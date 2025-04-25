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Гусеницы обокрали пауков, маскируясь под останки их жертв
В лесах гавайского острова Оаху рядом с пауками живет крошечная гусеница, которая крадет у членистоногих пищу. Пауки ее не замечают, потому что она использует фрагменты тел животных для маскировки. В новой статье команда американских энтомологов описала необычный механизм выживания у насекомых, который эволюция оттачивала миллионы лет. Ранее ничего подобного исследователи не наблюдали.
Гавайи — не только рай для туристов, но и арена эволюционных экспериментов. Изолированные острова стали домом для уникальных существ: пауков, которые ловят жертв на лету, гигантских многоножек и плотоядных гусениц. Последние особенно удивляют — среди насекомых гусеницы-хищники встречаются редко, всего 0,13% от всех известных науке.
До недавнего времени считалось, что такие гусеницы добывают пищу только охотой. Например, нападают из засады, как это делает Hawaiian inchworm. Но открытие команды американских энтомологов, описанное в журнале Science, показало, что одна из гавайских гусениц пошла дальше. Она использует фрагменты тел животных как часть своего облика, что помогает ей воровать пищу у пауков и даже поедать сородичей.
В 2008 году американский энтомолог Дэниел Рубинофф (Daniel Rubinoff) из Гавайского университета в Маноа исследовал паутину в дупле дерева. Внимание ученого привлекла странная гусеница: ее защитный «мешок» покрывали останки насекомых и членистоногих — головы жуков, ноги, сброшенная паучья шкура. Последующие 15 лет наблюдений подтвердили, что это не случайность, а продуманная тактика, которая помогает гусенице выживать.
Гусеницу прозвали «скелетоносцем». Она принадлежит к новому виду молей рода Hyposmocoma. Этот род насчитывает более 600 видов. Их личинки известны тем, что строят вокруг себя защитные «домики» из шелка и природных материалов. Но «скелетоносец» вместо листьев или песка используют для этого биологическое составляющее.
«Скелетоносец» встречается на планете только в одном месте — на небольшом участке горной цепи гавайского острова Оаху. Там гусеница живет исключительно в паутине, натянутой внутри полых бревен и скальных расщелин. Она не плетет сети сама, а использует уже существующие — те, что сделали пауки. На этих липких ловушках она охотится за насекомыми и другими членистоногими, которые туда попали. То есть «скелетоносец» не просто ест насекомых, а крадет их из паучьих сетей, находясь рядом с хозяевами ловушек.
Чтобы не стать жертвой пауков, гусеница создает себе камуфляж из фрагментов мертвых насекомых и сброшенных паучьих экзоскелетов. Камуфляж делает гусеницу похожей на мусор, который пауки обычно игнорируют. Кроме того, запах разлагающихся останков маскирует ее естественный аромат, делая «невидимой» для хищников.
Гусеница не просто собирает «трофеи» — она тщательно подгоняет их под размеры своего «мешка». Если фрагмент слишком велик, насекомое отгрызает лишнее. В лаборатории «скелетоносцы» отказывались от любых материалов, кроме хитиновых оболочек, даже когда ученые предлагали им листья или песок.
Но это не все. «Скелетоносец» — каннибал. Исследователи выяснили это, поместив двух личинок в одну емкость. Более крупная особь без колебаний съела меньшую. По словам Рубиноффа, именно поэтому в паутине никогда не встречается больше одной гусеницы.
За 15 лет исследований энтомологи нашли всего 62 экземпляра, и все — в пределах 15 квадратных километров. Генетический анализ показал, что эволюционная линия этого вида на три миллиона лет старше самого острова Оаху, то есть вид существует как минимум пять миллионов лет.
Когда-то «скелетоносцы» были распространены намного шире и жили на других, древних островах архипелага, исчезнувших под водой. Сейчас их ареал сократился до крошечной территории. Рубинофф полагает, что это одновременно и удача, и трагедия. Хотя ученым удалось обнаружить крайне редкий вид, сегодня он находится на грани полного исчезновения. Инвазивные муравьи и паразитические осы вытесняют эндемиков Гавайев.
Команда Рубиноффа продолжит свои исследования. Главная цель — узнать, как гусеница понимает, какие кусочки насекомых подходят для маскировки, а какие — нет. Кроме того, ученые попытаются выяснить, как гусеница регулирует размер биологических «стройматериалов». Но главный вопрос сейчас: успеют ли люди сохранить вид, который эволюция создавала миллионы лет?
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