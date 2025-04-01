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Арахнологи раскрыли необычный способ охоты пещерных пауков
Обычно пауки питаются летающими насекомыми, которые попадают в их сети. В глубине пещер, где царит вечная темнота, таких насекомых мало, поэтому местные членистоногие придумали способ, позволяющий им ловить добычу так, как не способны сородичи за пределами пещер. Ученые впервые зафиксировали, как эти пауки ловят жертву, которая передвигается по стенам, минуя классическую паутину.
Пауки семейства Tetragnathidae строят сложные круглые ловчие сети на ветках деревьев или иных поверхностях. Такие ловушки эффективны против комаров, мух и мотыльков: жертва застревает в липких нитях, после чего паук быстро обездвиживает ее.
В пещерах Европы обитает один из представителей семейства Tetragnathidae — вид Meta menardi. В темноте почти нет летающих насекомых, зато много ползающих существ. Классическая круглая паутина там бесполезна. Она работает по принципу «ловушки на скорости». Когда насекомое летит и задевает паутину крыльями, то мгновенно прилипает к липким нитям. Медлительные существа, ползающие по стенам, просто обойдут липкие участки или не создадут достаточной вибрации, чтобы паук их заметил.
Ранее в рационе Meta menardi исследователи находили значительную часть многоножек, слизней и даже других пауков. У ученых возник вопрос: как именно представители этого вида ловят такую добычу, если она не попадает в паутину? На него попыталась ответить команда британских арахнологов под руководством Томаса Хессельберга (Thomas Hesselberg) из Оксфордского университета.
Изначально ученые предложили несколько гипотез. Одна из них предполагала, что паук полностью покидает свою сеть и охотится на стенах пещеры. Другая — что добыча случайно срывается со стен и падает в паутину. Но доказательства в поддержку этих версий не было.
В 2021 году Хессельберг и его коллеги заметили, что, в отличие от сородичей, пауки Meta menardi строят сети иначе. Их паутина меньше по размеру, с меньшим числом круговых нитей, но с удвоенным количеством радиальных «якорных» нитей, прикрепленных к стенам. Это натолкнуло на мысль, что членистоногие подстроили паутину под новый тип охоты.
Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент. Они наблюдали за охотничьим поведением пауков в 14 пещерах археологического парка Кресвелл-Крэгс в Великобритании. В течение шести дней арахнологи выпускали в сеть различных животных: мучного жука (Tenebrio molitor), многоножек (Myriapoda) и других пещерных пауков. Добычу размещали рядом с радиальными нитями или прямо на них.
Когда жертва случайно задевала одну из радиальных «якорных» нитей, пауки реагировали мгновенно: бежали по соседней нити к источнику вибрации. Ученые предположили, что из-за меньшего числа круговых нитей сигнал от «якорных» становится сильнее. Круглые ловчие сети гасят вибрации, но радиальные паутины, наоборот, усиливают их, превращая в систему чувствительных триггеров.
Самое удивительное в том, что пауки не просто использовали сеть для ловли насекомых, а буквально «прислушивались» к малейшим вибрациям, передающимся по нитям. То есть пауки превратили радиальные нити в чувствительные детекторы, которые позволяют им засекать передвижение добычи даже за пределами традиционной паутины.
Исследователи предположили, что такая стратегия позволяет пауку атаковать и уносить добычу в центр паутины. Однако во время экспериментов пауки не атаковали жертв. Причина оказалась в размере и опасности подопытных: мучные черви слишком велики, многоножки ядовиты, а чужие пауки могут дать отпор.
Такой метод охоты делает Meta menardi уникальным среди других представителей семейства Tetragnathidae. Обычно пауки строят сети с устойчивыми каркасными нитями, которые помогают сохранять форму ловушки. Но у Meta menardi их гораздо меньше, вместо этого они используют многочисленные радиальные нити, прикрепленные к стенам пещеры. Нити действуют как «сигнализации» и передают вибрации непосредственно в центр сети, где находится паук. В отличие от сородичей, Meta menardi адаптировали сети не для ловли летающих насекомых, а для обнаружения движущейся добычи.
Теперь исследователям предстоит выяснить, насколько этот метод распространен у других пещерных пауков и можно ли считать его эволюционным преимуществом, возникшим из-за специфики среды обитания.
Научная работа опубликована в журнале Ethology.
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