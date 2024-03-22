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Смертность от передозировок наркотиков в США достигла уровня потерь во Второй мировой
В XXI веке в США происходит масштабный эксперимент по постепенной декриминализации наркотиков, включая тяжелые. Местные жители и власти полагали, что это позволит лучше заботиться о здоровье наркоманов. Новые данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показали совсем другие итоги: смерти от передозировок в Штатах стали вчетверо чаще. В итоге от них гибнет столько же американцев, сколько во время Второй мировой войны.
Новый доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний США по смертям от передозировок охватывает 2022 год. Как отметили авторы отчета, за 12 месяцев этого года так погибли 107 941 человек, то есть происходило примерно девять тысяч смертей в месяц или одна смерть каждые пять минут. Для сравнения: аналогичный уровень смертей в единицу времени Штаты имели в своих вооруженных силах во Вторую мировую, а во Вьетнамской войне их потери в единицу времени были в десятки раз ниже.
Согласно докладу, на 100 тысяч жителей Штатов теперь ежегодно приходится 32,6 смерти от передозировки. В 2002 году их было только 8,2 на 100 тысяч, то есть вчетверо меньше. В качестве позитивной стороны авторы отметили замедление этого роста за последний год: если в 2021-м показатель был равен 32,4, то в 2022-м — лишь немногим больше.
Тем не менее 32,6 смерти на 100 тысяч человек в год — огромный уровень. Например, таким же был уровень смертности от убийств в России в 1990-х. Для сравнения: в 2023 году он несколько меньше пяти на 100 тысяч, и это несмотря на то, что жертвы обстрелов среди гражданских в ней тоже записываются в убийства. Даже в США, где криминогенная обстановка более тяжелая, от убийств гибнут 6,8 человека на 100 тысяч. Получается, сегодня передозировки уносят в несколько раз больше жизней американцев, чем убийства.
Проблема смертей от передозировок остроактуальна по всему миру. Например, в России в том же 2022 году от них погибли 10,0 тысячи человек — примерно 6,66 на 100 тысяч населения. Это заметно выше числа жертв убийств в России. Однако в странах без декриминализации наркотиков обычно такие показатели существенно ниже, чем в США сейчас.
Для планеты в целом число летальных исходов от передозировок оценивают в полмиллиона ежегодно. Иными словами, типичные мировые значения приблизительно на уровне современной России, чуть ниже, чем в Штатах 2002 года, и в пять раз ниже, чем в США сегодня.
Авторы доклада также подчеркнули неравномерное распределение таких смертей по расовым группам. Например, для индейцев фиксируют 65,2 смерти на 100 тысяч, для негров — 47,5 на 100 тысяч. Для азиатов эта цифра составила лишь 5,3, в дюжину раз меньше, чем для индейцев.
Отдельно показана роль «фентаниловой эпидемии» (обобщенно так называют экспансию всех синтетических опиодов в этой стране), охватившей Штаты в последние годы. Согласно отчету, примерно две трети всех смертей от передозировок приходится именно на вещества этой группы.
Концепция декриминализации наркотиков продолжает оставаться популярной в США (недавно Орегон принял подобные законы по тяжелым наркотикам). Исходя из этого следует ожидать сохранения высокой смертности наркоманов в Штатах в дальнейшем. Об этом можно судить по аналогичному резкому росту подобных смертей в Канаде, зашедшей в декриминализации наркотиков еще дальше, чем США.
Этот опыт представляет большой интерес для России. Ведь, как известно, здесь все чаще раздаются голоса тех, кто требует декриминализации наркотиков по американскому или канадскому образцу.
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