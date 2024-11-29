Биологи подтвердили восприимчивость ракообразных к боли 

Омаров, креветок и крабов, как правило, разделывают и варят живьем. Но теперь вряд ли кто-то захочет это делать: ученые из Гетеборгского университета (Швеция) зафиксировали повышенную мозговую активность и реакцию центральной нервной системы берегового краба (Carcinus maenas) в ответ на болевые ощущения с помощью электрофизиологических методов. Открытие может изменить условия содержания ракообразных и отношение к ним.

В 2015 году исследователи поместили 40 крабов в раздельные аквариумы и наблюдали за их реакцией на внешние раздражители. Каждые 10 секунд в течение двух минут животных из экспериментальной группы подвергали воздействию электрического тока. В результате 16 из 20 крабов начали быстро двигаться в аквариумах, а четверо предприняли попытку побега. В это время их сородичам из контрольной группы ничего не угрожало. Именно тогда исследователи впервые доказали, что ракообразные чувствуют боль.

До этого считалось, что у этих беспозвоночных попросту нет областей мозга, ответственных за реакцию на боль. В итоге их анатомия мозга сильно отличается от таковой у высших животных, даже несмотря на наличие важных функциональных зон, обрабатывающих информацию.

Точки над i расставили биологи из Швеции и Португалии в статье, вышедшей в журнале Biology. Команда провела уникальный эксперимент, измерив и записав активность мозга и центральной нервной системы берегового краба в ответ на механические и химические стимулы с помощью электрофизиологического метода, аналогичного электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Мягкие ткани животных — усики, клешни и ходильные ноги — подвергли механическому давлению нитями фон Фрея (нейлоновые мононити для диагностики чувствительности), а также наносили на них уксусную кислоту в разных концентрациях.

В результате ученые зафиксировали повышение активности в мозге ракообразных как при нанесении уксусной кислоты, так и при физическом давлении на мягкие ткани. Реакция указывает на наличие у животных так называемых ноцицепторов, ответственных за восприятие боли. Поскольку тело краба может передавать болевые сигналы в мозг, аналогичные механизмы, вероятно, присутствуют у других ракообразных, таких как раки и креветки.

Исследователи отметили, что механические стимулы вызывали более короткую, но интенсивную активность в мозге, в то время как реакция на уксусную кислоту длилась дольше. При этом усики крабов реагировали исключительно на химические стимулы.

Хотя четкая мозговая активность ракообразных во время механической и (или) химической стимуляции не означает, что эти животные воспринимают боль так же, как люди, открытие важно для понимания их способности восприятия вредоносных раздражителей. Результаты исследования поднимают вопросы об обращении с ракообразными в таких областях, как пищевая промышленность, наука и аквакультура.

Биологи заключили, что восприимчивость крабов к боли должна привести к более гуманному обращению. Они призвали коллег рассматривать эти новые данные при разработке нормативных актов и стандартов содержания ракообразных. Достигнуть полного понимания работы ноцицепторов у них помогут дальнейшие исследования.

«Нам нужно найти менее болезненные способы умерщвления ракообразных, если мы хотим и дальше употреблять их в пищу, ведь теперь есть научные доказательства того, что они чувствуют боль и реагируют на нее», — подытожил один из авторов научной работы Линн Снеддон (Lynne Sneddon).

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