  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 августа, 16:57
Юлия Трепалина
259

В мозге кошек с деменцией обнаружили признаки болезни Альцгеймера

❋ 5.1

Посмертное исследование мозга кошек с деменцией (это состояние в ветеринарии называют синдромом когнитивной дисфункции) выявило патологические изменения, схожие с теми, что можно наблюдать у людей с болезнью Альцгеймера. Открытия не только расширяют представление о причинах возрастных нарушений в работе мозга кошек, но и показывают, что эти животные могут служить подходящей моделью для изучения таких заболеваний у людей.

Биология
# бета-амилоид
# болезнь Альцгеймера
# ветеринария
# головной мозг
# деменция
# кошки
# мозг
пожилой кот
© Julian Hochgesang, unsplash.com

Авторы новой научной работы — ветеринары и специалисты в области наук о мозге и смежных направлений из Эдинбургского университета (Великобритания). Их статью опубликовало издание European Journal of Neuroscience.

Ученые проанализировали образцы мозга 25 кошек разного возраста, взятые после их смерти, с помощью иммуногистохимического метода и конфокальной микроскопии. Некоторые из животных при жизни демонстрировали явные признаки кошачьей деменции, или синдрома когнитивной дисфункции. Среди симптомов этого состояния — частое мяуканье, дезориентация, сбои цикла сна и бодрствования, нечистоплотность.

Исследователи обнаружили скопление бета-амилоида в синапсах мозга пожилых кошек и животных с когнитивной дисфункцией. Амилоидные бляшки в мозге, нарушающие работу синапсов, с помощью которых нейроны взаимодействуют друг с другом, считают характерным признаком болезни Альцгеймера, а также причиной ухудшения мышления и памяти у людей с этой патологией.

Кроме того, специалисты установили, что астроциты и клетки микроглии, выполняющие важные задачи в центральной нервной системе, в том числе удаление мертвых клеток, поглощают поврежденные синапсы с бета-амилоидом. Так называемый синаптический прунинг — сокращение неиспользуемых синапсов — неотъемлемый процесс развития мозга, но при деменции он может способствовать потере важных связей между нейронами.

По словам ученых, результаты их исследования помогают лучше понять особенности деменции у кошек и то, как можно помочь животным с подобными нарушениями. Однако, что еще важнее, с учетом выявленного сходства с болезнью Альцгеймера кошки способны стать ценной моделью для будущих исследований, направленных на поиск новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний у людей.

Ранее для подобных задач в основном задействовали генетически модифицированных грызунов, поскольку естественным образом деменция у них не развивается. Изучение деменции у кошек может способствовать углублению знаний в этой области и ускорить разработку вариантов терапии, заключили авторы статьи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
769 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Биология
# бета-амилоид
# болезнь Альцгеймера
# ветеринария
# головной мозг
# деменция
# кошки
# мозг
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Авг
Бесплатно
История Русского географического общества в почтовых марках
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
750
Как зажигаются звезды?
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Взгляд на звезды
ИЦАЭ
Нижний Новгород
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Современные возможности трехмерной биопечати
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Стадионы Москвы. От начала до Олимпиады-80
Центр Вознесенского
Москва
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
11 августа, 11:10
Александр Березин

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.

Космонавтика
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# США
# технологии
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нейробиологи обнаружили, что мозг стареет медленнее, чем принято считать

    12 августа, 17:54

  2. В мозге кошек с деменцией обнаружили признаки болезни Альцгеймера

    12 августа, 16:57

  3. Сверхмассивную черную дыру «поймали» в момент пробуждения

    12 августа, 15:56

  4. Окситоцин оказался необходим не только для любви, но и для дружбы

    12 августа, 14:51
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Педро Зурита
2 часа назад
Vitalii, Вот, и я о том же. А ИИ может сделать даже фото того, чего и быть не может. Например, "поверхность" Юпитера. И people схавает

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

nemoXX
2 часа назад
Бамби решил выдать за свою, идею Breakthrough Starshot? Это зря! Затея нелепая - чистый пиар. Что может исследовать "зонд" весом в грамм, пролетая мимо Альфа

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Arkady Kolbenev
3 часа назад
Андрей, по-моему и вопроса нет. никто не отказывается. все полным ходом.

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Алексей Заболотских
4 часа назад
А что они там возить собираются по 6 полосами и аж 4м железнодорожным путям? Там какие-то великие производства есть что ль? Или такой трафик

Италия построит самый длинный однопролетный подвесной мост в мире

Александр Березин
4 часа назад
Павел, лазерный луч не рассеивается настолько в атмосфере -- см. использование его для уголковых отражателей на Луне полвека назад.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Vitalii Honcharov
5 часов назад
Педро, pocco x5 pro mega max mars edition (perfekt6) И не такое может

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Павел Колмогоров
5 часов назад
Удивительно, какие нынче астрофизики пошли. Сразу к нему вопрос, до какой скорости может разогнаться парус если лазерный луч при проходе через

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Сергей Т
5 часов назад
Оффлайн всегда надёжнее, чем онлайн. (любимая поговорка айтишников). 😆

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Сергей Т
5 часов назад
Может и заменят где-нибудь и когда-нибудь, но боюсь не доживу. Гораздо главнее, чтобы было что очищать.

Хлор для очистки воды заменят морскими водорослями и йодом благодаря разработке пермских ученых

Николай Цыгикало
6 часов назад
Понял, спасибо. Реактор тут не при чем, как мне кажется. Зона опасности от него может иметь радиус первые километры. А если важна именно экспансия,

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Андрей Степанов
6 часов назад
Sam, конечно существует. Вопрос должно ли государство принципиально отказываться от пропаганды, когда другие государства и надгосударственные

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Александр Березин
6 часов назад
Гена, тем, что микроволновые приемники будут большими. Как и нужные панели на селеноцентричной орбите. Как и потери от нее до высоких широт Луны.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Александр Березин
6 часов назад
Николай, прекрасный вопрос. Ответ на него пока вряд ли уверенно знают и в Пекине с Москвой.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Александр Березин
6 часов назад
Наталья, если бы кто-то только воровал и на остальное плевал, у России в последнюю дюжину лет не возникло бы пять новых регионов. Так что ответ на

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Александр Березин
6 часов назад
Николай, "Но такое место со льдом не единственное". Оно не то что не единственное: все высокие широты Луны являются таким местом. Нюанс просто в

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Александр Березин
6 часов назад
Pavel, так напишите американскому специалисту по космическому праву, пусть она перестанет веять совком.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Алексей Гайворонский
6 часов назад
И хоть бы указание на нормативку которой руководствовались дали, в САНПИН 2.2.4.1191-03 допустимым уровнем указан 5кВ/м, а в статье 200 вольт на метр - пишут

В китайских гибридных авто обнаружено опасное излучение, превышающее нормы в восемь раз

nemoXX
7 часов назад
Есть убедительные расчеты, что уплотнение атмосферы Марса только до 1% земной - приведет к глобальному потеплению с таянием и испарением полярных

Терраформирование: как превратить другую планету в свою?

nemoXX
7 часов назад
Всё верно! Кто первый застолбит Луну, а в перспективе - и Марс, тот будет диктовать условия использование ресурсов космических (!) масштабов. То, что

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Pavel
7 часов назад
Что-то повеяло каким-то совком. "Американская военщина хочет завоевать Луну!" :D

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно