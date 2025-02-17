  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
40 минут назад
Елизавета Александрова
1
145

Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

4.8

В основном человечество как разумное сообщество считают совершенно уникальным случаем во Вселенной и результатом необыкновенно удачного стечения обстоятельств. Недавно ученые рассмотрели этот вопрос с точки зрения истории Земли и пришли к выводу, что нет никакого везения, а есть естественный процесс. На другой планете он может происходить даже быстрее, чем на нашей.

Астрономия
# внеземной разум
# внеземные цивилизации
# история Земли
# кислородная катастрофа
# разумная жизнь
# эволюция
Международная космическая станция, снятая с борта шаттла "Атлантис" в 2008 году
Международная космическая станция, снятая с борта шаттла "Атлантис" в 2008 году / © STS-122 Shuttle Crew, NASA

Солнечная система существует 4,6 миллиарда лет. Если считать моментом появления разумной цивилизации в этой системе возникновение письменности, то в этом смысле человечеству всего примерно пять тысяч лет. Даже если за исходную точку принять первое использование предком человека орудия труда, все равно возраст земной цивилизации получается, по космическим меркам, мизерным — 2,6 миллиона лет.

Солнце, по прогнозам, продолжит свою термоядерную «жизнь» еще пять миллиардов лет, но современная наука склоняется к тому, что оно со временем будет становиться интенсивнее и уже через один-два миллиарда лет на Земле будет слишком жарко не только для людей, но и, возможно, для жизни вообще. В связи с этим ученые задаются вопросом: почему мы как разумное сообщество появились «под занавес», когда у нас уже осталось сравнительно немного времени?

Британский физик Брэндон Картер в 1983 году выдвинул гипотезу «трудных шагов»: он полагал, что эволюция в целом слишком медлительна и чаще всего ей должно требоваться на создание разумных существ больше времени, чем может предоставить звезда. Земле, с точки зрения Картера, просто повезло пройти через непростые «промежуточные этапы». Среди них ученый называл появление ДНК и отделение предков человека от приматов.

Этот ход мысли перекликается с другими известными концепциями. Во-первых, это уравнение Дрейка — формула, предложенная в 1961 году Фрэнком Дрейком как попытка рассчитать ожидаемое количество разумных цивилизаций конкретно в нашей галактике Млечный Путь. В этой формуле очень много неизвестных, поэтому ее по-разному интерпретируют. Сторонники исключительности человечества апеллируют к редкости похожих на Землю планет и к тому, что, опять же, очень маловероятно нужное для появления разумных существ эволюционное стечение обстоятельств.

Стоит упомянуть и о теории Великого фильтра, которая заглядывает еще дальше: она говорит о препятствиях на пути к тому, чтобы разумная цивилизация не только возникла, но и развилась до такой степени, чтобы стать заметной в огромном пространстве, то есть чтобы ее могли обнаружить другие цивилизации.

В недавней статье для издания Science Advances исследователи из США и Германии рассмотрели версию Брэндона Картера и объяснили, что он рассуждал как астрофизик, но они предлагают рассмотреть вопрос с точки зрения геологии. Авторы статьи высказали мнение, что мы так «припозднились» вовсе не потому, что сама эволюция требует настолько много времени, а потому, что так сложилось именно на Земле из-за ее конкретных особенностей.

Исследователи подчеркнули, что изначально Земля была непригодна не только для появления разумной жизни, но и вообще для какой-либо жизни, кроме самой примитивной, одноклеточной. Все изменило Великое кислородное событие, которое еще называют кислородной катастрофой, потому что для большей части существовавшей тогда жизни появление кислорода стало губительным. Выжили лишь те, кто приспособился им пользоваться. Но эволюционно кислород оказался подарком, поскольку открыл возможности для гораздо большего биологического разнообразия. Если бы этого не случилось, нас бы не было.

«Виновниками» эпохального события считаются микроскопические синезеленые водоросли — цианобактерии, потому что они первые известные производители кислорода. Эта революция произошла, по оценкам, 2,4–2,2 миллиарда лет назад. Таким образом, Земля «прожила» долгие миллиарды лет, прежде чем на ней создались условия для того, чтобы в конце концов получить людей. Значит, если отсчитывать от этого момента, на возникновение разумной жизни из микроскопической потребовалось два с небольшим миллиарда лет.

Исследователи считают, что где-то на другой землеподобной «комфортной» планете никакой кислородной катастрофы может не произойти вообще, но вполне может получиться и наоборот: какие-нибудь аналоги цианобактерий появятся гораздо раньше. Тогда к тому моменту, когда у нас на Земле еще было царство губок и медуз, на другой планете существа уже будут строить города, телескопы и космические корабли.

Это напоминает об известном «парадоксе Ферми» — вопросе о том, где же тогда внеземные цивилизации и почему мы их не находим. Впрочем, многие астрономы уверяют: пока слишком рано говорить об одиночестве человечества — мы еще мало видим и «слышим» в космосе. В любом случае идея более быстрой эволюции на других планетах останется всего лишь гипотезой до тех самых пор, пока мы не обнаружим хотя бы один такой случай.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# внеземной разум
# внеземные цивилизации
# история Земли
# кислородная катастрофа
# разумная жизнь
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Фев
Бесплатно
География: карты и открытия
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Фев
Бесплатно
Пойманное пространство, или что такое голография?
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Фев
Бесплатно
Удивительные миры за орбитой Нептуна
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
18 Фев
700
Начало Руси
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Мозг: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Орнитология. Разбор по косточкам
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
600
Царская дипломатическая переписка и архивы из Эль-Амарны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Фев
600
Как общество достижений повлияло на внутреннюю жизнь современного человека
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
600
В глубине кургана: погребения аристократии Боспорского царства
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:02
Елизавета Александрова

Летящие на Марс астронавты вовремя узнают о солнечном шторме

Солнечная радиация в межпланетном пространстве — одна из серьезных проблем для пилотируемой космонавтики. Полет на Марс длится долгие месяцы, а прогнозировать крупное солнечное событие пока не представляется возможным. Тем не менее ученые нашли способ оперативного оповещения экипажа о начале такого события и дать космонавтам время укрыться от пиковой дозы. Как выяснилось, в этом может помочь уже успешно работающий на Марсе прибор.

Космонавтика
# космическая радиация
# космос
# марс
# пилотируемый полет
# солнечная активность
Позавчера, 13:51
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, кто погрыз кости динозавров мелового периода

Окаменевшие остатки могут поведать не только о самих вымерших организмах, иногда они хранят следы их взаимодействий. Разумеется, речь прежде всего о поедании одних другими. Известно немало подобных ихнофоссилий, оставленных на окаменевших мягких тканях динозавров. Новая статья дополнила их уникальными следами на костях. Оказалось, в мезозое ими не брезговали многобугорчатые млекопитающие и жуки-падальщики.

Палеонтология
# Динозавры
# мезозой
# окаменелости
# падальщики
# эволюция
Позавчера, 11:29
Evgenia

Физики обосновали, как время может течь обратно в открытой квантовой системе

Ученые математически объяснили возможность обратного течения времени на микроуровне. Новое исследование показывает, что противоположные стрелы времени теоретически могут возникать в определенных квантовых системах.

Физика
# T-симметрия
# время
# математика
# открытая квантовая система
# симметрия времени
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
13 февраля
Елизавета Александрова

В Солнечной системе заподозрили наличие объектов из Альфы Центавра

Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.

Астрономия
# космос
13 февраля
ПНИПУ

Ключ к тайнам родословной: пермские ученые рассказали, что хранит в себе ДНК

Современные технологии позволяют считывать ДНК с невероятной точностью, открывая новые возможности для изучения истории человечества. Ученые Пермского Политеха рассказали, что таит в себе удивительная молекула, почему не существует одинаковых людей, как с помощью «генетического кода» узнать о жизни предков, о том к каким заболеваниям у вас есть предрасположенность, и как генные инженеры борются с наследственностью.

ПНИПУ
# анализ ДНК
# гены
# ДНК
# кровь
# наследственность
# отпечатки пальцев
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Arkady Kolbenev
Arkady Kolbenev
11 секунд назад
-
0
+
Ну про геологов хорошо было сказано в теории большого взрыва. Биологи хихикают
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Ученые обнаружили ДНК сальмонелл и стрептококков в археологических памятниках бронзового века

    2 минуты назад

  2. Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

    40 минут назад

  3. Стоматологи изучили влияние вейпинга на здоровье десен

    2 часа назад

  4. Российские ученые улучшили эффективность прогноза рака легких

    4 часа назад
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Вчера, 18:49

Последние комментарии

Arkady Kolbenev
11 секунд назад
Ну про геологов хорошо было сказано в теории большого взрыва. Биологи хихикают

Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

Merkva Merkva
5 минут назад
Иван, автор вообще работоспособный, что и говорить, построил себе какой-то виртуальный мир из цифр. И-16 у него самый лучший самолет, который дураки

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Александр Быков
7 минут назад
Alone, похоже на брак фотопленки, не более того...

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Mechanical Man
8 минут назад
Да ладно, зато уважаемые люди попили бабло на маркетинге и инклюзивности.

Ричард Брэнсон не полетит на воздушном шаре в стратосферу: стартап Space Perspective оказался на грани закрытия

Alone Wolf
10 минут назад
З.ы. А вот сквозь такую штуковину ломиться крайне не рекомендую. Можно потом сильно удивиться ой немношшко совсем не там и не тогда оказавшись.

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

NeoLogism
18 минут назад
Sam, в Подмосковье сейчас сравнил среднюю цену 5 разных бензин в Роснефти получилось 66,4. Вон на Камчатке говорят и 100р сейчас поэтому у автора статьи

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Alone Wolf
21 минута назад
На Камчатке такое сняли раньше лет на дцать, и вобще такие штуки тут в некоторых местах вполне себе обычное явление(недаром в Аватаре-Царстве воды

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Иван Колупаев
1 час назад
Merkva, "нет политической воли" и "тупые генералы все просрали" две основополагающих мантры в патриотической тусовке, не удивляйтесь 😁 А у этого

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Иван Колупаев
1 час назад
Сергей, да тут много чего не работает 😁 после тотального редизайна от какой-то португальской веб-студии. Старожилы уже привыкли. К примеру окно

Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»

Merkva Merkva
1 час назад
Сравнивать число вылетов Хартмана с Покрышкиным или Кожедубом занятие бессмысленное - эти немцы так и летали всю войну как рядовые летчики, а

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Иван Колупаев
1 час назад
Вот интересно откуда очередной безумный фанат гретытунберг возьмет 81 гигатонну? Суммарный запас ядерки на планете где-то 3 гигатонны. В самые

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Сергей Лепендин
2 часа назад
> Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter. не работает (в разных браузерах, без блокировщиков) > Сегодня в Луксоре, который в

Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»

Максим Гревцев
3 часа назад
Если взрыв будет под водой, то каким образом базальт, который останется под водой, будет "высасывать углекислый газ из атмосферы"? Может быть, это

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Артемий Брызгунов
3 часа назад
А потом окажется что он столкнется с марсом а не с луной

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Альберт Савин
4 часа назад
Мария, да, уже посмотрел. Я учился в те времена, когда географические объекты не назначались указом президента США.

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Serjo Djachkowski
4 часа назад
Расширенный вариант работы по связыванию углекислого газа в базальте и офиолитах. В принципе это 1300 км 3 базальта. В Омане хотели такое хотели

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Viach Zam
5 часов назад
Помню, батя заправлял наш Москвич, где то в 60-х годах, 10л. А 72 стоил 50 копеек. 5 копеек стоил стакан газированной воды с двойным сиропом.

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Jacob Schwaliow
5 часов назад
Вы подождите. Скоро посевная начнётся. Вот тогда и сравнивайте.

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Ксения Попова
5 часов назад
Редакция, а можно ли сейчас каким-нибудь образом посмотреть статьи с максимальным рейтингом?))

Индекс важности статей: зачем он нужен и как его определяют

Владимир Рудомётов
5 часов назад
Сергей, пост вроде не об этом?

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно