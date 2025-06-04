Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые разобрались, почему павианы «ходят строем»
Павианы, живущие большими социальными группами, часто перемещаются по своей территории коллективно, словно выстроившись в цепочку с определенным порядком. В прошлых исследованиях это объясняли по-разному. В некоторых работах сообщалось, что расположение обезьян случайно, но в других отмечалось, что это преднамеренная стратегия, с помощью которой павианы защищают уязвимых сородичей, помещая их в центр «строя». Недавно международная группа ученых с помощью высокоточного GPS-отслеживания прояснила этот вопрос.
Исследователи из Университетов Суонси и Глазго (Великобритания) совместно с южноафриканскими и швейцарскими коллегами более месяца изучали передвижения группы медвежьих павианов (Papio ursinus) на Капском полуострове в ЮАР. Своими выводами специалисты поделились в статье, опубликованной в журнале Behavioral Ecology.
За 36 дней наблюдений ученые зафиксировали 78 коллективных перемещений и подтвердили, что павианы передвигаются не в случайном порядке. Однако собранные свидетельства показали, что такое поведение скорее связано не со стратегией выживания, а с отношениями внутри группы.
В исследовании авторы проверили четыре не исключающих друг друга гипотезы. Согласно первой, павианы выстраиваются в определенном порядке при групповых переходах, чтобы защитить уязвимых, поэтому их располагают в центре. Вторая предполагала, что павианы с подчиненным положением в иерархии группы стремятся двигаться впереди, конкурируя за доступ к ресурсам. Третья предусматривала, что «строй» павианов возглавляют доминантные особи, а четвертая — что порядок продиктован социальными взаимоотношениями приматов. Результаты анализа GPS-данных свидетельствовали в пользу последней версии.
«К нашему удивлению, последовательность, в которой передвигались изучаемые павианы, оказалась не связана с избеганием опасности, как бывает у животных-жертв, стремящихся в центр группы, или же с попыткой обеспечить лучший доступ к пище и воде, как в случае саванных зебр. Вместо этого порядок был обусловлен социальными связями павианов. Они просто перемещались рядом с друзьями, что создавало устойчивую последовательность», — пояснил в пресс-релизе Эндрю Кинг (Andrew King), доцент кафедры биологических наук из Университета Суонси.
В стаде медвежьих павианов, за которым наблюдали ученые, животные с развитыми социальными связями и более высоким положением в иерархии обычно передвигались в середине, а «ниже стоящие» особи чаще находились впереди либо позади. Во время групповых перемещений павианы нередко знали, куда направляются: к примеру, к уже знакомому месту ночлега. Поэтому обезьяны во главе строя на самом деле не вели за собой остальных, а просто двигались впереди.
«Мы знаем, как важны прочные социальные связи для павианов: они способствуют более продолжительной жизни и большим репродуктивных успехам. Однако в данном контексте эти связи не служили определенным целям. Порядок передвижений, который мы наблюдали — это просто побочный продукт отношений в группе, а не стратегия, приносящая непосредственную выгоду», — заключили исследователи.
Ранее в другой серии экспериментов медвежьих павианов с помощью лазерных указок проверили на умение распознавать себя в зеркале. Хотя испытуемые провалили тест на самосознание, ученые заявили, что павианы все же демонстрировали некий промежуточный уровень понимания зеркального отражения.
Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.
Яркие краски, стильные обои, практичный линолеум — все это может оказаться источником опасных токсинов, которые незаметно отравляют воздух в наших домах. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему пора прекратить строить дома и бани из железнодорожных шпал, что скрывает некачественный линолеум, почему асбестовый шифер вызывает рак, что не так с натяжными потолками, окнами и плинтусами, как правильно выбрать ламинат и обои для спальни?
Общее правило всей мировой космонавтики — стерилизовать аппараты, а особенно посадочные: ученые стараются избежать занесения земной жизни в другие миры. Теперь появилась идея, наоборот, целенаправленно доставить устойчивые к экстремальным условиям микроорганизмы в предполагаемый океан подо льдом спутника Сатурна.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.
Команда российских исследователей, включая ученых из НИУ ВШЭ, применили искусственный интеллект для анализа подписок 4,5 тысячи студентов на VK-сообщества. Оказалось, что алгоритмы могут с высокой точностью предсказывать, кто отличник, а у кого трудности с учебой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лики созависимости
Марс – это вам не Луна. Почему так сложно отправить человека на Красную планету?
«Спутник-V» оказался лучше вакцины Pfizer — но это не помешает России проиграть борьбу с эпидемией
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии