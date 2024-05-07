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Биологи выяснили, зачем зебры покачивают головой
Команда биологов из США описала у зебр язык телодвижений, который, по-видимому, они используют для налаживания социального взаимодействия. Такое поведение может указывать на сложные когнитивные способности у этих животных и сравнительно сложную организацию их сообществ.
Способность двух и более лиц фокусировать внимание на одном и том же объекте, представляющем общий интерес, — умение, которое, как считается, легло в основу человеческого сотрудничества. Долгие годы ученые полагали, что совместное внимание — прерогатива высших приматов, а у других животных это поведение не встречается. Однако группа американских биологов из Принстонского университета под руководством Северин Хекс (Severine Hex) доказала обратное.
Во время полевых работ в Африке Хекс и ее коллеги заметили, что некоторые саванные зебры (Equus quagga) совершают повторяющиеся движения головой и шеей вверх-вниз. Ученые задалась вопросом, могут ли эти движения быть своего рода сигналом для других зебр.
Чтобы разобраться в вопросе, биологи изучали стадо 112 зебр в заповеднике Ол Педжета в Кении с июля по сентябрь 2021 года. Ученые фиксировали каждый случай, когда одна из зебр начинала покачивать головой, и отмечали, как на этот сигнал реагировали другие животные. Также команда Хекс подмечала, когда одна или несколько зебр начинали движения, поскольку перед этим часто происходило покачивание головой.
В общей сложности за 290 часов наблюдений биологи задокументировали 164 покачивания. С помощью статистического анализа данных исследователи выяснили, что зебры намеренно начинали покачивания, когда поблизости находились другие зебры. Этот жест вызывал отклик примерно в 70 процентах случаев, и ответы на него всегда оказывались дружелюбными. Другая зебра, которой был адресован такой сигнал, часто наклоняла голову назад, словно давала ответ.
Когда зебра посылала сигнал с помощью покачивания головы другой зебре, а затем отправлялась в путь, последняя часто присоединялась к партнеру. В других случаях животные начинали вместе пастись либо ухаживать друг за другом (прижимались плечами, щипали друг друга за шею и царапали спину). В ситуациях, когда движения головой игнорировались, в 33 процентах случаев зебра повторяла сигнал в течение следующих 30 минут.
«Ученые изучают совместное внимание в основном у приматов или домашних питомцев. Мы показали, что этим умением могут обладать и дикие животные. Они используют язык телодвижений для координации совместного поведения. То есть подобное поведение может быть более широко распространено среди животных, чем считалось ранее. Это очень важно, поскольку прольет свет на эволюцию сложного социального взаимодействия у животных», — пояснила Хекс.
Отметим, что покачивание головой наблюдается и у пятнистых гиен (Crocuta crocuta). В основном этот сигнал используют детеныши, чтобы пригласить на игру членов клана.
Подробнее с результатами исследования Хекс и ее коллег можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Animal Behaviour.
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