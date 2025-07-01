Косатки поделились с людьми добытой едой

Морские биологи собрали данные о попытках косаток «угощать» людей частью своей добычи. Специалисты задокументировали десятки подобных случаев в океанах по всему миру.

Домашние питомцы — кошки и собаки — порой приносят в дом к хозяевам добычу, что ученые объясняют проявлением инстинктов и заботы, стремлением привлечь внимание и другими причинами. Однако недавно исследователи из Канады, Новой Зеландии и Мексики представили свидетельства, что такие повадки могут быть распространены и у диких животных. Статья, вышедшая в издании Journal of Comparative Psychology, стала одним из первых подробных научных описаний подобного поведения у косаток.

Ученые рассмотрели 34 случая за последние два десятка лет, когда косатки, взаимодействуя с людьми, пытались предложить им добытую еду. Эпизоды происходили в разных частях Мирового океана, от берегов Калифорнии и Новой Зеландии до Норвегии и Патагонии.

Исследователи отмечают, что косатки — социальные животные, делиться добычей с сородичами — обычное дело для них. Это просоциальное, то есть приносящее пользу другим, поведение помогает им выстраивать отношения друг с другом. Подобные проявления «щедрости» с людьми могут говорить о заинтересованности косаток в контактах с человеком, считают ученые.

Задокументированные в исследовании фото- и видеосвидетельства / © Jared R. Towers, Ingrid N. Visser, Vanessa Prigollini, Journal of Comparative Psychology (2025)

Отбирая примеры поведения косаток для анализа в виде фото, видео и рассказов очевидцев, специалисты придерживались строгих критериев. Животные должны были по собственной инициативе подплыть к людям, находившимся в воде, на лодке или на берегу, и оставить перед ними часть добычи. Во всех рассмотренных случаях, кроме одного, косатки явно дожидались реакции на «угощение». В семи эпизодах эти морские млекопитающие пытались повторно предлагать еду после отказа людей принять ее.

Ученые также обратили внимание на разнообразие «меню» косаток: среди предложенной человеку добычи были шесть видов рыб, пять млекопитающих, трое беспозвоночных, две птицы, одна рептилия и даже водоросль.

Исследователи связывают поведение косаток с их развитым интеллектом и стремлением взаимодействовать с родственными и неродственными видами. К тому же косатки — морские сверххищники, которые часто охотятся на животных крупнее себя, поэтому бывают излишки добычи, которыми они могут делиться.

Предложение пищи людям может быть элементом игры, попыткой установить связь с человеком или просто проявлением любопытства. С учетом впечатляющих когнитивных способностей косаток все варианты возможны, заключили авторы статьи.

Добавим, недавно другая группа исследователей китов впервые задокументировала еще одну разновидность интеллектуального поведения косаток: они использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Тарасова 712 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.