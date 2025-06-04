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17 минут назад
Юлия Трепалина
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Ученые разобрались, почему павианы «ходят строем»

4.2

Павианы, живущие большими социальными группами, часто перемещаются по своей территории коллективно, словно выстроившись в цепочку с определенным порядком. В прошлых исследованиях это объясняли по-разному. В некоторых работах сообщалось, что расположение обезьян случайно, но в других отмечалось, что это преднамеренная стратегия, с помощью которой павианы защищают уязвимых сородичей, помещая их в центр «строя». Недавно международная группа ученых с помощью высокоточного GPS-отслеживания прояснила этот вопрос.

Биология
# павианы
# передвижение
# поведение животных
# приматы
# социальные отношения
# социальные связи
передвижение павианов
Пример перемещения павианов «строем» / © Vittoria Roatti

Исследователи из Университетов Суонси и Глазго (Великобритания) совместно с южноафриканскими и швейцарскими коллегами более месяца изучали передвижения группы медвежьих павианов (Papio ursinus) на Капском полуострове в ЮАР. Своими выводами специалисты поделились в статье, опубликованной в журнале Behavioral Ecology.

За 36 дней наблюдений ученые зафиксировали 78 коллективных перемещений и подтвердили, что павианы передвигаются не в случайном порядке. Однако собранные свидетельства показали, что такое поведение скорее связано не со стратегией выживания, а с отношениями внутри группы.

В исследовании авторы проверили четыре не исключающих друг друга гипотезы. Согласно первой, павианы выстраиваются в определенном порядке при групповых переходах, чтобы защитить уязвимых, поэтому их располагают в центре. Вторая предполагала, что павианы с подчиненным положением в иерархии группы стремятся двигаться впереди, конкурируя за доступ к ресурсам. Третья предусматривала, что «строй» павианов возглавляют доминантные особи, а четвертая — что порядок продиктован социальными взаимоотношениями приматов. Результаты анализа GPS-данных свидетельствовали в пользу последней версии.

«К нашему удивлению, последовательность, в которой передвигались изучаемые павианы, оказалась не связана с избеганием опасности, как бывает у животных-жертв, стремящихся в центр группы, или же с попыткой обеспечить лучший доступ к пище и воде, как в случае саванных зебр. Вместо этого порядок был обусловлен социальными связями павианов. Они просто перемещались рядом с друзьями, что создавало устойчивую последовательность», — пояснил в пресс-релизе Эндрю Кинг (Andrew King), доцент кафедры биологических наук из Университета Суонси.

В стаде медвежьих павианов, за которым наблюдали ученые, животные с развитыми социальными связями и более высоким положением в иерархии обычно передвигались в середине, а «ниже стоящие» особи чаще находились впереди либо позади. Во время групповых перемещений павианы нередко знали, куда направляются: к примеру, к уже знакомому месту ночлега. Поэтому обезьяны во главе строя на самом деле не вели за собой остальных, а просто двигались впереди.

«Мы знаем, как важны прочные социальные связи для павианов: они способствуют более продолжительной жизни и большим репродуктивных успехам. Однако в данном контексте эти связи не служили определенным целям. Порядок передвижений, который мы наблюдали — это просто побочный продукт отношений в группе, а не стратегия, приносящая непосредственную выгоду», — заключили исследователи.

Ранее в другой серии экспериментов медвежьих павианов с помощью лазерных указок проверили на умение распознавать себя в зеркале. Хотя испытуемые провалили тест на самосознание, ученые заявили, что павианы все же демонстрировали некий промежуточный уровень понимания зеркального отражения.

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Юлия Трепалина
690 статей
Биология
# павианы
# передвижение
# поведение животных
# приматы
# социальные отношения
# социальные связи
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