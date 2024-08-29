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10 минут назад
Мария А.
113

Ветеринары развеяли миф о здоровье дизайнерских пород собак

Преднамеренное скрещивание различных пород собак для создания новых остается стандартной практикой на протяжении как минимум 150 лет. Добросовестные заводчики мотивируют это тем, что так они защищают здоровье животных и улучшают их личные качества, например поведение. Вера в существование положительных эффектов «гибридной силы» привела к гипотезе о том, что метисы здоровее, живут дольше и менее подвержены болезням по сравнению с их чистокровными предками. Но данных, подтверждающих эту идею, довольно мало. Целью авторов нового исследования стало восполнить пробел в знаниях, сравнив распространенность некоторых проблем со здоровьем у дизайнерских и «исходных» пород.

Биология
# гибридизация
# дизайнерские породы
# домашнее животное
# здоровье собак
# породы собак
# собаки
Кавапу
Кавапу (cavapoo) — порода, полученная в результате скрещивания пуделя и кавалер-кинг-чарльз-спаниеля / © FLOUFFY, Unsplash

В мире продолжает расти спрос на дизайнерские породы собак. Это внутривидовые гибриды, которых выводят с декоративной целью и продают за баснословные суммы денег. Одна из причин в том, что такие животные зачастую «гипоаллергенны», дружны с детьми и, как правило, небольшие по размеру. Также считается, что метисы обладают лучшим здоровьем, несмотря на ограниченность фактов, подтверждающих это.

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа в Хартфордшире (Великобритания) уверены, что доказательства, касающиеся здоровья дизайнерских собак, помогут потенциальным владельцам принимать более обоснованные решения при выборе нового члена семьи.

«Хотя почти все современные „чистые“ породы можно исторически считать результатом скрещивания между другими породами собак, нынешняя волна дизайнерского скрещивания отличается и направлена ​​на преднамеренное создание „гибридов“ существующих чистых пород, а не на создание новой породы как таковой. Распространено мнение о том, что феномен дизайнерского скрещивания инициировал в 1980 году австралиец Уолли Конран, который тогда работал в Королевской ассоциации собак-поводырей», — напомнили исследователи.

Конран специально скрестил лабрадора-ретривера с пуделем, чтобы получить нелиняющего поводыря для клиентки, поскольку ее муж страдал аллергией на шерсть. Пристроить оставшихся «беспородных» щенков из помета было сложно, поэтому Конран сыграл в маркетолога и создал спрос на свой товар: придумал новое завлекающее название породы, рассказывал о ее гипоаллергенности и «гибридной силе», хотя доказательств толком не было. Так мир узнал о лабрадудлях.

Лабрадудль — порода собак, созданная путем скрещивания лабрадора-ретривера и пуделя / © Gary Gillis, Unsplash

Авторы нового исследования решили провести поперечный опрос 9402 британских владельцев трех популярных кросс-пород (кавапу, кокапу и лабрадудль; всего 3424 особи) и их «прародителей» (кавалер-кинг-чарльз-спаниель, кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и пудель; 5978 особи), чтобы собрать информацию о здоровье питомцев. О результатах ветеринары рассказали в статье для журнала PLOS One.

Домашние животные, чьи хозяева участвовали в анкетировании, были младше пяти лет. Опрос состоял из двух частей и содержал вопросы о демографических данных самого человека (возраст, пол, род занятий) и его собаки (порода, пол, дата рождения). Затем владельцы сообщали о здоровье питомцев, диагнозах и лечении, если они были. Дополнительные вопросы касались конкретных состояний, предрасположенность к которым есть у чистокровных «прародителей»: болезни Аддисона, пароксизмальной дискинезии, эпилепсии, дисплазии тазобедренного и/или локтевого сустава, болезни Виллебранда, разрыва крестообразной связки и рака.

Анализ ответов показал, что респонденты-женщины предпочитали скорее дизайнерские породы, нежели чистокровные, но реже работали в сфере ухода за собаками и животными вообще. Метисы чаще жили в семьях с детьми, с большей вероятностью прошли кастрацию и были застрахованы.

«Сравнение между представителями каждой из трех дизайнерских пород и каждой из двух „исходных“ показало, что риск наличия у них какого-либо из 57 расстройств не различается статистически в 86,6% случаях. При этом метисы имели более высокую вероятность развития 7,0% неблагоприятных состояний (24) и более низкую — 6,4%(22)», — заявили ветеринары.

Если говорить конкретнее, то по 45 из 57 (79,0%) расстройств не было разницы между кокапу и пуделями — после учета сопутствующих факторов. В то же время у кокапу выявили более низкий риск пяти распространенных состояний: офтальмологических заболеваний (отношение шансов — 0,55), вывиха надколенника (0,49), потери веса (0,48), пищевой гиперчувствительности или непереносимости (0,42), заболевания зубов (0,16).

Однако вероятность того, что у этих маленьких дружелюбных собак обнаружат инородное тело, глисты или заболевания анальных желез, была выше: отношение шансов оценили в 3,53, 2,56 и 2,09 соответственно. Помимо этого, кокапу чаще, чем пудели, сталкивались с диареей (1,63), неразборчивостью в питании (1,59), зудом (1,50) и рвотой (1,30).

«В целом наши результаты не предоставили никаких доказательств значимой разницы в общем состоянии здоровья собак трех дизайнерских пород и их „предков“. Таким образом, мы не подтверждаем распространенное мнение о лучших показателях здоровья кросс-пород из-за „гибридной силы“. Их показатели во многом схожи с исходными породами. <…> Кроме того, наши результаты бросают вызов идее о „превосходстве чистокровности“, согласно которой беспорядочное разведение собак вне чистокровных линий автоматически приведет к появлению метисов с более слабым здоровьем, чем у их родительских пород», — подытожили авторы исследования, добавив, что при выборе домашнего животного стоит обращать внимание на другие факторы, важные для благополучия самой собаки.

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Биология
# гибридизация
# дизайнерские породы
# домашнее животное
# здоровье собак
# породы собак
# собаки
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