В мозге кошек с деменцией обнаружили признаки болезни Альцгеймера

Посмертное исследование мозга кошек с деменцией (это состояние в ветеринарии называют синдромом когнитивной дисфункции) выявило патологические изменения, схожие с теми, что можно наблюдать у людей с болезнью Альцгеймера. Открытия не только расширяют представление о причинах возрастных нарушений в работе мозга кошек, но и показывают, что эти животные могут служить подходящей моделью для изучения таких заболеваний у людей.

Авторы новой научной работы — ветеринары и специалисты в области наук о мозге и смежных направлений из Эдинбургского университета (Великобритания). Их статью опубликовало издание European Journal of Neuroscience.

Ученые проанализировали образцы мозга 25 кошек разного возраста, взятые после их смерти, с помощью иммуногистохимического метода и конфокальной микроскопии. Некоторые из животных при жизни демонстрировали явные признаки кошачьей деменции, или синдрома когнитивной дисфункции. Среди симптомов этого состояния — частое мяуканье, дезориентация, сбои цикла сна и бодрствования, нечистоплотность.

Исследователи обнаружили скопление бета-амилоида в синапсах мозга пожилых кошек и животных с когнитивной дисфункцией. Амилоидные бляшки в мозге, нарушающие работу синапсов, с помощью которых нейроны взаимодействуют друг с другом, считают характерным признаком болезни Альцгеймера, а также причиной ухудшения мышления и памяти у людей с этой патологией.

Кроме того, специалисты установили, что астроциты и клетки микроглии, выполняющие важные задачи в центральной нервной системе, в том числе удаление мертвых клеток, поглощают поврежденные синапсы с бета-амилоидом. Так называемый синаптический прунинг — сокращение неиспользуемых синапсов — неотъемлемый процесс развития мозга, но при деменции он может способствовать потере важных связей между нейронами.

По словам ученых, результаты их исследования помогают лучше понять особенности деменции у кошек и то, как можно помочь животным с подобными нарушениями. Однако, что еще важнее, с учетом выявленного сходства с болезнью Альцгеймера кошки способны стать ценной моделью для будущих исследований, направленных на поиск новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний у людей.

Ранее для подобных задач в основном задействовали генетически модифицированных грызунов, поскольку естественным образом деменция у них не развивается. Изучение деменции у кошек может способствовать углублению знаний в этой области и ускорить разработку вариантов терапии, заключили авторы статьи.

Юлия Трепалина 769 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.