У готовки в аэрогриле выявили преимущество для здоровья, не связанное с едой

Из прошлых исследований известно, что во время приготовления еды в воздух попадает значительное количество мельчайших твердых частиц и летучих органических соединений, высокие концентрации которых могут вредить здоровью. Немецкие и британские ученые провели эксперимент, в котором из пяти способов готовки выявили наиболее безопасный с точки зрения загрязняющих выбросов в окружающую среду.

Испытания проходили на территории Бирмингемского университета (Великобритания), в специальной кухне-лаборатории, оснащенной необходимым измерительным оборудованием и плитой с индукционной конфоркой. В помещении не было ведущих на улицу окон или дверей, а принудительную вентиляцию и вытяжку на время экспериментов отключали, чтобы они не могли существенно влиять на качество воздуха.

Исследователи протестировали пять методов приготовления куриной грудки: ее жарили на обычной сковороде, во фритюре, быстро обжаривали с перемешиванием в воке (глубокой сковороде, используемой в азиатской кухне), готовили в аэрогриле и варили. В процессе ученые отслеживали концентрации мелкодисперсных твердых частиц и летучих органических соединений (ЛОС).

В результате удалось установить, что сильнее всего воздух на кухне загрязняла жарка на обычной сковороде: уровень твердых микрочастиц составил 92,9 микрограмма на кубический метр воздуха, а концентрация ЛОС — 260 частей на миллиард. Готовка во фритюре показала результаты в 7,7 микрограмма на кубический метр и 230 частей на миллиард, а обжаривание в воке — 26,7 микрограмма на кубический метр и 110 частей на миллиард.

Казалось бы, варка должна была слабее всего ухудшить качество окружающего воздуха, однако выяснилось, что по выбросам твердых микрочастиц и летучих органических соединений этот метод опередил готовку в аэрогриле. Когда куриную грудку варили в кастрюле на индукционной конфорке, концентрация соответствующих загрязнителей составила 0,7 микрограмма на кубический метр и 30 частей на миллиард, а в случае с аэрогрилем — 0,6 микрограмма на кубический метр и 20 частей на миллиард.

«При приготовлении пищи на уровень загрязнения воздуха влияют и другие факторы, включая количество используемого масла и температуру плиты. Однако можно с уверенностью сказать, что проветривание с открытием окон и использование вытяжки помогут рассеять вредные частицы и снизить их воздействие на человека», — заявил в комментарии Daily Mail один из авторов новой работы профессор Кристиан Пфранг (Christian Pfrang). Статья о ней вышла в журнале Indoor Air.

Ранее исследования показывали, что высокая концентрация загрязнителей в воздухе помещений может приводить к сердечно-сосудистым и цереброваскулярным заболеваниям, патологиям дыхательной системы и зрения, респираторным инфекциям и приступам астмы. Также они повышают риск рака и смерти, особенно у людей из уязвимых категорий.

Ученые рекомендовали продолжать проветривание в кухне и не выключать вытяжную вентиляцию даже по окончании готовки, поскольку загрязняющие частицы остаются в воздухе еще какое-то время и могут распространиться по дому.

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