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2 минуты назад
Мария Азарова
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Анализ полумиллиона собак показал, какие породы умирают раньше других

4.2

Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.

Биология
# домашнее животное
# домашние животные
# питомец
# породы собак
# продолжительность жизни
# собаки
Собаки разных пород
© Unsplash

Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и британской благотворительной организации Dogs Trust проанализировали данные 584 734 собак, проживающих на территории Соединенного Королевства, и установили не только факторы, влияющие на смертность, но и породы, которые умирают раньше других. Результаты опубликованы в научном журнале Scientific Reports издательской компании Nature Portfolio.

Вид Canis lupus familiris включает свыше 400 пород, отличающихся друг от друга морфологическими, физиологическими и поведенческими фенотипами. Помимо этого, различается продолжительность жизни. Считается, что домашние собаки в среднем живут от 10 до 13,7 года. Согласно предыдущим исследованиям, на срок жизни могут влиять страна проживания, порода (чистокровная или нет), пол, размер тела, соотношение ширины и длины черепа.

«Продолжительность жизни млекопитающих сильно зависит от размера тела: крупные виды имеют тенденцию переживать более мелкие. Но внутри вида небольшой размер тела обычно связан с большей продолжительностью жизни, домашняя собака следует этой же тенденции. Тем не менее известно о существенных различиях в выживаемости между породами одинакового размера, при этом более крупные собаки болеют чаще других. То, что самки живут дольше самцов, тоже хорошо документировано у млекопитающих. <…> Несмотря на это, предыдущие исследования показали, что пол мало влияет на продолжительность жизни собак», — рассказали авторы новой работы.

Таким образом, хотя ученые уделяли немало внимания продолжительности жизни собак, пробелы в знаниях и вопросы остаются.

На этот раз исследователи разработали масштабный проект, в котором учли данные от 18 источников: различных организаций, реестров пород, страховых компаний, ветеринарных сообществ и университетских команд. Это позволило изучить неоднородность оценок между породами, сравнить предполагаемую продолжительность жизни и выявить питомцев, наиболее подверженных риску ранней смерти. 

Всего в анализ включили информацию о 584 734 собаках из Великобритании от нуля до 24 лет. Из них 284 734 питомца уже умерли, а 9298 (1,6%) были щенками. Соотношение самцов к самкам составило 1,1 к 1 (300 380 против 284 354), а чистокровных к метисам — 4,3 к 1 (473 423 против 111 311).

Среди чистопородных 20,9% были брахицефалами (с укороченной мордой), 63,4% — мезоцефалами (с промежуточной длиной и шириной черепа), 15,6% — долихоцефалами (с максимально удлиненной мордой), в то же время 53,1% из них были маленького размера, а доля средних и крупных собак составила 17,6% и 29,3% соответственно.

В список самых популярных пород (более 50%) вошли: лабрадор-ретривер (9,14%), стаффордширский бультерьер (7,73%), английский кокер-спаниель (5,57%), немецкая овчарка (4,21%), джек-рассел-терьер (4,06%), английский спрингер-спаниель (3,75%), йоркширский терьер (3,05%), кавалер-кинг-чарльз-спаниель (2,92%), бордер-колли (2,75%), ши-тцу (2,57%), вест-хайленд-уайт-терьер (2,52%) и французский бульдог (2,44%). 

Анализ данных показал, что в среднем собаки всех пород — как метисы, так и чистокровные — жили по 12,5 года. Однако для «чистых» пород медиана выживаемости (период, за который скончались 50% особей) составила 12,7 года, а для «смешанных» — 12,0 года. К 18,3 и 18,2 года умирали 95% чистокровных питомцев и метисов соответственно.

Преимущества самок тоже были очевидны: их медиану выживаемости оценили в 12,7 года (против 12,4 года у кобелей). К 18,3 года умирали 95% представителей обоих полов.

Кривые выживания чистокровных (желтые линии) и смешанных (голубые линии) пород, разделенные по полу (слева — самки, справа — самцы) / © Scientific Reports

Если говорить о различиях в продолжительности жизни между породами, то наибольший риск ранней смерти выявили у кавказской овчарки (медиана выживаемости — 5,4 года), канарского дога (7,7 года), кане-корсо (8,1 года), мастифа (9,0), сенбернара (9,3), бладхаунда (9,3), аффенпинчера (9,3), неаполитанского мастифа (9,3), бульдога (9,8) и французского бульдога (9,8).

Напротив, ланкаширский хилер (медиана выживаемости — 15,4 года), тибетский спаниель (15,2), сиба-ину (14,6), континентальный той-спаниель (14,5), лейкленд-терьер (14,2), шипперке (14,2), бордер-терьер (14,2), левретка (14,0), миниатюрная такса (14,0), бордер-колли (13,1) и лабрадор-ретривер (13,1) оказались наименее подвержены риску ранней смерти.

Кривые выживания восьми чистокровных пород: бордер-колли, бордер-терьер, бульдог, французский бульдог, лабрадор-ретривер, мастиф, миниатюрная такса и мопс. Все чистокровные собаки значительно отличаются от метисов / © Scientific Reports

Срок жизни собак разных пород зависел и от размера тела. Медиана выживаемости у животных мелких и средних пород равнялась 12,7 и 12,5 года соответственно, у крупных — 11,9 года. К 18,1 года умирали 95% представителей мелких пород, средних — к 18,3 года, крупных — к 17,9. Более низкие оценки выживаемости зафиксировали у крупных чистокровных собак — как у самцов (11,8 года), так и у самок (12,0 года) — по сравнению с мелкими (12,7 года для кобелей, 12,9 года для сук).

Что касается длины морды, то медиану выживаемости для чистокровных мезоцефалов оценили в 12,8 года, а чистокровных брахицефалов и долихоцефалов — в 11,2 и 12,1 года соответственно. В этом плане различия в продолжительности жизни были заметнее у собак среднего размера.

 Оценки медианы выживаемости (шестой столбик) для собак в зависимости от размера тела (первый столбик), длины морды (второй столбик), пола (третий столбик) / © Scientific Reports

Кроме того, авторы работы пришли к выводу, что средняя продолжительность жизни может быть тесно связана с историей эволюции: у пород, включенных в одну кладу (группа потомков одного предка), срок жизни был наиболее близок друг к другу. В итоге собаки с более низкой медианой выживаемости группировались в пределах трех клад: первая включала такие породы, как кавказская овчарка, вторая — мастифов и бульдогов, третья — неаполитанского мастифа, кане-корсо и канарского дога.

«Для получения объективных данных о продолжительности жизни обязательно включать информацию о ныне живущих собаках, причина будущей смерти которых неизвестна, а также об умерших. В нашем наборе данных причина смерти не была учтена. Между тем смерть может наступить вследствие усыпления, травмы, болезни или по естественным причинам. Таким образом, мы не можем выявить факторы риска ранней смерти. Тем не менее, сравнивая выживаемость по родительской линии, породе, размеру тела, полу, цефальному индексу, мы определили породы, которые требуют дальнейшего изучения», — подытожили исследователи.

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Биология
# домашнее животное
# домашние животные
# питомец
# породы собак
# продолжительность жизни
# собаки
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