В мозге кошек с деменцией обнаружили признаки болезни Альцгеймера
Посмертное исследование мозга кошек с деменцией (это состояние в ветеринарии называют синдромом когнитивной дисфункции) выявило патологические изменения, схожие с теми, что можно наблюдать у людей с болезнью Альцгеймера. Открытия не только расширяют представление о причинах возрастных нарушений в работе мозга кошек, но и показывают, что эти животные могут служить подходящей моделью для изучения таких заболеваний у людей.
Авторы новой научной работы — ветеринары и специалисты в области наук о мозге и смежных направлений из Эдинбургского университета (Великобритания). Их статью опубликовало издание European Journal of Neuroscience.
Ученые проанализировали образцы мозга 25 кошек разного возраста, взятые после их смерти, с помощью иммуногистохимического метода и конфокальной микроскопии. Некоторые из животных при жизни демонстрировали явные признаки кошачьей деменции, или синдрома когнитивной дисфункции. Среди симптомов этого состояния — частое мяуканье, дезориентация, сбои цикла сна и бодрствования, нечистоплотность.
Исследователи обнаружили скопление бета-амилоида в синапсах мозга пожилых кошек и животных с когнитивной дисфункцией. Амилоидные бляшки в мозге, нарушающие работу синапсов, с помощью которых нейроны взаимодействуют друг с другом, считают характерным признаком болезни Альцгеймера, а также причиной ухудшения мышления и памяти у людей с этой патологией.
Кроме того, специалисты установили, что астроциты и клетки микроглии, выполняющие важные задачи в центральной нервной системе, в том числе удаление мертвых клеток, поглощают поврежденные синапсы с бета-амилоидом. Так называемый синаптический прунинг — сокращение неиспользуемых синапсов — неотъемлемый процесс развития мозга, но при деменции он может способствовать потере важных связей между нейронами.
По словам ученых, результаты их исследования помогают лучше понять особенности деменции у кошек и то, как можно помочь животным с подобными нарушениями. Однако, что еще важнее, с учетом выявленного сходства с болезнью Альцгеймера кошки способны стать ценной моделью для будущих исследований, направленных на поиск новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний у людей.
Ранее для подобных задач в основном задействовали генетически модифицированных грызунов, поскольку естественным образом деменция у них не развивается. Изучение деменции у кошек может способствовать углублению знаний в этой области и ускорить разработку вариантов терапии, заключили авторы статьи.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
