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Самцы диких африканских слонов оказались дружелюбнее в присутствии молодняка
Американские ученые несколько лет наблюдали за самцами африканских слонов в дикой природе. Анализ сделанных видеозаписей показал, какие поведенческие особенности присущи животным, в каком контексте они проявляются и как меняются в зависимости от окружения. Исследователи полагают, что их открытия будут полезны для разработки эффективных стратегий сохранения слонов и создания для них более благоприятных условий в неволе.
Многим млекопитающим свойственны устойчивые индивидуальные различия в поведении, и слоны в этом плане — яркий пример. Это высокоинтеллектуальные животные, ведущие насыщенную социальную жизнь, чему немало свидетельств в научной литературе.
В одном из прошлых исследований сообщалось, что слоны могут обращаться друг к другу по «имени» — с помощью комбинации звуков, адресованных конкретным животным, по которым их можно идентифицировать. Также известно, что дикие азиатские слоны способны проявлять индивидуальность в решении сложных головоломок.
Многие задокументированные свидетельства характера и поведения слонов в дикой природе касаются самок, которые всю жизнь проводят в семейных группах. В новой статье, вышедшей в журнале PLOS One, специалисты в области биологии и природоохраны из США сосредоточили внимание на слонах-самцах. Наблюдения за 34 животными вели на протяжении пяти сезонов, с 2007 по 2011 год, в Национальном парке Этоша в Намибии.
Становясь взрослыми, самцы покидают родовую группу и присоединяются к полностью «мужским» сообществам с динамичными и сложными социальными отношениями и иерархией подчинения.
Американские исследователи обнаружили у самцов слонов пять черт характера, или индивидуальных особенностей поведения, которые регулярно повторялись и по-разному проявлялись от животного к животному. Среди них — агрессивность, доминирование, дружелюбное социальное взаимодействие (аффилиация), тревожность (беспокойство) и спокойствие.
Социальный контекст, то есть находящиеся рядом сородичи, влиял на то, как вели себя слоны. Присутствие молодых особей и доминирующего самца воздействовало сильнее всего, а вот эффекта от пребывания рядом самцов в состоянии муста биологи не заметили.
В компании молодняка другие самцы чаще демонстрировали дружелюбие и доминирование. Напротив, когда рядом оказывался «влиятельный» самец, другие слоны меньше проявляли дружественный настрой. У лидеров — наиболее значимых самцов в группе — агрессивное и дружелюбное поведение наблюдалось одинаково часто.
Молодые самцы были более схожими в чертах характера, чем старшие собратья. По словам ученых, это подтверждает предположение о том, что неповторимые, но социально гибкие особенности поведения у слонов развиваются с возрастом.
В заключение исследователи отметили важность новых деталей о чертах характера слонов и положительном влиянии молодняка на психологическое состояние старших самцов. Специалисты рекомендовали учитывать эти знания при формировании групп слонов, содержащихся в неволе.
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