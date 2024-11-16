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«Хаббл» показал, как Млечный Путь «сдувает» вещество соседней галактики
Оказывается, взаимодействие с нашей галактикой нелегко дается Большому Магелланову Облаку. В свете далеких квазаров астрономы рассмотрели длинный шлейф, который тянется за ним, как «хвост» за кометой. По словам ученых, это означает, что Млечный Путь «обдувает» своего соседа, как фен.
С помощью телескопов у Млечного Пути удалось найти десятки галактик-спутников, но два из них наблюдают невооруженным глазом с древних времен: Магеллановы Облака. Некоторые звезды в них — почти ровесники нашей галактики, им более 11 миллиардов лет. Выходит, они «рождались» в те же времена, что и все галактики Вселенной. Астрономы долго считали Магеллановы Облака неправильными галактиками, но современные инструменты позволяют прослеживать, по крайней мере в Большом, некую спиральную структуру.
Когда именно они встретились с Млечным Путем, установить трудно, но предполагают, что примерно 1-2 миллиарда лет назад. При этом как раз именно столько (приблизительно) занимает и полный оборот Большого Магелланова Облака вокруг нашего гигантского диска. Значит, как минимум один оборот за время совместного существования оно уже совершило и вряд ли успеет сделать больше еще пары кругов: астрономы обещают ему участь через полтора-два миллиарда лет быть «съеденным» нашей галактикой.
Впрочем, есть и совершенно другой прогноз: некоторые ученые считают, что это и вовсе не спутник Млечного Пути — он просто пролетает мимо. В любом случае Большое Магелланово Облако — крупнейшая карликовая галактика в наших ближайших окрестностях. По оценкам, до нее около 150 тысяч световых лет, и ее несколько миллиардов звезд занимают пространство примерно в 30 тысяч световых лет. Млечный Путь в несколько раз крупнее и в сотни раз массивнее.
Как и любая галактика, Большое Магелланово Облако находится внутри так называемого гало — огромного сферического «кокона». Астрофизики предполагают, что по большей части он состоит из знаменитой темной материи, но есть в нем и вещество понятное — водород, «первородное» вещество Вселенной. Оно образует вокруг галактики так называемую газовую «корону». Недавно астрономы из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США) понаблюдали ее через «Хаббл».
В своей недавней статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) они рассказали, что рассмотреть этот едва заметный газ помог свет от 28 квазаров — активных ядер далеких молодых галактик, которые за их яркость называют космическими маяками. Благодаря им выяснилось, что газовое гало у Большого Магелланова Облака раз в десять меньше, чем должно быть при его массе: всего около 50 тысяч световых лет в диаметре.
При этом оказалось, что за галактикой тянется огромный поток, «хвост» этого газа. Ученые объясняют, что Млечный Путь «обдувает» маленькую соседку, как фен. Это действие приливных сил, то есть гравитации, а еще, как подозревают, «поршневого давления» (ram pressure), подобного тому, что возникает при движении тела сквозь жидкую среду.
По словам исследователей, карликовая галактика едва выдерживает такой напор и чудом сохраняет в себе межзвездный газ — «строительный материал» для образования новых звезд, без которых галактика давно превратилась бы в космический «дом престарелых» вроде шарового скопления.
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