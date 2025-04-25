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21 минута назад
Игорь Байдов
10

Гусеницы обокрали пауков, маскируясь под останки их жертв

4.1

В лесах гавайского острова Оаху рядом с пауками живет крошечная гусеница, которая крадет у членистоногих пищу. Пауки ее не замечают, потому что она использует фрагменты тел животных для маскировки. В новой статье команда американских энтомологов описала необычный механизм выживания у насекомых, который эволюция оттачивала миллионы лет. Ранее ничего подобного исследователи не наблюдали.

Биология
# гусеницы
# животные
# насекомые
# пауки
гусеница на Гавайях
На Гавайях ученые нашли гусеницу, которая превращает части мертвых животных в камуфляж, чтобы жить бок о бок с пауками, воровать их добычу и даже поедать сородичей / © Rubinoff lab, Entomology Section, University of Hawaii, Manoa

Гавайи — не только рай для туристов, но и арена эволюционных экспериментов. Изолированные острова стали домом для уникальных существ: пауков, которые ловят жертв на лету, гигантских многоножек и плотоядных гусениц. Последние особенно удивляют — среди насекомых гусеницы-хищники встречаются редко, всего 0,13% от всех известных науке.

До недавнего времени считалось, что такие гусеницы добывают пищу только охотой. Например, нападают из засады, как это делает Hawaiian inchworm. Но открытие команды американских энтомологов, описанное в журнале Science, показало, что одна из гавайских гусениц пошла дальше. Она использует фрагменты тел животных как часть своего облика, что помогает ей воровать пищу у пауков и даже поедать сородичей.

В 2008 году американский энтомолог Дэниел Рубинофф (Daniel Rubinoff) из Гавайского университета в Маноа исследовал паутину в дупле дерева. Внимание ученого привлекла странная гусеница: ее защитный «мешок» покрывали останки насекомых и членистоногих — головы жуков, ноги, сброшенная паучья шкура. Последующие 15 лет наблюдений подтвердили, что это не случайность, а продуманная тактика, которая помогает гусенице выживать.

Гусеницу прозвали «‎скелетоносцем». Она принадлежит к новому виду молей рода Hyposmocoma. Этот род насчитывает более 600 видов. Их личинки известны тем, что строят вокруг себя защитные «домики» из шелка и природных материалов. Но «скелетоносец» вместо листьев или песка используют для этого биологическое составляющее.

«Скелетоносец» встречается на планете только в одном месте — на небольшом участке горной цепи гавайского острова Оаху. Там гусеница живет исключительно в паутине, натянутой внутри полых бревен и скальных расщелин. Она не плетет сети сама, а использует уже существующие — те, что сделали пауки. На этих липких ловушках она охотится за насекомыми и другими членистоногими, которые туда попали. То есть «скелетоносец» не просто ест насекомых, а крадет их из паучьих сетей, находясь рядом с хозяевами ловушек.

Чтобы не стать жертвой пауков, гусеница создает себе камуфляж из фрагментов мертвых насекомых и сброшенных паучьих экзоскелетов. Камуфляж делает гусеницу похожей на мусор, который пауки обычно игнорируют. Кроме того, запах разлагающихся останков маскирует ее естественный аромат, делая «невидимой» для хищников.

Защитный мешок «‎скелетоносца»
Защитный мешок «‎скелетоносца», с плетенными в него частями животных / © Rubinoff lab, Entomology Section, University of Hawaii, Manoa

Гусеница не просто собирает «трофеи» — она тщательно подгоняет их под размеры своего «мешка». Если фрагмент слишком велик, насекомое отгрызает лишнее. В лаборатории «скелетоносцы» отказывались от любых материалов, кроме хитиновых оболочек, даже когда ученые предлагали им листья или песок.

Но это не все. «Скелетоносец» — каннибал. Исследователи выяснили это, поместив двух личинок в одну емкость. Более крупная особь без колебаний съела меньшую. По словам Рубиноффа, именно поэтому в паутине никогда не встречается больше одной гусеницы.

За 15 лет исследований энтомологи нашли всего 62 экземпляра, и все — в пределах 15 квадратных километров. Генетический анализ показал, что эволюционная линия этого вида на три миллиона лет старше самого острова Оаху, то есть вид существует как минимум пять миллионов лет.

Когда-то «скелетоносцы» были распространены намного шире и жили на других, древних островах архипелага, исчезнувших под водой. Сейчас их ареал сократился до крошечной территории. Рубинофф полагает, что это одновременно и удача, и трагедия. Хотя ученым удалось обнаружить крайне редкий вид, сегодня он находится на грани полного исчезновения. Инвазивные муравьи и паразитические осы вытесняют эндемиков Гавайев.

Команда Рубиноффа продолжит свои исследования. Главная цель — узнать, как гусеница понимает, какие кусочки насекомых подходят для маскировки, а какие — нет. Кроме того, ученые попытаются выяснить, как гусеница регулирует размер биологических «‎стройматериалов». Но главный вопрос сейчас: успеют ли люди сохранить вид, который эволюция создавала миллионы лет?

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Биология
# гусеницы
# животные
# насекомые
# пауки
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# аукцион
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