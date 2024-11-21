Эфиопские шакалы оказались сластенами

Исследователи, участвующие в программе по сохранению эфиопских шакалов, впервые задокументировали у этих исчезающих животных весьма необычное для крупных плотоядных хищников поведение. Как выяснилось, они не прочь полакомиться сладким нектаром, параллельно играя роль опылителей.

Эфиопский шакал (Canis simensis) — один из редчайших видов в семействе псовых. Эти длинноногие и длинномордые животные, происходящие от волков, обитают в узкой зоне горной Эфиопии. В научной литературе этого хищника также называют эфиопским волком или лисицей, эфиопским чепрачным шакалом. Общую численность его семи существующих популяций оценивают в 550 взрослых особей.

В рамках природоохранного проекта Ethiopian Wolf Conservation Programme за эфиопскими шакалами регулярно наблюдают. Недавно ученые заметили хищников за слизыванием нектара с цветков эндемичного для Эфиопии растения книпхофии облиственной (Kniphofia foliosa). Во время «сладкой трапезы» морды животных покрывались пыльцой, поэтому, переходя от соцветия к соцветию, они, вероятно, их опыляли.

Наблюдения за Canis simensis показали, что некоторые особи посещали до 30 соцветий за одну вылазку, причем нектаром лакомились животные из разных стай. Ученые также обратили внимание на свидетельства социального обучения: молодые эфиопские шакалы приходили на цветочные поля вместе со взрослыми.

По словам авторов нового исследования, подобное поведение — возможно, первый известный пример опыления растений крупным хищником. Также это, вероятно, единственный задокументированный случай питания нектаром достаточно большого плотоядного зверя.

Спектр животных, опыляющих цветковые растения, довольно широк. Из прошлых научных работ известно, что среди млекопитающих нектароядные опылители в основном представлены летающими видами, такими как летучие мыши, и в меньшей степени некоторыми сумчатыми, грызунами, приматами и небольшими плотоядными.

Млекопитающие, участвующие в опылении, как правило, мелкие или средние по размеру и часто обитают на деревьях. Плотоядные млекопитающие (Carnivora), в рационе которых присутствует и нектар, встречаются гораздо реже: в одном из предыдущих обзоров ученые насчитали всего четыре хищных вида, потенциально способных быть опылителями.

Однако исследования в этой области продолжаются, так что список плотоядных, добывающих нектар и, предположительно, участвующих в опылении, пополняется. Статья в журнале Ecology об эфиопских шакалах, облюбовавших сладкое угощение из цветков книпхофии, — очередное тому подтверждение.

В заключении авторы научной работы отметили, что сделанные открытия подчеркивают, как много люди еще не знают об одном из самых уязвимых хищников в мире, а также демонстрируют сложное взаимодействие разных видов, обитающих в этом регионе Африки.

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