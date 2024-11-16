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7 минут назад
Елизавета Александрова
10

«Хаббл» показал, как Млечный Путь «сдувает» вещество соседней галактики

4.5

Оказывается, взаимодействие с нашей галактикой нелегко дается Большому Магелланову Облаку. В свете далеких квазаров астрономы рассмотрели длинный шлейф, который тянется за ним, как «хвост» за кометой. По словам ученых, это означает, что Млечный Путь «обдувает» своего соседа, как фен.

Астрономия
# Большое Магелланово облако
# галактики-спутники
# галактическое гало
# космос
# Магеллановы Облака
# Млечный путь
Большое и Малое Магеллановы Облака
Большое и Малое Магеллановы Облака / © ESO/J. Colosimo

С помощью телескопов у Млечного Пути удалось найти десятки галактик-спутников, но два из них наблюдают невооруженным глазом с древних времен: Магеллановы Облака. Некоторые звезды в них — почти ровесники нашей галактики, им более 11 миллиардов лет. Выходит, они «рождались» в те же времена, что и все галактики Вселенной. Астрономы долго считали Магеллановы Облака неправильными галактиками, но современные инструменты позволяют прослеживать, по крайней мере в Большом, некую спиральную структуру.

Когда именно они встретились с Млечным Путем, установить трудно, но предполагают, что примерно 1-2 миллиарда лет назад. При этом как раз именно столько (приблизительно) занимает и полный оборот Большого Магелланова Облака вокруг нашего гигантского диска. Значит, как минимум один оборот за время совместного существования оно уже совершило и вряд ли успеет сделать больше еще пары кругов: астрономы обещают ему участь через полтора-два миллиарда лет быть «съеденным» нашей галактикой.

Впрочем, есть и совершенно другой прогноз: некоторые ученые считают, что это и вовсе не спутник Млечного Пути — он просто пролетает мимо. В любом случае Большое Магелланово Облако — крупнейшая карликовая галактика в наших ближайших окрестностях. По оценкам, до нее около 150 тысяч световых лет, и ее несколько миллиардов звезд занимают пространство примерно в 30 тысяч световых лет. Млечный Путь в несколько раз крупнее и в сотни раз массивнее.

Как и любая галактика, Большое Магелланово Облако находится внутри так называемого гало — огромного сферического «кокона». Астрофизики предполагают, что по большей части он состоит из знаменитой темной материи, но есть в нем и вещество понятное — водород, «первородное» вещество Вселенной. Оно образует вокруг галактики так называемую газовую «корону». Недавно астрономы из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США) понаблюдали ее через «Хаббл».

В своей недавней статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) они рассказали, что рассмотреть этот едва заметный газ помог свет от 28 квазаров — активных ядер далеких молодых галактик, которые за их яркость называют космическими маяками. Благодаря им выяснилось, что газовое гало у Большого Магелланова Облака раз в десять меньше, чем должно быть при его массе: всего около 50 тысяч световых лет в диаметре.

Шлейф, который тянется за Большим Магеллановым Облаком, в представлении художника / © NASA, ESA, Ralf Crawford (STScI)

При этом оказалось, что за галактикой тянется огромный поток, «хвост» этого газа. Ученые объясняют, что Млечный Путь «обдувает» маленькую соседку, как фен. Это действие приливных сил, то есть гравитации, а еще, как подозревают, «поршневого давления» (ram pressure), подобного тому, что возникает при движении тела сквозь жидкую среду.

По словам исследователей, карликовая галактика едва выдерживает такой напор и чудом сохраняет в себе межзвездный газ — «строительный материал» для образования новых звезд, без которых галактика давно превратилась бы в космический «дом престарелых» вроде шарового скопления.

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Астрономия
# Большое Магелланово облако
# галактики-спутники
# галактическое гало
# космос
# Магеллановы Облака
# Млечный путь
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