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3 минуты назад
Юлия Трепалина
11

На крысах испытали сочетание кокаина с хинином

4.2

Американски биологи изучили реакцию грызунов на наркотик, введению которого сопутствовало вливание горького раствора хинина, вызывающего отвращение. По замыслу исследователей, полученные результаты должны помочь лучше разобраться в природе аддикции.

Биология
# аддикция
# кокаин
# крысы
# наркомания
# наркотики
# опыты на животных
# отвращение
# хинин
крыса с кокаином
© NTB Scanpix, Science Photo Library

Авторы новой работы — группа ученых из Техасского университета в Эль-Пасо (США). Статью об их исследовании опубликовал журнал Drug and Alcohol Dependence.

Употребление наркотических веществ часто сопровождают неприятные ощущения из-за уколов игл, горького вкуса, дыма или испарений от применяемых средств. Как пояснили техасские биологи, это так называемые аверсивные стимулы, или сигналы (от английского aversive — «вызывающий отвращение, неприязнь»). Первоначальная реакция на них организма имеет решающее значение для понимания механизмов возникновения пагубной зависимости.

На примере лабораторных крыс линии Спрег-Доули исследователи решили проследить, как будет развиваться аддикция, если введение кокаина с самой первой дозы сочетать с интенсивным аверсивным сигналом — приемом хинина, вещества из коры хинного дерева с сильным горьким вкусом.

Для эксперимента использовали почти три десятка подопытных животных. Просовывая нос в специальное отверстие, крысы могли самостоятельно вводить себе кокаин через катетер, который предварительно установили в правую яремную вену грызунов. Каждой дозе предшествовало вливание в рот раствора хинина. Таким образом ученые смогли оценить реакцию крыс на смешанный позитивно-отрицательный опыт приема наркотиков и выяснить, может ли неприязнь к хинину перевесить тягу к кокаину.

В ходе эксперимента животные демонстрировали разные линии поведения. Для одних крыс горечь хинина оказалась настолько неприятной, что они полностью прекратили самостоятельно принимать кокаин. По словам ученых, люди могут вести себя так же: получив негативный опыт после первого употребления наркотиков, они больше никогда их не пробуют.

Вторая группа крыс, начав с небольших доз, постепенно увеличила прием кокаина. Хотя у грызунов сохранялась аверсивная реакция на хинин, тяга к наркотику была настолько сильной, что животные просто игнорировали отвращение.

Кроме того, исследователи неожиданно обнаружили третий паттерн. После первой высокой дозы кокаина подопытные в дальнейшем сокращали его употребление. Ученые предположили, что слишком большое количество наркотика во время первого приема могло усилить неприязнь к хинину, и в последующем это снизило желание употреблять кокаин.

Комментируя результаты, биологи отметили, что сделанные открытия могут помочь объяснить, почему у одних людей развивается зависимость от психоактивных веществ, а у других — нет. В новых исследованиях ученые надеются выявить генетические или нейронные различия в основе реакций подопытных, что в дальнейшем позволит разработать новые целевые методы лечения наркомании.

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Биология
# аддикция
# кокаин
# крысы
# наркомания
# наркотики
# опыты на животных
# отвращение
# хинин
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Nekto Neo
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NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
3 часа назад
Rycckoe, с вами господь, я это точно знаю!!!, так держать

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
3 часа назад
Нео, так ни читай, при использовании частицы не, ты отправляешь запрос в противоположную сторорону, от той куда нужно, и по этому Матрас, все к тебя в

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
3 часа назад
Nekto, то что на земле весит 180 килограмм на Луне будет весить как 30 килограмм на Земле. Сила притяжения на поверхности Луны в 6 раз меньше чем у Земли.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
3 часа назад
Nekto, я ещё забыл сказать что в космосе и на поверхности луны вакуум, и нужна прочная армированая конструкция скафандра, чтобы держать внутри 100

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
3 часа назад
Nekto, захотелось людям изучить получше единственный спутник земли. Может найдут чего интересного. По крайней мере понтоваться будут всей страной

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
3 часа назад
Artem, какое магнитное излучение? Магнитным бывает только поле. 10км от земли - гражданская авиация, никаких скафандров, никто не сгорает, 15-20 км -

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Anton Dubinkin
4 часа назад
это же всего-лишь идея, ее и развить можно. Некий кевларовый щит, который можно развернуть и на нем как на ледянке ехать. Самое главное, что это легко

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Нео Матрикс
4 часа назад
Nekto, в твоем русском частицы не не существует??? Читать тошно.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Нео Матрикс
5 часов назад
Бля вы сначала писать научитесь правильно сидите тут космонавтику обсуждаете, ни ни ни, НЕ надо писать, валенки.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
5 часов назад
NASAть им в карманы, надо!

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Rycckoe Oko
5 часов назад
Ой !! Я предлагаю взять на луну, с собой ПОНИ ,да ! да ! пони это такая маленькая лошадка. Она может быть очень, очень полезна при транспортировке

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
5 часов назад
Андрей, Голливудские ПиНдоСы

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
5 часов назад
Александр, вот смотрю на тебя и умиляюсь, ты как будто свечку держишь им на протяжении 60 лет, проснись, и собирай вещи. Ты добровольно- принудительно

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
5 часов назад
Денис, поддерживаю твои начинания, без лоха и жизнь ни та!!!

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
5 часов назад
Сергей, я тут ни один от этого угоараю, коледоскоп невиданной щедрости от ,NASAков

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Nekto Neo
5 часов назад
Илья, так а на фига тела тогда вообще соваться, если там нихера этого перечисленного тобой нету, сам ответь!

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

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