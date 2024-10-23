Астрономы выяснили происхождение необычного звездного потока в Млечном Пути

Названное в честь Икара сообщество из десятков звезд расположено внутри диска нашей Галактики, но явно отличается от ее остального «населения».

Звездный поток — это группа звезд, которая не встроилась в общую «архитектуру» галактики, а в случае Млечного Пути и других спиральных галактик — не стала частью ее рукавов и вращается вокруг ее центра сама по себе, по собственной орбите и почти всегда не в плоскости галактического диска. Часто — практически перпендикулярно этой плоскости.

В пределах Млечного Пути, то есть во власти его притяжения, уже насчитали порядка двух десятков звездных потоков. Одни состоят из тысяч светил, другие — из сотен тысяч, в некоторых — вовсе по миллиону. Происходят они либо из поглощенных, либо из захваченных в плен карликовых галактик и шаровых звездных скоплений.

В 2020 году космическая обсерватория Gaia помогла рассмотреть еще одну небольшую, но очень необычную структуру, в которой наблюдают всего 81 звезду. Она интересна тем, что расположилась почти в галактической плоскости.

Некоторые звездные потоки в галактике Млечный Путь (художественное изображение) / © NASA

Ученым удалось определить возраст этого звездного потока, и он оказался ровесником самой Галактики — ему как минимум 12 миллиардов лет. Поэтому рассматривали две версии происхождения потока: это остатки поглощенной карликовой галактики или результат сложного процесса эволюции диска Млечного Пути.

Звездный поток поэтично назвали Икаром. На самом деле в этом имени скрывается та гипотеза, к которой с самого начала склонялись больше: напомним, Икар — герой античного мифа, который обрел крылья, но поступил неосторожно, подлетев слишком близко к Солнцу, и погиб. В случае этого звездного потока подозревают примерно то же самое: когда-то маленькая галактика подлетела настолько близко к Млечному Пути, что «обрушилась» прямо на него.

По примерным расчетам, ее масса составляла миллиард масс Солнца. Масса Млечного Пути, по разным оценкам, — от сотен миллиардов и более чем до триллиона Солнц.

Астрономы из Италии и Чили, статья которых доступна на сервере препринтов arXiv.org, решили выяснить происхождение Икара путем сравнения химического состава его звезд и остальных светил нашей Галактики. Оказалось, они заметно различаются. Значит, в Икаре все-таки действительно не «местные» звезды, и трогательное имя потока себя оправдывает.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.