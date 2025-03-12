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2 минуты назад
Андрей Папиш
3

Австралийские морские львы засняли новые тактики собственной охоты

4.3

Биологам не всегда удается своими глазами понаблюдать за привычками животных в дикой природе — особенно под водой. Тогда положение спасают видеокамеры. Так поступили специалисты из Австралии: прикрепили камеры к шкуре австралийских морских львов, а через несколько дней собирали видеоданные. Более чем из 50 часов записи, которые наснимали эти хищники, ученые выделили несколько основных тактик их охоты на придонную добычу.

Биология
# Австралия
# Видеокамеры
# видеонаблюдение
# морские млекопитающие
# морской лев
# охота
# хищничество
Тактика захвата добычи была определена по видеозаписям, сделанным 10 взрослыми самками австралийских морских львов в Южной Австралии
Тактика захвата добычи была определена по видеозаписям, сделанным 10 взрослыми самками австралийских морских львов в Южной Австралии. На снимках показаны примеры хищничества (a) и (b) в положении «сиди и жди», (c) преследование, (d) переворачивание камней или субстрата, (e) зондирование и (f) тактика засады / © Animal Behaviour, Nathan Angelakis et al.

Не за всяким животным может проследить человек. Одни скрываются в горах, другие — в густых джунглях, третьи — под водой, особенно на большой глубине. На помощь биологам в таких случаях приходят камеры.

По материалам, собранным с видеоловушек, приматологи недавно узнали, что особи шимпанзе по-своему раскалывают орехи, а видеонаблюдения за каракатицами раскрыли их маскировочные приемы. Да достаточно вспомнить популярные снимки редкого снежного барса, сделанные на фотоловушки, — по-другому численность и распространенность этих животных сложно оценить.

Камеры — порой единственный способ узнать об охотничьем поведении морских животных. Мало того что в воде ограниченная видимость, так еще в проворности человек сильно уступает каким-нибудь тюленям или косаткам. Биологи изящно выходят из положения: устанавливают видеокамеры на самих животных. Таким образом, к примеру, ученые узнали, что подвид капского морского котика (Arctocephalus pusillus doriferus) приспособил глубоководные кабели, трубопроводы и затонувшие суда для охоты.

Несколько фрагментов видеозаписи охоты, сделанной морскими львами / © Animal Behaviour, Nathan Angelakis et al.

На этот раз исследователи закрепили камеры на самок австралийских морских львов (Neophoca cinerea), чтобы выяснить их хищнические тактики. Ранние наблюдения уже помогли установить, что эти млекопитающие охотятся близко ко дну, нередко заплывают в сады морских губок и леса макроводорослей на рифах.

Теперь же австралийские биологи решили узнать, как эти вымирающие животные (по данным Международного союза охраны природы за 2014 год, их численность равнялась 6,5 тысячи особей) ловят добычу в разных местах обитания. Результаты опубликовал журнал Animal Behaviour.

Специалисты выбрали 10 взрослых самок с разных островов на юге Австралии. Биологи сначала стреляли в них из пистолета дротиками-шприцами с успокоительным и через 10-15 минут подбирались ближе, чтобы надеть маску для наркоза. После этого они клеили к шкуре животных, возле лопаток, камеры на пластырях. Через несколько дней, когда самки морских львов гарантированно поохотились, их отлавливали, а устройства снимали. Данные собирали в течение четырех лет: в сентябре 2009-го, феврале 2010-го, марте 2012-го, феврале и декабре 2022 года.

Успешное хищничество, идентифицированное по видеозаписям, сделанным 10 взрослыми самками австралийских морских львов в Южной Австралии. На снимках: (a) Гигантская австралийская каракатица, Sepia apama, (b) южная песчаная плоскоголовка, Platycephalus bassensis, (c) окунь вида Pseudogoniistius nigripes, (d) короткохвостый хвостокол вида Trygonoptera mucosa, (e) морская улитка вида Haliotis laevigata, (f) австралийская кунья акула, Mustelus antarcticus, (g) кальмар вида Sepioteuthis australis и (h) изменчивая воротниковая акула, Parascyllium variolatum / © Animal Behaviour, Nathan Angelakis et al.

Всего морские львицы наснимали больше 56 часов плавания, среди которых — 428 случаев охоты. Самки продемонстрировали пять разных тактик, они различались в зависимости от места. В макроводорослях и на лугах морской травы звери зондировали добычу (в основном головоногих моллюсков), а на голом песке и в садах морских губок преследовали ее (в основном донных рыб). Три «участницы» исследования, как отметили авторы статьи, только рыбу и добывали.

На рифах львицы порой устраивали засады, прячась среди водорослей. Иногда просто останавливались и ждали, пока рыба приблизится к ним сама. Также животные в поисках еды переворачивали камни, но эту тактику применяли реже всего.

Стоит сказать, что в рацион австралийских морских львов входит больше 200 различных видов организмов, и новые результаты показывают гибкость поведения этих хищников. Примечательно, что каждая самка предпочитала два или три способа, а некоторые тактики, судя по всему, применяются только к определенной добыче. По словам исследователей, это сравнимо с тем, как шимпанзе добывают термитов палочками, а косатки иногда выпрыгивают на берег в погоне за моржами.

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Биология
# Австралия
# Видеокамеры
# видеонаблюдение
# морские млекопитающие
# морской лев
# охота
# хищничество
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