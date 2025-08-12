Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сверхмассивную черную дыру «поймали» в момент пробуждения
С помощью сети радиотелескопов VLBA (Very Long Baseline Array) и VLA (Jansky Very Large Array) астрономы зафиксировали ранние этапы активности сверхмассивной черной дыры, расположенной в центральной части скопления галактик CHIPS 1911+4455. Свет от этой системы шел до Земли примерно шесть миллиардов лет.
Среди гравитационно-связанных систем галактик — одних из самых больших структур во Вселенной — скопления, подобные CHIPS 1911+4455, встречаются редко. Все дело в свойствах горячего межгалактического газа: в обычных скоплениях его температура может достигать десятков миллионов градусов, однако в центральной части CHIPS 1911+4455 он остывает за сотни миллионов лет — очень быстро по космическим меркам. В результате газ конденсируется и «оседает» в центр, превращаясь в топливо для звездообразования и активности сверхмассивной черной дыры.
Данные наблюдений, ранее полученных с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра», помогли выявить значительные асимметрии в распределении горячего газа, что указывает на недавнее слияние скоплений либо крупных галактик. Это событие могло усилить турбулентность, ускорить охлаждение газа и запустить процесс звездообразования, а вместе с ним — активность сверхмассивной черной дыры.
Теперь, наблюдая за CHIPS 1911+4455, группа астрономов под руководством Франческо Убертози (Francesco Ubertosi) из Болонского университета (Италия) установила, что возраст активного галактического ядра в самой яркой (центральной) галактике скопления составляет не более тысячи лет. К такому выводу ученые пришли, обнаружив с помощью VLBA компактные симметричные джеты протяженностью приблизительно 100 световых лет и характерный для молодых галактик пик в радиоспектре. Для сравнения, у «взрослых» систем джеты могут простираться на десятки тысяч световых лет.
На расстоянии примерно 32 600 световых лет от ядра с помощью VLA также заметили «усики» радиоизлучения, совпадающие с областями звездообразования, видимыми на снимках «Хаббла». Их характеристики указывают на синхротронное излучение от вспышек сверхновых, а не от джетов черной дыры. Таким образом, сверхмассивная черная дыра в центре системы начала активно поглощать газ, выбрасывая в окружающее пространство узкие струи плазмы около тысячи лет назад, то есть буквально «вчера».
«Мы наблюдали сверхмассивную черную дыру в самом начале ее активной фазы, до того, как она успела заметно изменить свое окружение», — отметил Убертози.
Авторы научной работы, опубликованной в The Astrophysical Journal, продолжат наблюдения за CHIPS 1911+4455, чтобы проследить за дальнейшей активностью проснувшегося космического «монстра» и тем, как он формирует структуру галактики, а также понять, как именно эволюция черных дыр и звездного населения связана с крупномасштабной структурой Вселенной.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
xDrive vs. quattro vs. 4MATIC: что лучше?
Консоли не сдаются: почему новый Xbox не станет лебединой песней игровых приставок
Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб
Дикий Запад: психопатологии президентов США
Избежать столкновения с бездной: как мы можем остановить астероид, летящий к Земле
«Лукавых» предков могло быть много
5 самых длинных фильмов в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии