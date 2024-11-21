Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эфиопские шакалы оказались сластенами
Исследователи, участвующие в программе по сохранению эфиопских шакалов, впервые задокументировали у этих исчезающих животных весьма необычное для крупных плотоядных хищников поведение. Как выяснилось, они не прочь полакомиться сладким нектаром, параллельно играя роль опылителей.
Эфиопский шакал (Canis simensis) — один из редчайших видов в семействе псовых. Эти длинноногие и длинномордые животные, происходящие от волков, обитают в узкой зоне горной Эфиопии. В научной литературе этого хищника также называют эфиопским волком или лисицей, эфиопским чепрачным шакалом. Общую численность его семи существующих популяций оценивают в 550 взрослых особей.
В рамках природоохранного проекта Ethiopian Wolf Conservation Programme за эфиопскими шакалами регулярно наблюдают. Недавно ученые заметили хищников за слизыванием нектара с цветков эндемичного для Эфиопии растения книпхофии облиственной (Kniphofia foliosa). Во время «сладкой трапезы» морды животных покрывались пыльцой, поэтому, переходя от соцветия к соцветию, они, вероятно, их опыляли.
Наблюдения за Canis simensis показали, что некоторые особи посещали до 30 соцветий за одну вылазку, причем нектаром лакомились животные из разных стай. Ученые также обратили внимание на свидетельства социального обучения: молодые эфиопские шакалы приходили на цветочные поля вместе со взрослыми.
По словам авторов нового исследования, подобное поведение — возможно, первый известный пример опыления растений крупным хищником. Также это, вероятно, единственный задокументированный случай питания нектаром достаточно большого плотоядного зверя.
Спектр животных, опыляющих цветковые растения, довольно широк. Из прошлых научных работ известно, что среди млекопитающих нектароядные опылители в основном представлены летающими видами, такими как летучие мыши, и в меньшей степени некоторыми сумчатыми, грызунами, приматами и небольшими плотоядными.
Млекопитающие, участвующие в опылении, как правило, мелкие или средние по размеру и часто обитают на деревьях. Плотоядные млекопитающие (Carnivora), в рационе которых присутствует и нектар, встречаются гораздо реже: в одном из предыдущих обзоров ученые насчитали всего четыре хищных вида, потенциально способных быть опылителями.
Однако исследования в этой области продолжаются, так что список плотоядных, добывающих нектар и, предположительно, участвующих в опылении, пополняется. Статья в журнале Ecology об эфиопских шакалах, облюбовавших сладкое угощение из цветков книпхофии, — очередное тому подтверждение.
В заключении авторы научной работы отметили, что сделанные открытия подчеркивают, как много люди еще не знают об одном из самых уязвимых хищников в мире, а также демонстрируют сложное взаимодействие разных видов, обитающих в этом регионе Африки.
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан
Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.
Международная команда специалистов во главе с сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ имени И. М. Сеченова выявила наиболее перспективные направления для исследований в области лечения аутоиммунных заболеваний. Команда первой провела систематический обзор для поиска всех опубликованных в научных работах математических моделей аутоиммунных патологий и выявила недостаток моделей, которые могут значительно ускорить разработку новых лекарств.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Самый краткий курс: как перестать беспокоиться и пережить взрыв ядерной бомбы
Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей
5 психологических трюков, с помощью которых маркетологи влияют на покупателей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии