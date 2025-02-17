Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

В основном человечество как разумное сообщество считают совершенно уникальным случаем во Вселенной и результатом необыкновенно удачного стечения обстоятельств. Недавно ученые рассмотрели этот вопрос с точки зрения истории Земли и пришли к выводу, что нет никакого везения, а есть естественный процесс. На другой планете он может происходить даже быстрее, чем на нашей.

Солнечная система существует 4,6 миллиарда лет. Если считать моментом появления разумной цивилизации в этой системе возникновение письменности, то в этом смысле человечеству всего примерно пять тысяч лет. Даже если за исходную точку принять первое использование предком человека орудия труда, все равно возраст земной цивилизации получается, по космическим меркам, мизерным — 2,6 миллиона лет.

Солнце, по прогнозам, продолжит свою термоядерную «жизнь» еще пять миллиардов лет, но современная наука склоняется к тому, что оно со временем будет становиться интенсивнее и уже через один-два миллиарда лет на Земле будет слишком жарко не только для людей, но и, возможно, для жизни вообще. В связи с этим ученые задаются вопросом: почему мы как разумное сообщество появились «под занавес», когда у нас уже осталось сравнительно немного времени?

Британский физик Брэндон Картер в 1983 году выдвинул гипотезу «трудных шагов»: он полагал, что эволюция в целом слишком медлительна и чаще всего ей должно требоваться на создание разумных существ больше времени, чем может предоставить звезда. Земле, с точки зрения Картера, просто повезло пройти через непростые «промежуточные этапы». Среди них ученый называл появление ДНК и отделение предков человека от приматов.

Этот ход мысли перекликается с другими известными концепциями. Во-первых, это уравнение Дрейка — формула, предложенная в 1961 году Фрэнком Дрейком как попытка рассчитать ожидаемое количество разумных цивилизаций конкретно в нашей галактике Млечный Путь. В этой формуле очень много неизвестных, поэтому ее по-разному интерпретируют. Сторонники исключительности человечества апеллируют к редкости похожих на Землю планет и к тому, что, опять же, очень маловероятно нужное для появления разумных существ эволюционное стечение обстоятельств.

Стоит упомянуть и о теории Великого фильтра, которая заглядывает еще дальше: она говорит о препятствиях на пути к тому, чтобы разумная цивилизация не только возникла, но и развилась до такой степени, чтобы стать заметной в огромном пространстве, то есть чтобы ее могли обнаружить другие цивилизации.

В недавней статье для издания Science Advances исследователи из США и Германии рассмотрели версию Брэндона Картера и объяснили, что он рассуждал как астрофизик, но они предлагают рассмотреть вопрос с точки зрения геологии. Авторы статьи высказали мнение, что мы так «припозднились» вовсе не потому, что сама эволюция требует настолько много времени, а потому, что так сложилось именно на Земле из-за ее конкретных особенностей.

Исследователи подчеркнули, что изначально Земля была непригодна не только для появления разумной жизни, но и вообще для какой-либо жизни, кроме самой примитивной, одноклеточной. Все изменило Великое кислородное событие, которое еще называют кислородной катастрофой, потому что для большей части существовавшей тогда жизни появление кислорода стало губительным. Выжили лишь те, кто приспособился им пользоваться. Но эволюционно кислород оказался подарком, поскольку открыл возможности для гораздо большего биологического разнообразия. Если бы этого не случилось, нас бы не было.

«Виновниками» эпохального события считаются микроскопические синезеленые водоросли — цианобактерии, потому что они первые известные производители кислорода. Эта революция произошла, по оценкам, 2,4–2,2 миллиарда лет назад. Таким образом, Земля «прожила» долгие миллиарды лет, прежде чем на ней создались условия для того, чтобы в конце концов получить людей. Значит, если отсчитывать от этого момента, на возникновение разумной жизни из микроскопической потребовалось два с небольшим миллиарда лет.

Исследователи считают, что где-то на другой землеподобной «комфортной» планете никакой кислородной катастрофы может не произойти вообще, но вполне может получиться и наоборот: какие-нибудь аналоги цианобактерий появятся гораздо раньше. Тогда к тому моменту, когда у нас на Земле еще было царство губок и медуз, на другой планете существа уже будут строить города, телескопы и космические корабли.

Это напоминает об известном «парадоксе Ферми» — вопросе о том, где же тогда внеземные цивилизации и почему мы их не находим. Впрочем, многие астрономы уверяют: пока слишком рано говорить об одиночестве человечества — мы еще мало видим и «слышим» в космосе. В любом случае идея более быстрой эволюции на других планетах останется всего лишь гипотезой до тех самых пор, пока мы не обнаружим хотя бы один такой случай.

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