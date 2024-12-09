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4 минуты назад
Полина Меньшова
9

Деменцию удалось остановить — пока у животных

6.5

Болезнь Альцгеймера и другие подобные нарушения до сих пор не удавалось победить: возможно было только минимизировать эффект от случившихся изменений. Однако у ученых из Австралии получилось защитить клетки мозга от разрушения и остановить деменцию.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# болезнь Паркинсона
# головной мозг
# деменция
Ученые создали препарат, способный защитить от деменции
Ученые создали препарат, способный защитить от деменции / © Darwin Brandis, Getty Images, iStockphoto

Деменцией называют приобретенное слабоумие, из-за которого ухудшаются память, мышление и способность к повседневным делам. Как правило, с ней сталкиваются пожилые люди, однако существует и ранняя деменция.

Методы, которые применяют для борьбы с деменцией, не позволяют полностью вылечиться: они направлены на то, чтобы уменьшить симптомы, когда клетки мозга уже повреждены. При этом существует множество рекомендаций, как снизить риск заболевания. Например, авторы недавних научных работ обнаружили, что полезны могут быть регулярное употребление оливкового масла и близость зеленых зон.

Специалисты из австралийской биотехнологической компании Filamon разработали лекарственный препарат ALPHA-003, который способен не просто смягчить последствия повреждения клеток, которые приводят к деменции, а предотвратить это повреждение. Механизм действия средства, которое успешно прошло доклинические испытания, его создатели описали в пресс-релизе. Далее, по словам сотрудников компании, последует публикация в научном журнале.

По словам Кирана Скотта, профессора онкологии в Университете Западного Сиднея и одного из разработчиков ALPHA-003, при большей части форм деменции разрушается главный структурный компонент клеток головного мозга — микротрубочки. Когда это происходит, клетки гибнут.

«На сегодняшний день никто не нашел способа предотвратить разрушение микротрубочек. Мы считаем, что ALPHA-003 может стать первым препаратом, стабилизирующим два основных компонента клеток головного мозга, работа которых заключается в защите микротрубочек от повреждений», — пояснил ученый.

Исследования Filamon также показали, что препарат способен проникать через гематоэнцефалический барьер у млекопитающих, а напрямую воздействовать на клетки головного мозга. Планируется, что с помощью ALPHA-003, если он пройдет клинические испытания, будут лечить болезнь Альцгеймера, лобно-височную деменцию, прогрессирующий надъядерный паралич (форма болезни Паркинсона) и хроническую травматическую энцефалопатию, которая возникает при повторном сотрясении мозга.

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Медицина
# болезнь Альцгеймера
# болезнь Паркинсона
# головной мозг
# деменция
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