время 25-летних наблюдений, показывают, что долгосрочные исследования отражают важные особенности поведения диких шимпанзе. Но главный вывод, к которому пришли антропологи, заключается в том, что в столь небольшой группе приматов удалось зафиксировать множество разнообразных когнитивных и поведенческих способностей. Следующий этап — разобраться, что развивает в обезьянах индивидуальные подходы к раскалыванию орехов. Ведь так у некоторых шимпанзе возникают эволюционные преимущества.

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