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Психологи выявили четыре типа перфекционизма и описали их влияние на состояние человека
Перфекционизм, то есть стремление во всем добиться идеальных результатов, влияет на успех и психологическое состояние. Ученые из Финляндии выделили четыре вида перфекционизма, которые различаются не только признаками, но и воздействием на жизнь человека.
От образа жизни и особенностей характера человека зависит его физическое и психическое здоровье, настроение, благополучие на работе и в быту. Например, одно из предыдущих исследований выделило несколько наиболее распространенных графиков сна и описало их влияние на качество жизни. В новой работе ученые сфокусировались на разновидностях перфекционизма — убеждения, что идеал существует, может и должен быть достигнут, в то время как несовершенные решения права на существование не имеют.
Исследователи образования из Восточнофинляндского университета и Академии Або (оба — в Финляндии) опросили 511 учеников, которым в среднем было 15,3 года, из пяти средних школ в разных шведоязычных школах Финляндии. На основе полученных данных ученые описали четыре психологических портрета людей с разной степенью перфекционизма. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Learning and Individual Differences.
Чтобы охарактеризовать уровень перфекционизма и понять, как он связан с качеством жизни подростка, авторы работы изучили следующие параметры: стремление к идеалу, страх ошибиться, благополучие в учебе (вовлеченность в образовательный процесс, эмоциональное выгорание), общее благополучие (в том числе симптомы тревоги и депрессии). Участники исследования по специальным шкалам оценивали, насколько согласны с утверждениями об отношении к решению различных задач и своем психологическом состоянии, например: «Я почти никогда не бываю доволен своей работой», «Я чувствовал себя одиноким в последний месяц».
По степени перфекционизма ученые разделили школьников на следующие группы:
— умеренно обеспокоенные (относительно низкое стремление к идеалу, относительно высокий страх ошибиться), — перфекционисты (высокие стремление к идеалу и страх ошибиться),
— амбициозные (высокое стремление к идеалу, низкий страх ошибиться),
— неперфекционисты (низкие стремление к идеалу и страх ошибиться).
И амбициозные, и склонные к перфекционизму школьники были увлечены учебой и стремились к высоким результатам, однако у перфекционистов зафиксировали больше симптомов эмоционального выгорания, тревоги и депрессии. При этом оба этих типажа отличались сильными переживаниями и были связаны с более низким уровнем благосостояния. Около 82% участников исследования в течение учебного года оставались в одной группе: их уровень перфекционизма не менялся. Однако кто-то из умеренно обеспокоенных превращался в неперфекционистов или перфекционистов, кто-то — из перфекционистов переходил в категорию умеренно обеспокоенных.
Если менялась степень перфекционизма, другим становился и уровень психологического благополучия. В ситуации, когда участники исследования начинали сильнее стремиться к идеальным результатам, они сильнее утомлялись. При переходе к неперфекционистскому типажу, наоборот, ослабевали симптомы депрессии и тревожности.
«Результаты работы показывают, что особенно важно понять, как самокритика и неудовлетворенность собственными достижениями у школьников связаны с ухудшением их благосостояния. Высокие цели и вовлеченность не гарантируют благополучия, если в то же время он очень беспокоится о своей успеваемости», — отметили авторы исследования.
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