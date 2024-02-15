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Большие кошки отличили голоса знакомых людей от незнакомых
Из прошлых исследований известно, что домашние кошки узнают голос владельца и отличают его от голосов посторонних. Теперь зоопсихологи показали, что этой способностью обладают и крупные кошачьи, включая гепардов, тигров и львов.
Чтобы выяснить, распознают ли неодомашненные виды из семейства Felidae знакомый голос, исследователи из Оклендского университета (США) провели две серии экспериментов с животными из американских зоопарков, заказников и заповедников. В пилотном исследовании участвовали семь больших кошек пяти видов, а в основном — 24 животных десяти видов: гепарды, дымчатый леопард, пумы, коты-рыболовы, канадская рысь, львы, барханный кот, сервалы, снежные барсы и тигры.
С помощью беспроводной колонки испытуемым давали слушать аудиозаписи, на которых четыре незнакомых человека и один знакомый (например, тот, кто ухаживал за животным) произносили: «Доброе утро, как сегодня дела?» Затем процедуру повторяли, но на этот раз во фразе на записи звучала кличка животного.
Реакцию диких кошек фиксировали на видео, а затем анализировали особенности поведения при каждом воспроизведении. Например, ученые отслеживали изменения во взгляде, повороты головы и случаи вокализации (шипение либо рычание).
В результате оказалось, что независимо от пола и того, выкармливалось ли животное матерью или его вырастили люди с помощью искусственного вскармливания, большие кошки реагировали на знакомый им голос гораздо быстрее, интенсивнее и продолжительнее, чем на звук четырех незнакомых голосов.
Это четко прослеживалось даже тогда, когда из результатов исключили львов — единственных диких кошек, которые, как известно, живут большими социальными группами, или прайдами. Наличие либо отсутствие клички животного во фразе большого значения не играло.
По словам авторов, результаты свидетельствуют о том, что способность кошек различать человеческие голоса связана с регулярными контактами с людьми, а не с одомашниванием. Также исследование оспорило мнение о том, что менее социальные виды не обладают настолько развитыми социокогнитивными способностями, как более стайные животные.
«Думаю, людям будет интересно, что даже неодомашненные кошки фиксируют, кто за ними ухаживает. Это показывает, что они, возможно, не такие отстраненные и безразличные, как их иногда представляют», — заключила руководитель исследования профессор Оклендского университета Дженнифер Вонк (Jennifer Vonk).
Среди ограничений исследования, которое опубликовал журнал PeerJ, авторы упомянули малый размер выборки и то, что все кошки содержались в неволе, причем большинство выросло в таких условиях.
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