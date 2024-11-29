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Гормонозаместительная терапия навредила сердцу
Некоторые препараты для облегчения симптомов менопаузы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная команда ученых. Потенциальные вред и польза зависят как от сочетания действующих веществ в составе лекарств, так и от способа их доставки в организм.
Когда у женщин наступает менопауза, то яичники перестают вырабатывать половые гормоны. Чтобы «заменить» этот орган и облегчить симптомы климакса, применяют заместительную гормональную терапию. При этом, согласно недавним исследованиям, такое лечение может повысить риск рака груди, а справиться с неприятными ощущениями при менопаузе позволяет моржевание.
Медики из Уппсальского университета в Швеции и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии выяснили, что отдельные препараты гормонозаместительной терапии способны повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и инсульта. Результаты исследования появились в British Medical Journal.
Выводы публикации основаны на данных 138 исследований, в которых с 2007 по 2020 год участвовали 919 614 здоровых женщин 50-58 лет в Швеции. Ни одна из них не использовала заместительную гормональную терапию в течение двух лет до исследования.
Женщинам из выборки, кроме контрольной группы, назначили разные препараты гормонозаместительной терапии. В зависимости от назначений участниц исследования разделили на группы:
— непрерывная пероральная комбинированная (содержащая и эстроген, и прогестаген) гормональная терапия,
— пероральная комбинированная гормональная терапия в течение фиксированного отрезка времени,
— пероральные эстрогены без контрацепции,
— пероральные эстрогены с местным прогестагеном,
— тиболон,
— трансдермальная комбинированная гормональная терапия,
— трансдермальные эстрогены без контрацепции.
Далее ученые два года наблюдали за состоянием здоровья участниц эксперимента, в частности отслеживали случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Учитывались также социально-демографические факторы, которые могли повлиять на результаты исследования: возраст, уровень образования, регион проживания, высокое кровяное давление, а также наличие или отсутствие сахарного диабета.
У 919 614 женщин зарегистрировали 24 089 случаев проблем с сердцем и сосудами. Риск ишемической болезни повышали пероральная комбинированная непрерывная терапия и препарат тиболон в форме таблеток. С более высокой вероятностью любых сердечено-сосудистых заболеваний были связаны трансдермальные процедуры: использование специальных пластырей, гелей и кремов.
«Если бы 1000 женщин начали каждый из этих методов лечения и наблюдались в течение года, мы бы ожидали увидеть семь новых случаев венозной тромбоэмболии во всех группах», — пояснили исследователи.
Повышенный риск появления тромбов возникал при пероральной комбинированной (как непрерывной, так и в течение отрезка времени) терапии, пероральном применении эстрогенов без контрацепции и трансдермальной комбинированной терапии. Тиболон к тромбозам не приводил, однако был связан с риском инсульта и сердечного приступа.
«Полученные результаты подчеркивают, что разные комбинации гормонов и методов их введения неодинаково влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний», — подытожили авторы статьи.
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