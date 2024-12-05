На крысах испытали сочетание кокаина с хинином

Американски биологи изучили реакцию грызунов на наркотик, введению которого сопутствовало вливание горького раствора хинина, вызывающего отвращение. По замыслу исследователей, полученные результаты должны помочь лучше разобраться в природе аддикции.

Авторы новой работы — группа ученых из Техасского университета в Эль-Пасо (США). Статью об их исследовании опубликовал журнал Drug and Alcohol Dependence.

Употребление наркотических веществ часто сопровождают неприятные ощущения из-за уколов игл, горького вкуса, дыма или испарений от применяемых средств. Как пояснили техасские биологи, это так называемые аверсивные стимулы, или сигналы (от английского aversive — «вызывающий отвращение, неприязнь»). Первоначальная реакция на них организма имеет решающее значение для понимания механизмов возникновения пагубной зависимости.

На примере лабораторных крыс линии Спрег-Доули исследователи решили проследить, как будет развиваться аддикция, если введение кокаина с самой первой дозы сочетать с интенсивным аверсивным сигналом — приемом хинина, вещества из коры хинного дерева с сильным горьким вкусом.

Для эксперимента использовали почти три десятка подопытных животных. Просовывая нос в специальное отверстие, крысы могли самостоятельно вводить себе кокаин через катетер, который предварительно установили в правую яремную вену грызунов. Каждой дозе предшествовало вливание в рот раствора хинина. Таким образом ученые смогли оценить реакцию крыс на смешанный позитивно-отрицательный опыт приема наркотиков и выяснить, может ли неприязнь к хинину перевесить тягу к кокаину.

В ходе эксперимента животные демонстрировали разные линии поведения. Для одних крыс горечь хинина оказалась настолько неприятной, что они полностью прекратили самостоятельно принимать кокаин. По словам ученых, люди могут вести себя так же: получив негативный опыт после первого употребления наркотиков, они больше никогда их не пробуют.

Вторая группа крыс, начав с небольших доз, постепенно увеличила прием кокаина. Хотя у грызунов сохранялась аверсивная реакция на хинин, тяга к наркотику была настолько сильной, что животные просто игнорировали отвращение.

Кроме того, исследователи неожиданно обнаружили третий паттерн. После первой высокой дозы кокаина подопытные в дальнейшем сокращали его употребление. Ученые предположили, что слишком большое количество наркотика во время первого приема могло усилить неприязнь к хинину, и в последующем это снизило желание употреблять кокаин.

Комментируя результаты, биологи отметили, что сделанные открытия могут помочь объяснить, почему у одних людей развивается зависимость от психоактивных веществ, а у других — нет. В новых исследованиях ученые надеются выявить генетические или нейронные различия в основе реакций подопытных, что в дальнейшем позволит разработать новые целевые методы лечения наркомании.

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