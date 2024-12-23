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«Росатом» приступил к ключевому этапу монтажа на исследовательском реакторе МБИР
На площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов, который входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом», начался важный этап — монтаж технологического оборудования первого контура теплоотвода и транспортно-технологических систем МБИР. Это самый крупный в мире многоцелевой исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах.
Строительство МБИР — один из самых важных проектов долгосрочного развития экспериментальной базы российской атомной отрасли. По прогнозам специалистов, он позволит обеспечить лидерство страны в развитии инновационных атомных технологий на следующие 50 лет.
Новый реактор, как предполагается, заменит действующую сегодня исследовательскую установку БОР-60 — быстрый атомный реактор мощностью 60 мегаватт, построенный еще в конце 1960-х годов. МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. С помощью реактора можно будет расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а еще ускорить и обосновать создание безопасных ядерных энергетических установок четвертого поколения.
Кроме того, на базе МБИР уже формируется международный центр исследований, куда войдут не только отечественные, но и зарубежные специалисты. Они смогут проводить эксперименты, необходимые для реализации национальных программ развития атомной энергии в мирных целях. Сегодня уже идут переговоры с потенциальными партнерами из стран СНГ и Китая.
Пока в рамках монтажа оборудования в проектное положение установили два промежуточных реакторных теплообменника массой 38 тонн, высотой девять метров и диаметром 2,5 метра. Оборудование установлено на опорные кольца с отклонением от горизонта не более одного миллиметра на метр. В проектное положение установлены и барабаны как свежих, так и отработавших сборок. Масса каждой из таких установок — 16 тонн.
Барабан свежих сборок необходим для разогрева тепловыделяющих сборок (ТВС) в инертной газовой среде перед их установкой в активную зону реактора. А барабан отработавших сборок — для расхолаживания отработавших ТВС, выгруженных из реактора, в инертной газовой среде. Такие барабаны — это оборудование так называемого совмещенного монтажа. Значит, их установка позволит забетонировать участок перекрытия центрального зала площадью примерно 100 квадратных метров и приступить к монтажу оборудования, расположенного на отметке +11,9 метра.
Среди прочего в реакторном блоке уже провели работы по расконсервации и кантованию корзины активной зоны МБИР. Так, стапель с корзиной установили в центральном зале на отметке +13,2 метра, идет подготовка к приварке устройства для сбора топлива («ловушки расплава»).
По сообщению пресс-службы «Росатома», все работы на стройплощадке проходят в полном соответствии с графиком внедрения проекта.
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